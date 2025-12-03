NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at DETROIT 5½ 3 (54½) Dallas Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Miami…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at DETROIT
|5½
|3
|(54½)
|Dallas
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Miami
|3
|3
|(41½)
|at NY JETS
|at BUFFALO
|7
|5½
|(53½)
|Cincinnati
|at MINNESOTA
|3
|1½
|(42½)
|Washington
|at CLEVELAND
|3½
|3½
|(33½)
|Tennessee
|Seattle
|8½
|7
|(44½)
|at ATLANTA
|at BALTIMORE
|6½
|5½
|(43½)
|Pittsburgh
|Indianapolis
|3
|1½
|(47½)
|at JACKSONVILLE
|at TAMPA BAY
|8½
|8½
|(42½)
|New Orleans
|Denver
|7½
|7½
|(40½)
|at LAS VEGAS
|at GREEN BAY
|5½
|6½
|(44½)
|Chicago
|LA Rams
|8½
|8½
|(48½)
|at ARIZONA
|at KANSAS CITY
|5½
|3½
|(41½)
|Houston
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Philadelphia
|3
|2½
|(41½)
|at LA CHARGERS
College Football
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at JAMES MADISON
|20½
|23½
|(47½)
|Troy
|Kennesaw State
|1½
|2½
|(59½)
|at JACKSONVILLE STATE
|at BOISE STATE
|1½
|4½
|(59½)
|UNLV
|North Texas
|1½
|2½
|(66½)
|at TULANE
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at WESTERN MICHIGAN
|2½
|1½
|(43½)
|Miami (OH)
|at TEXAS TECH
|12½
|12½
|(49½)
|BYU
|Georgia
|1½
|2½
|(47½)
|at ALABAMA
|at OHIO STATE
|6½
|4
|(47½)
|Indiana
|at VIRGINIA
|2½
|3½
|(57½)
|Duke
NBA
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at PHILADELPHIA
|3½
|(221½)
|Golden State
|Boston
|8½
|(228½)
|at WASHINGTON
|Utah
|4
|(231½)
|at BROOKLYN
|at TORONTO
|1½
|(229½)
|LA Lakers
|Minnesota
|11½
|(233½)
|at NEW ORLEANS
COLLEGE BASKETBALL
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|Utah State
|1½
|at SOUTH FLORIDA
|at MERRIMACK
|8½
|Rider
|at DAVIDSON
|20½
|Citadel
|Robert Morris
|1½
|at GREEN BAY
|at UCSB
|11½
|Long Beach State
|Cal Poly
|1½
|at CSU FULLERTON
|at UC IRVINE
|12½
|UC Riverside
|at CSU NORTHRIDGE
|3½
|CSU Bakersfield
|at HAWAII
|9½
|UC Davis
National Hockey League (NHL)
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at FLORIDA
|-215
|Nashville
|+176
|Colorado
|-200
|at N.Y ISLANDERS
|+164
|at CAROLINA
|-194
|Toronto
|+162
|at TAMPA BAY
|-210
|Pittsburgh
|+172
|at OTTAWA
|-160
|N.Y Rangers
|+132
|St. Louis
|-140
|at BOSTON
|+116
|at COLUMBUS
|-125
|Detroit
|+104
|at EDMONTON
|-245
|Seattle
|+198
|Minnesota
|-118
|at CALGARY
|-102
|at LOS ANGELES
|-230
|Chicago
|+190
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
Copyright
© 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.