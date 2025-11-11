NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at NEW ENGLAND 10½ 12½ (43½) NY Jets Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at NEW ENGLAND
|10½
|12½
|(43½)
|NY Jets
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at MIAMI
|2½
|2½
|(47½)
|Washington
|at MINNESOTA
|2½
|3
|(47½)
|Chicago
|Green Bay
|6½
|7
|(43½)
|at NY GIANTS
|at ATLANTA
|3½
|3½
|(42½)
|Carolina
|at PITTSBURGH
|5½
|5½
|(49½)
|Cincinnati
|Houston
|8½
|7
|(38½)
|at TENNESSEE
|LA Chargers
|2½
|2½
|(43½)
|at JACKSONVILLE
|at BUFFALO
|6½
|5½
|(47½)
|Tampa Bay
|San Francisco
|1½
|2½
|(48½)
|at ARIZONA
|at LA RAMS
|2½
|3
|(48½)
|Seattle
|Kansas City
|3
|3½
|(44½)
|at DENVER
|Baltimore
|8½
|8½
|(39½)
|at CLEVELAND
|at PHILADELPHIA
|1½
|2½
|(46½)
|Detroit
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Dallas
|3½
|3½
|(50½)
|at LAS VEGAS
College Football
Wednesday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Toledo
|2½
|3½
|(45½)
|at MIAMI (OH)
|Northern Illinois
|13½
|11½
|(43½)
|at UMASS
|at CENTRAL MICHIGAN
|3½
|1½
|(44½)
|Buffalo
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at OLD DOMINION
|9½
|10½
|(52½)
|Troy
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at LOUISVILLE
|5½
|2½
|(50½)
|Clemson
|at OREGON
|21½
|25½
|(44½)
|Minnesota
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at TEXAS A&M
|16½
|18½
|(47½)
|South Carolina
|at UCONN
|10½
|7½
|(63½)
|Air Force
|Kansas State
|19½
|19½
|(52½)
|at OKLAHOMA STATE
|UTSA
|15½
|18½
|(59½)
|at CHARLOTTE
|South Florida
|8½
|10½
|(64½)
|at NAVY
|Eastern Michigan
|3½
|2½
|(50½)
|at BALL STATE
|at INDIANA
|29½
|29½
|(43½)
|Wisconsin
|at CINCINNATI
|4½
|6½
|(56½)
|Arizona
|Notre Dame
|11½
|11½
|(55½)
|at PITTSBURGH
|Michigan
|9½
|12½
|(41½)
|at NORTHWESTERN
|at LSU
|6½
|5½
|(56½)
|Arkansas
|Oregon State
|1½
|2½
|(48½)
|at TULSA
|at ARIZONA STATE
|10½
|11½
|(48½)
|West Virginia
|at KENTUCKY
|24½
|20½
|(52½)
|Tennessee Tech
|Marshall
|5½
|8½
|(63½)
|at GEORGIA STATE
|North Texas
|17½
|18½
|(69½)
|at UAB
|at MISSOURI STATE
|4½
|4½
|(48½)
|UTEP
|at NEW MEXICO
|12½
|14½
|(53½)
|Colorado State
|Georgia Tech
|16½
|16½
|(58½)
|at BOSTON COLLEGE
|at ILLINOIS
|14½
|14½
|(53½)
|Maryland
|at USC
|5½
|6½
|(49½)
|Iowa
|South Alabama
|3½
|4½
|(51½)
|at UL MONROE
|at DUKE
|5½
|5½
|(58½)
|Virginia
|Penn State
|7½
|7½
|(49½)
|at MICHIGAN STATE
|at SOUTHERN MISS
|6½
|5½
|(65½)
|Texas State
|at JAMES MADISON
|19½
|21½
|(53½)
|Appalachian State
|at MIAMI (FL)
|14½
|14½
|(55½)
|NC State
|at WESTERN KENTUCKY
|13½
|13½
|(56½)
|Middle Tennessee
|at TEXAS TECH
|24½
|23½
|(47½)
|UCF
|San Jose State
|9½
|9½
|(52½)
|at NEVADA
|at ALABAMA
