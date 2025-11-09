Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

November 9, 2025, 8:41 PM

NFL

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at GREEN BAY 3 (44½) Philadelphia

College Football

Tuesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at AKRON (47½) Kent State
Ohio (47½) at WESTERN MICHIGAN

Wednesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Northern Illinois 13½ 10½ (42½) at UMASS
at CENTRAL MICHIGAN (44½) Buffalo
Toledo (44½) at MIAMI (OH)

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at OLD DOMINION 10½ (53½) Troy

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at LOUISVILLE (51½) Clemson
at OREGON 21½ 23½ (46½) Minnesota

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at UCONN 10½ (63½) Air Force
at CINCINNATI (56½) Arizona
South Florida 10½ (64½) at NAVY
Kansas State 19½ 19½ (54½) at OKLAHOMA STATE
at INDIANA 29½ 30½ (44½) Wisconsin
UTSA 15½ 17½ (60½) at CHARLOTTE
Michigan (40½) at NORTHWESTERN
Notre Dame 11½ 10½ (55½) at PITTSBURGH
Eastern Michigan (50½) at BALL STATE
at TEXAS A&M 16½ 17½ (48½) South Carolina
at LSU (55½) Arkansas
at ARIZONA STATE 10½ 10½ (47½) West Virginia
Oregon State (50½) at TULSA
North Texas 17½ 17½ (70½) at UAB
Marshall (62½) at GEORGIA STATE
at MISSOURI STATE (50½) UTEP
at NEW MEXICO 12½ 14½ (53½) Colorado State
at ALABAMA 12½ (45½) Oklahoma
Penn State (48½) at MICHIGAN STATE
at USC (49½) Iowa
at DUKE (59½) Virginia
South Alabama (51½) at UL MONROE
at ILLINOIS 14½ 14½ (54½) Maryland
at SOUTHERN MISS (64½) Texas State
San Jose State (52½) at NEVADA
at JAMES MADISON 19½ 19½ (53½) Appalachian State
at TEXAS TECH 24½ 23½ (48½) UCF
at MIAMI (FL) 14½ 14½ (55½) NC State
at WESTERN KENTUCKY 13½ 13½ (56½) Middle Tennessee
Georgia Tech 16½ 16½ (58½) at BOSTON COLLEGE
at TULANE 16½ 16½ (62½) Florida Atlantic
at EAST CAROLINA (60½) Memphis
at TENNESSEE 38½ 38½ (61½) New Mexico State
at WAKE FOREST (39½) North Carolina
Liberty (53½) at FLORIDA INTERNATIONAL
at GEORGIA SOUTHERN (58½) Coastal Carolina
Utah (60½) at BAYLOR
at OLE MISS 12½ 13½ (53½) Florida
at WASHINGTON 15½ 16½ (53½) Purdue
at UNLV (71½) Utah State
Delaware (56½) at SAM HOUSTON
at GEORGIA (47½) Texas
at OHIO STATE 30½ 31½ (48½) UCLA
at FLORIDA STATE 10½ 12½ (54½) Virginia Tech
at MISSOURI (51½) Mississippi State
Kennesaw State (51½) at JACKSONVILLE STATE
at WASHINGTON STATE (47½) Louisiana Tech
at BYU (51½) TCU
at SAN DIEGO STATE (41½) Boise State
at FRESNO STATE (39½) Wyoming

NBA

Monday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
LA Lakers 7 (232½) at CHARLOTTE
at DETROIT 12½ (234½) Washington
at ORLANDO OFF (OFF) Portland
Cleveland (244½) at MIAMI
San Antonio (233½) at CHICAGO
at DALLAS OFF (OFF) Milwaukee
at UTAH OFF (OFF) Minnesota
at PHOENIX (229½) New Orleans
at LA CLIPPERS OFF (OFF) Atlanta

COLLEGE BASKETBALL

Monday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at UCONN 32½ Columbia
at SIU-EDWARDSVILLE Indiana State
at KENT STATE UNC Wilmington
at SETON HALL 12½ Fairfield
at PITTSBURGH 17½ Eastern Michigan
at LSU 18½ New Orleans
at TCU 17½ Lamar
at MILWAUKEE Little Rock
at SAINT LOUIS 24½ Lindenwood
at IOWA STATE 5 Mississippi State
at XAVIER Santa Clara
at NORTHWESTERN 20 Cleveland State
at UTAH 20½ Holy Cross
at GRAND CANYON 18 Northern Illinois
at WASHINGTON STATE St. Thomas
at CAL 22½ CSU Fullerton

National Hockey League (NHL)

Monday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at NEW JERSEY -176 N.Y Islanders +146
at N.Y RANGERS -182 Nashville +150
at EDMONTON -182 Columbus +150
at VEGAS -146 Florida +122

