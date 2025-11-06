NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at INDIANAPOLIS 1½ 6½ (48½) Atlanta Baltimore 3½ 4½ (48½) at MINNESOTA at…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at INDIANAPOLIS
|1½
|6½
|(48½)
|Atlanta
|Baltimore
|3½
|4½
|(48½)
|at MINNESOTA
|at TAMPA BAY
|1½
|2½
|(48½)
|New England
|Jacksonville
|3
|1½
|(37½)
|at HOUSTON
|at CAROLINA
|3½
|5½
|(39½)
|New Orleans
|at CHICAGO
|3
|4½
|(46½)
|NY Giants
|Buffalo
|8½
|9½
|(49½)
|at MIAMI
|Cleveland
|1½
|2½
|(37½)
|at NY JETS
|at SEATTLE
|6½
|6½
|(44½)
|Arizona
|LA Rams
|2½
|4½
|(49½)
|at SAN FRANCISCO
|Detroit
|4½
|8½
|(48½)
|at WASHINGTON
|at LA CHARGERS
|3½
|2½
|(44½)
|Pittsburgh
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at GREEN BAY
|3
|2½
|(44½)
|Philadelphia
College Football
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Houston
|1½
|1½
|(47½)
|at UCF
|at MEMPHIS
|7½
|3½
|(54½)
|Tulane
|at USC
|14½
|14½
|(51½)
|Northwestern
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|SMU
|12½
|10½
|(53½)
|at BOSTON COLLEGE
|James Madison
|13½
|13½
|(54½)
|at MARSHALL
|at WEST VIRGINIA
|4½
|6½
|(53½)
|Colorado
|at TEXAS TECH
|9½
|10½
|(52½)
|BYU
|Georgia
|10½
|9½
|(56½)
|at MISSISSIPPI STATE
|Indiana
|13½
|14½
|(50½)
|at PENN STATE
|at ARMY
|5½
|6½
|(45½)
|Temple
|Southern Miss
|4½
|4½
|(55½)
|at ARKANSAS STATE
|at EASTERN MICHIGAN
|2½
|2½
|(50½)
|Bowling Green
|at OLE MISS
|54½
|53½
|(64½)
|Citadel
|at LIBERTY
|7½
|7½
|(51½)
|Missouri State
|Ohio State
|27½
|29½
|(48½)
|at PURDUE
|at RICE
|4½
|2½
|(52½)
|UAB
|at RUTGERS
|3½
|2½
|(57½)
|Maryland
|at EAST CAROLINA
|26½
|28½
|(55½)
|Charlotte
|Louisiana Tech
|3½
|5½
|(56½)
|at DELAWARE
|Jacksonville State
|3½
|1½
|(49½)
|at UTEP
|at FLORIDA ATLANTIC
|4½
|3½
|(62½)
|Tulsa
|Florida International
|1½
|1½
|(51½)
|at MIDDLE TENNESSEE
|Texas A&M
|5½
|6½
|(48½)
|at MISSOURI
|at TCU
|6½
|7½
|(57½)
|Iowa State
|Oregon
|5½
|6½
|(42½)
|at IOWA
|Duke
|13½
|9½
|(63½)
|at UCONN
|at MIAMI (FL)
|27½
|28½
|(46½)
|Syracuse
|at ARIZONA
|3½
|5½
|(57½)
|Kansas
|Kennesaw State
|7½
|9½
|(52½)
|at NEW MEXICO STATE
|at VANDERBILT
|9½
|6½
|(45½)
|Auburn
|at COASTAL CAROLINA
|7½
|7½
|(57½)
|Georgia State
|Washington
|11½
|11½
|(44½)
|at WISCONSIN
|at NORTH CAROLINA
|9½
|7½
|(42½)
|Stanford
|Texas State
|2½
|2½
|(63½)
|at LOUISIANA
|at SAN JOSE STATE
|3½
|5½
|(65½)
|Air Force
|at CLEMSON
|7½
|1½
|(56½)
|Florida State
|at VIRGINIA
|6½
|6½
|(47½)
|Wake Forest
|at LOUISVILLE
|20½
|18½
|(49½)
|Cal
|at UTAH STATE
|11½
|9½
|(52½)
|Nevada
|at NOTRE DAME
|25½
|26½
|(55½)
|Navy
|Florida
|4½
|3½
|(44½)
|at KENTUCKY