|12½
|6½
|(46½)
|Oklahoma
|at TULANE
|16½
|17½
|(63½)
|Florida Atlantic
|at EAST CAROLINA
|1½
|2½
|(59½)
|Memphis
|at TENNESSEE
|38½
|40½
|(61½)
|New Mexico State
|at WAKE FOREST
|6½
|6½
|(38½)
|North Carolina
|Liberty
|2½
|2½
|(51½)
|at FLORIDA INTERNATIONAL
|at GEORGIA SOUTHERN
|2½
|2½
|(60½)
|Coastal Carolina
|at WASHINGTON
|15½
|16½
|(53½)
|Purdue
|at UNLV
|5½
|6½
|(71½)
|Utah State
|at OLE MISS
|12½
|15½
|(53½)
|Florida
|Utah
|6½
|8½
|(60½)
|at BAYLOR
|Delaware
|8½
|9½
|(56½)
|at SAM HOUSTON
|at FLORIDA STATE
|10½
|13½
|(54½)
|Virginia Tech
|at GEORGIA
|2½
|6½
|(48½)
|Texas
|at OHIO STATE
|30½
|33½
|(48½)
|UCLA
|at MISSOURI
|6½
|7½
|(51½)
|Mississippi State
|Kennesaw State
|2½
|3½
|(54½)
|at JACKSONVILLE STATE
|at WASHINGTON STATE
|6½
|7½
|(44½)
|Louisiana Tech
|at BYU
|5½
|4½
|(52½)
|TCU
|at SAN DIEGO STATE
|1½
|2½
|(41½)
|Boise State
|at FRESNO STATE
|5½
|3½
|(40½)
|Wyoming
NBA
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at DETROIT
|2½
|(233½)
|Chicago
|Milwaukee
|5½
|(232½)
|at CHARLOTTE
|at NEW YORK
|3½
|(227½)
|Orlando
|at BOSTON
|6½
|(230½)
|Memphis
|at MIAMI
|6
|(238½)
|Cleveland
|at SAN ANTONIO
|5
|(228½)
|Golden State
|at HOUSTON
|16½
|(233½)
|Washington
|Portland
|7½
|(231½)
|at NEW ORLEANS
|at DALLAS
|1½
|(226½)
|Phoenix
|at OKLAHOMA CITY
|7
|(228½)
|LA Lakers
|Atlanta
|4
|(232½)
|at SACRAMENTO
|Denver
|2
|(225½)
|at LA CLIPPERS
COLLEGE BASKETBALL
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at GEORGETOWN
|25½
|Binghamton
|at EAST TENNESSEE STATE
|6½
|Northern Kentucky
|at TENNESSEE
|40½
|North Florida
|Purdue Fort Wayne
|1½
|at WESTERN MICHIGAN
|at SAINT BONAVENTURE
|8½
|Siena
|at INDIANA
|23½
|Milwaukee
|at VIRGINIA TECH
|11½
|Saint Joseph’s (PA)
|at MARSHALL
|9½
|Elon
|at VCU
|21½
|Saint Peter’s
|at NC STATE
|28½
|UNC Greensboro
|at EVANSVILLE
|1½
|Middle Tennessee
|at MISSOURI
|7½
|Minnesota
|Tulsa
|9½
|at ORAL ROBERTS
|at SOUTH DAKOTA
|5½
|Southern Indiana
|at TEXAS STATE
|1½
|UTSA
|at HOUSTON
|29½
|Oakland
|at MARQUETTE
|19½
|Little Rock
|at BRADLEY
|15½
|UT Martin
|at SAN DIEGO
|1½
|Idaho
|at UTAH STATE
|20½
|Weber State
|at FRESNO STATE
|1½
|UCSD
|at COLORADO STATE
|17½
|Cal Poly
|Utah Tech
|3½
|at MANHATTAN
|at OREGON
|15½
|South Dakota State
|at OREGON STATE
|2½
|North Texas
|at SEATTLE U
|7½
|Eastern Washington
|at NEVADA
|9½
|Southern Illinois
|at STANFORD
|14½
|Montana State
|at PACIFIC
|10½
|Long Beach State
|at SAN FRANCISCO
|11½
|Portland State
|at HAWAII
|41½
|Mississippi Valley State
National Hockey League (NHL)
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at TAMPA BAY
|-154
|N.Y Rangers
|+128
|Edmonton
|-138
|at PHILADELPHIA
|+115
|at UTAH
|-200
|Buffalo
|+162
|New Jersey
|-164
|at CHICAGO
|+136
