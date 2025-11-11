Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

November 11, 2025, 10:25 PM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at NEW ENGLAND 10½ 12½ (43½) NY Jets

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MIAMI (47½) Washington
at MINNESOTA 3 (47½) Chicago
Green Bay 7 (43½) at NY GIANTS
at ATLANTA (42½) Carolina
at PITTSBURGH (49½) Cincinnati
Houston 7 (38½) at TENNESSEE
LA Chargers (43½) at JACKSONVILLE
at BUFFALO (47½) Tampa Bay
San Francisco (48½) at ARIZONA
at LA RAMS 3 (48½) Seattle
Kansas City 3 (44½) at DENVER
Baltimore (39½) at CLEVELAND
at PHILADELPHIA (46½) Detroit

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Dallas (50½) at LAS VEGAS

College Football

Wednesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Toledo (45½) at MIAMI (OH)
Northern Illinois 13½ 11½ (43½) at UMASS
at CENTRAL MICHIGAN (44½) Buffalo

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at OLD DOMINION 10½ (52½) Troy

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at LOUISVILLE (50½) Clemson
at OREGON 21½ 25½ (44½) Minnesota

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TEXAS A&M 16½ 18½ (47½) South Carolina
at UCONN 10½ (63½) Air Force
Kansas State 19½ 19½ (52½) at OKLAHOMA STATE
UTSA 15½ 18½ (59½) at CHARLOTTE
South Florida 10½ (64½) at NAVY
Eastern Michigan (50½) at BALL STATE
at INDIANA 29½ 29½ (43½) Wisconsin
at CINCINNATI (56½) Arizona
Notre Dame 11½ 11½ (55½) at PITTSBURGH
Michigan 12½ (41½) at NORTHWESTERN
at LSU (56½) Arkansas
Oregon State (48½) at TULSA
at ARIZONA STATE 10½ 11½ (48½) West Virginia
at KENTUCKY 24½ 20½ (52½) Tennessee Tech
Marshall (63½) at GEORGIA STATE
North Texas 17½ 18½ (69½) at UAB
at MISSOURI STATE (48½) UTEP
at NEW MEXICO 12½ 14½ (53½) Colorado State
Georgia Tech 16½ 16½ (58½) at BOSTON COLLEGE
at ILLINOIS 14½ 14½ (53½) Maryland
at USC (49½) Iowa
South Alabama (51½) at UL MONROE
at DUKE (58½) Virginia
Penn State (49½) at MICHIGAN STATE
at SOUTHERN MISS (65½) Texas State
at JAMES MADISON 19½ 21½ (53½) Appalachian State
at MIAMI (FL) 14½ 14½ (55½) NC State
at WESTERN KENTUCKY 13½ 13½ (56½) Middle Tennessee
at TEXAS TECH 24½ 23½ (47½) UCF
San Jose State (52½) at NEVADA
at ALABAMA 12½ (46½) Oklahoma
at TULANE 16½ 17½ (63½) Florida Atlantic
at EAST CAROLINA (59½) Memphis
at TENNESSEE 38½ 40½ (61½) New Mexico State
at WAKE FOREST (38½) North Carolina
Liberty (51½) at FLORIDA INTERNATIONAL
at GEORGIA SOUTHERN (60½) Coastal Carolina
at WASHINGTON 15½ 16½ (53½) Purdue
at UNLV (71½) Utah State
at OLE MISS 12½ 15½ (53½) Florida
Utah (60½) at BAYLOR
Delaware (56½) at SAM HOUSTON
at FLORIDA STATE 10½ 13½ (54½) Virginia Tech
at GEORGIA (48½) Texas
at OHIO STATE 30½ 33½ (48½) UCLA
at MISSOURI (51½) Mississippi State
Kennesaw State (54½) at JACKSONVILLE STATE
at WASHINGTON STATE (44½) Louisiana Tech
at BYU (52½) TCU
at SAN DIEGO STATE (41½) Boise State
at FRESNO STATE (40½) Wyoming

NBA

Wednesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at DETROIT (233½) Chicago
Milwaukee (232½) at CHARLOTTE
at NEW YORK (227½) Orlando
at BOSTON (230½) Memphis
at MIAMI 6 (238½) Cleveland
at SAN ANTONIO 5 (228½) Golden State
at HOUSTON 16½ (233½) Washington
Portland (231½) at NEW ORLEANS
at DALLAS (226½) Phoenix
at OKLAHOMA CITY 7 (228½) LA Lakers
Atlanta 4 (232½) at SACRAMENTO
Denver 2 (225½) at LA CLIPPERS

COLLEGE BASKETBALL

Wednesday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at GEORGETOWN 25½ Binghamton
at EAST TENNESSEE STATE Northern Kentucky
at TENNESSEE 40½ North Florida
Purdue Fort Wayne at WESTERN MICHIGAN
at SAINT BONAVENTURE Siena
at INDIANA 23½ Milwaukee
at VIRGINIA TECH 11½ Saint Joseph’s (PA)
at MARSHALL Elon
at VCU 21½ Saint Peter’s
at NC STATE 28½ UNC Greensboro
at EVANSVILLE Middle Tennessee
at MISSOURI Minnesota
Tulsa at ORAL ROBERTS
at SOUTH DAKOTA Southern Indiana
at TEXAS STATE UTSA
at HOUSTON 29½ Oakland
at MARQUETTE 19½ Little Rock
at BRADLEY 15½ UT Martin
at SAN DIEGO Idaho
at UTAH STATE 20½ Weber State
at FRESNO STATE UCSD
at COLORADO STATE 17½ Cal Poly
Utah Tech at MANHATTAN
at OREGON 15½ South Dakota State
at OREGON STATE North Texas
at SEATTLE U Eastern Washington
at NEVADA Southern Illinois
at STANFORD 14½ Montana State
at PACIFIC 10½ Long Beach State
at SAN FRANCISCO 11½ Portland State
at HAWAII 41½ Mississippi Valley State

National Hockey League (NHL)

Wednesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at TAMPA BAY -154 N.Y Rangers +128
Edmonton -138 at PHILADELPHIA +115
at UTAH -200 Buffalo +162
New Jersey -164 at CHICAGO +136