|at ALABAMA
|6½
|9½
|(49½)
|LSU
|at UCLA
|1½
|1½
|(44½)
|Nebraska
|UNLV
|5½
|4½
|(61½)
|at COLORADO STATE
|at OREGON STATE
|18½
|20½
|(52½)
|Sam Houston
|San Diego State
|5½
|6½
|(50½)
|at HAWAII
NBA
Friday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at ORLANDO
|3½
|(227½)
|Boston
|Cleveland
|13½
|(242½)
|at WASHINGTON
|Detroit
|10½
|(227½)
|at BROOKLYN
|Houston
|2½
|(225½)
|at SAN ANTONIO
|at ATLANTA
|1½
|(235½)
|Toronto
|at MINNESOTA
|12
|(230½)
|Utah
|at MILWAUKEE
|4
|(240½)
|Chicago
|at MEMPHIS
|4½
|(229½)
|Dallas
|at MIAMI
|5
|(243½)
|Charlotte
|Oklahoma City
|10½
|(231½)
|at SACRAMENTO
|at DENVER
|9½
|(228½)
|Golden State
COLLEGE BASKETBALL
Friday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|Columbia
|6½
|at NEW HAVEN
|at UTSA
|7½
|SIU-Edwardsville
|at COLGATE
|3½
|Northeastern
|at RHODE ISLAND
|3
|Tulsa
|at NORTHWESTERN
|16½
|Boston University
|at MARYLAND
|7½
|Georgetown
|at LIBERTY
|7½
|Charleston (SC)
|at BUFFALO
|6½
|Green Bay
|at OHIO STATE
|21½
|Purdue Fort Wayne
|at IOWA
|29½
|Western Illinois
|at FURMAN
|2½
|Troy
|at PITTSBURGH
|17½
|Longwood
|at DUQUESNE
|10½
|Sacred Heart
|at FLORIDA STATE
|26½
|Alabama State
|at NOTRE DAME
|21½
|Detroit Mercy
|Siena
|1½
|at BROWN
|at KENT STATE
|5½
|Cornell
|at GEORGE MASON
|11½
|Winthrop
|at VIRGINIA
|33½
|North Carolina Central
|at WAKE FOREST
|19½
|Morehead State
|at PURDUE
|30½
|Oakland
|at KENTUCKY
|34½
|Valparaiso
|at CINCINNATI
|29½
|Georgia State
|at CLEMSON
|29½
|Gardner-Webb
|at DAVIDSON
|4½
|Washington State
|Arkansas State
|1½
|at SFA
|Hofstra
|2½
|at IONA
|at CHARLOTTE
|12½
|Tennessee Tech
|at NORTH CAROLINA
|1½
|Kansas
|at SETON HALL
|23½
|Wagner
|at UCONN
|33½
|UMass-Lowell
|at OLE MISS
|35½
|UL Monroe
|at GEORGIA TECH
|16½
|Bryant
|at MISSOURI
|25½
|Southeast Missouri State
|at TEXAS TECH
|27½
|Sam Houston
|at DEPAUL
|22½
|Stonehill
|at MURRAY STATE
|36½
|Mississippi Valley State
|Utah State
|3½
|at VCU
|at SOUTHERN ILLINOIS
|13½
|UMKC
|at SAMFORD
|13½
|South Carolina State
|at ILLINOIS
|27½
|FGCU
|VMI
|1½
|at SOUTHERN INDIANA
|Yale
|6½
|at NAVY
|at LOUISIANA
|3½
|SE Louisiana
|at WISCONSIN
|27½
|Northern Illinois
|at NC STATE
|16½
|UAB
|at GRAND CANYON
|12½
|Youngstown State
|at ARIZONA
|30½
|Utah Tech
|at SAN DIEGO
|5½
|Idaho State
|at SANTA CLARA
|3½
|McNeese
|at OREGON STATE
|3½
|UIC
|at OREGON
|15½
|Rice
|at UC IRVINE
|6½
|Cal Baptist
|at UCLA
|27½
|Pepperdine
|at SAINT MARY’S (CA)
|13½
|Chattanooga
National Hockey League (NHL)
Friday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at N.Y ISLANDERS
|-134
|Minnesota
|+112
|at DETROIT
|-114
|N.Y Rangers
|-105
|at CALGARY
|-152
|Chicago
|+126
|Winnipeg
|-188
|at SAN JOSE
|+155
