Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

November 6, 2025, 11:56 PM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at INDIANAPOLIS (48½) Atlanta
Baltimore (48½) at MINNESOTA
at TAMPA BAY (48½) New England
Jacksonville 3 (37½) at HOUSTON
at CAROLINA (39½) New Orleans
at CHICAGO 3 (46½) NY Giants
Buffalo (49½) at MIAMI
Cleveland (37½) at NY JETS
at SEATTLE (44½) Arizona
LA Rams (49½) at SAN FRANCISCO
Detroit (48½) at WASHINGTON
at LA CHARGERS (44½) Pittsburgh

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at GREEN BAY 3 (44½) Philadelphia

College Football

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Houston (47½) at UCF
at MEMPHIS (54½) Tulane
at USC 14½ 14½ (51½) Northwestern

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
SMU 12½ 10½ (53½) at BOSTON COLLEGE
James Madison 13½ 13½ (54½) at MARSHALL
at WEST VIRGINIA (53½) Colorado
at TEXAS TECH 10½ (52½) BYU
Georgia 10½ (56½) at MISSISSIPPI STATE
Indiana 13½ 14½ (50½) at PENN STATE
at ARMY (45½) Temple
Southern Miss (55½) at ARKANSAS STATE
at EASTERN MICHIGAN (50½) Bowling Green
at OLE MISS 54½ 53½ (64½) Citadel
at LIBERTY (51½) Missouri State
Ohio State 27½ 29½ (48½) at PURDUE
at RICE (52½) UAB
at RUTGERS (57½) Maryland
at EAST CAROLINA 26½ 28½ (55½) Charlotte
Louisiana Tech (56½) at DELAWARE
Jacksonville State (49½) at UTEP
at FLORIDA ATLANTIC (62½) Tulsa
Florida International (51½) at MIDDLE TENNESSEE
Texas A&M (48½) at MISSOURI
at TCU (57½) Iowa State
Oregon (42½) at IOWA
Duke 13½ (63½) at UCONN
at MIAMI (FL) 27½ 28½ (46½) Syracuse
at ARIZONA (57½) Kansas
Kennesaw State (52½) at NEW MEXICO STATE
at VANDERBILT (45½) Auburn
at COASTAL CAROLINA (57½) Georgia State
Washington 11½ 11½ (44½) at WISCONSIN
at NORTH CAROLINA (42½) Stanford
Texas State (63½) at LOUISIANA
at SAN JOSE STATE (65½) Air Force
at CLEMSON (56½) Florida State
at VIRGINIA (47½) Wake Forest
at LOUISVILLE 20½ 18½ (49½) Cal
at UTAH STATE 11½ (52½) Nevada
at NOTRE DAME 25½ 26½ (55½) Navy
Florida (44½) at KENTUCKY
at ALABAMA (49½) LSU
at UCLA (44½) Nebraska
UNLV (61½) at COLORADO STATE
at OREGON STATE 18½ 20½ (52½) Sam Houston
San Diego State (50½) at HAWAII

NBA

Friday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at ORLANDO (227½) Boston
Cleveland 13½ (242½) at WASHINGTON
Detroit 10½ (227½) at BROOKLYN
Houston (225½) at SAN ANTONIO
at ATLANTA (235½) Toronto
at MINNESOTA 12 (230½) Utah
at MILWAUKEE 4 (240½) Chicago
at MEMPHIS (229½) Dallas
at MIAMI 5 (243½) Charlotte
Oklahoma City 10½ (231½) at SACRAMENTO
at DENVER (228½) Golden State

COLLEGE BASKETBALL

Friday

FAVORITE LINE UNDERDOG
Columbia at NEW HAVEN
at UTSA SIU-Edwardsville
at COLGATE Northeastern
at RHODE ISLAND 3 Tulsa
at NORTHWESTERN 16½ Boston University
at MARYLAND Georgetown
at LIBERTY Charleston (SC)
at BUFFALO Green Bay
at OHIO STATE 21½ Purdue Fort Wayne
at IOWA 29½ Western Illinois
at FURMAN Troy
at PITTSBURGH 17½ Longwood
at DUQUESNE 10½ Sacred Heart
at FLORIDA STATE 26½ Alabama State
at NOTRE DAME 21½ Detroit Mercy
Siena at BROWN
at KENT STATE Cornell
at GEORGE MASON 11½ Winthrop
at VIRGINIA 33½ North Carolina Central
at WAKE FOREST 19½ Morehead State
at PURDUE 30½ Oakland
at KENTUCKY 34½ Valparaiso
at CINCINNATI 29½ Georgia State
at CLEMSON 29½ Gardner-Webb
at DAVIDSON Washington State
Arkansas State at SFA
Hofstra at IONA
at CHARLOTTE 12½ Tennessee Tech
at NORTH CAROLINA Kansas
at SETON HALL 23½ Wagner
at UCONN 33½ UMass-Lowell
at OLE MISS 35½ UL Monroe
at GEORGIA TECH 16½ Bryant
at MISSOURI 25½ Southeast Missouri State
at TEXAS TECH 27½ Sam Houston
at DEPAUL 22½ Stonehill
at MURRAY STATE 36½ Mississippi Valley State
Utah State at VCU
at SOUTHERN ILLINOIS 13½ UMKC
at SAMFORD 13½ South Carolina State
at ILLINOIS 27½ FGCU
VMI at SOUTHERN INDIANA
Yale at NAVY
at LOUISIANA SE Louisiana
at WISCONSIN 27½ Northern Illinois
at NC STATE 16½ UAB
at GRAND CANYON 12½ Youngstown State
at ARIZONA 30½ Utah Tech
at SAN DIEGO Idaho State
at SANTA CLARA McNeese
at OREGON STATE UIC
at OREGON 15½ Rice
at UC IRVINE Cal Baptist
at UCLA 27½ Pepperdine
at SAINT MARY’S (CA) 13½ Chattanooga

National Hockey League (NHL)

Friday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at N.Y ISLANDERS -134 Minnesota +112
at DETROIT -114 N.Y Rangers -105
at CALGARY -152 Chicago +126
Winnipeg -188 at SAN JOSE +155

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up