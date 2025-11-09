NFL Monday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at GREEN BAY 3 1½ (44½) Philadelphia College Football Tuesday FAVORITE OPEN TODAY…
NFL
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at GREEN BAY
|3
|1½
|(44½)
|Philadelphia
College Football
Tuesday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at AKRON
|5½
|5½
|(47½)
|Kent State
|Ohio
|2½
|2½
|(47½)
|at WESTERN MICHIGAN
Wednesday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Northern Illinois
|13½
|10½
|(42½)
|at UMASS
|at CENTRAL MICHIGAN
|3½
|2½
|(44½)
|Buffalo
|Toledo
|2½
|3½
|(44½)
|at MIAMI (OH)
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at OLD DOMINION
|9½
|10½
|(53½)
|Troy
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at LOUISVILLE
|5½
|3½
|(51½)
|Clemson
|at OREGON
|21½
|23½
|(46½)
|Minnesota
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at UCONN
|10½
|8½
|(63½)
|Air Force
|at CINCINNATI
|4½
|6½
|(56½)
|Arizona
|South Florida
|8½
|10½
|(64½)
|at NAVY
|Kansas State
|19½
|19½
|(54½)
|at OKLAHOMA STATE
|at INDIANA
|29½
|30½
|(44½)
|Wisconsin
|UTSA
|15½
|17½
|(60½)
|at CHARLOTTE
|Michigan
|9½
|9½
|(40½)
|at NORTHWESTERN
|Notre Dame
|11½
|10½
|(55½)
|at PITTSBURGH
|Eastern Michigan
|3½
|2½
|(50½)
|at BALL STATE
|at TEXAS A&M
|16½
|17½
|(48½)
|South Carolina
|at LSU
|6½
|5½
|(55½)
|Arkansas
|at ARIZONA STATE
|10½
|10½
|(47½)
|West Virginia
|Oregon State
|1½
|1½
|(50½)
|at TULSA
|North Texas
|17½
|17½
|(70½)
|at UAB
|Marshall
|5½
|6½
|(62½)
|at GEORGIA STATE
|at MISSOURI STATE
|4½
|4½
|(50½)
|UTEP
|at NEW MEXICO
|12½
|14½
|(53½)
|Colorado State
|at ALABAMA
|12½
|7½
|(45½)
|Oklahoma
|Penn State
|7½
|7½
|(48½)
|at MICHIGAN STATE
|at USC
|5½
|6½
|(49½)
|Iowa
|at DUKE
|5½
|6½
|(59½)
|Virginia
|South Alabama
|3½
|3½
|(51½)
|at UL MONROE
|at ILLINOIS
|14½
|14½
|(54½)
|Maryland
|at SOUTHERN MISS
|6½
|6½
|(64½)
|Texas State
|San Jose State
|9½
|8½
|(52½)
|at NEVADA
|at JAMES MADISON
|19½
|19½
|(53½)
|Appalachian State
|at TEXAS TECH
|24½
|23½
|(48½)
|UCF
|at MIAMI (FL)
|14½
|14½
|(55½)
|NC State
|at WESTERN KENTUCKY
|13½
|13½
|(56½)
|Middle Tennessee
|Georgia Tech
|16½
|16½
|(58½)
|at BOSTON COLLEGE
|at TULANE
|16½
|16½
|(62½)
|Florida Atlantic
|at EAST CAROLINA
|1½
|2½
|(60½)
|Memphis
|at TENNESSEE
|38½
|38½
|(61½)
|New Mexico State
|at WAKE FOREST
|6½
|5½
|(39½)
|North Carolina
|Liberty
|2½
|2½
|(53½)
|at FLORIDA INTERNATIONAL
|at GEORGIA SOUTHERN
|2½
|2½
|(58½)
|Coastal Carolina
|Utah
|6½
|8½
|(60½)
|at BAYLOR
|at OLE MISS
|12½
|13½
|(53½)
|Florida
|at WASHINGTON
|15½
|16½
|(53½)
|Purdue
|at UNLV
|5½
|4½
|(71½)
|Utah State
|Delaware
|8½
|8½
|(56½)
|at SAM HOUSTON
|at GEORGIA
|2½
|6½
|(47½)
|Texas
|at OHIO STATE
|30½
|31½
|(48½)
|UCLA
|at FLORIDA STATE
|10½
|12½
|(54½)
|Virginia Tech
|at MISSOURI
|6½
|6½
|(51½)
|Mississippi State
|Kennesaw State
|2½
|2½
|(51½)
|at JACKSONVILLE STATE
|at WASHINGTON STATE
|6½
|6½
|(47½)
|Louisiana Tech
|at BYU
|5½
|5½
|(51½)
|TCU
|at SAN DIEGO STATE
|1½
|2½
|(41½)
|Boise State
|at FRESNO STATE
|5½
|4½
|(39½)
|Wyoming
NBA
Monday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|LA Lakers
|7
|(232½)
|at CHARLOTTE
|at DETROIT
|12½
|(234½)
|Washington
|at ORLANDO
|OFF
|(OFF)
|Portland
|Cleveland
|6½
|(244½)
|at MIAMI
|San Antonio
|2½
|(233½)
|at CHICAGO
|at DALLAS
|OFF
|(OFF)
|Milwaukee
|at UTAH
|OFF
|(OFF)
|Minnesota
|at PHOENIX
|6½
|(229½)
|New Orleans
|at LA CLIPPERS
|OFF
|(OFF)
|Atlanta
COLLEGE BASKETBALL
Monday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at UCONN
|32½
|Columbia
|at SIU-EDWARDSVILLE
|2½
|Indiana State
|at KENT STATE
|2½
|UNC Wilmington
|at SETON HALL
|12½
|Fairfield
|at PITTSBURGH
|17½
|Eastern Michigan
|at LSU
|18½
|New Orleans
|at TCU
|17½
|Lamar
|at MILWAUKEE
|1½
|Little Rock
|at SAINT LOUIS
|24½
|Lindenwood
|at IOWA STATE
|5
|Mississippi State
|at XAVIER
|2½
|Santa Clara
|at NORTHWESTERN
|20
|Cleveland State
|at UTAH
|20½
|Holy Cross
|at GRAND CANYON
|18
|Northern Illinois
|at WASHINGTON STATE
|2½
|St. Thomas
|at CAL
|22½
|CSU Fullerton
National Hockey League (NHL)
Monday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at NEW JERSEY
|-176
|N.Y Islanders
|+146
|at N.Y RANGERS
|-182
|Nashville
|+150
|at EDMONTON
|-182
|Columbus
|+150
|at VEGAS
|-146
|Florida
|+122
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
Copyright
© 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.