Sports Betting Line

The Associated Press

December 3, 2025, 11:56 PM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at DETROIT 3 (54½) Dallas

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Miami 3 3 (41½) at NY JETS
at BUFFALO 7 (53½) Cincinnati
at MINNESOTA 3 (42½) Washington
at CLEVELAND (33½) Tennessee
Seattle 7 (44½) at ATLANTA
at BALTIMORE (43½) Pittsburgh
Indianapolis 3 (47½) at JACKSONVILLE
at TAMPA BAY (42½) New Orleans
Denver (40½) at LAS VEGAS
at GREEN BAY (44½) Chicago
LA Rams (48½) at ARIZONA
at KANSAS CITY (41½) Houston

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Philadelphia 3 (41½) at LA CHARGERS

College Football

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at JAMES MADISON 20½ 23½ (47½) Troy
Kennesaw State (59½) at JACKSONVILLE STATE
at BOISE STATE (59½) UNLV
North Texas (66½) at TULANE

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at WESTERN MICHIGAN (43½) Miami (OH)
at TEXAS TECH 12½ 12½ (49½) BYU
Georgia (47½) at ALABAMA
at OHIO STATE 4 (47½) Indiana
at VIRGINIA (57½) Duke

NBA

Thursday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at PHILADELPHIA (221½) Golden State
Boston (228½) at WASHINGTON
Utah 4 (231½) at BROOKLYN
at TORONTO (229½) LA Lakers
Minnesota 11½ (233½) at NEW ORLEANS

COLLEGE BASKETBALL

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG
Utah State at SOUTH FLORIDA
at MERRIMACK Rider
at DAVIDSON 20½ Citadel
Robert Morris at GREEN BAY
at UCSB 11½ Long Beach State
Cal Poly at CSU FULLERTON
at UC IRVINE 12½ UC Riverside
at CSU NORTHRIDGE CSU Bakersfield
at HAWAII UC Davis

National Hockey League (NHL)

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at FLORIDA -215 Nashville +176
Colorado -200 at N.Y ISLANDERS +164
at CAROLINA -194 Toronto +162
at TAMPA BAY -210 Pittsburgh +172
at OTTAWA -160 N.Y Rangers +132
St. Louis -140 at BOSTON +116
at COLUMBUS -125 Detroit +104
at EDMONTON -245 Seattle +198
Minnesota -118 at CALGARY -102
at LOS ANGELES -230 Chicago +190

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

