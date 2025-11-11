NCAA FBS Individual Kickoff Returns

Kickoff Returns
|G
|No
|KRYd
|Avg
|S.Bangura, Ohio
|9
|1
|97
|97.00
|J.Charles, Nebraska
|10
|1
|85
|85.00
|K.Brown, Louisville
|8
|1
|65
|65.00
|T.Magee, Umass
|3
|1
|57
|57.00
|J.Williams, Texas Tech
|10
|4
|207
|51.75
|T.Burns, Sam Houston St.
|9
|3
|135
|45.00
|I.Foster, Southern Miss.
|9
|1
|44
|44.00
|D.Morris, Tennessee
|3
|1
|44
|44.00
|S.Hagans, Duke
|8
|5
|213
|42.60
|A.Brown, Michigan St.
|3
|3
|122
|40.67
|C.Barnes, Wake Forest
|9
|6
|234
|39.00
|K.Courtney, Virginia
|10
|1
|38
|38.00
|J.Price, Notre Dame
|9
|10
|379
|37.90
|J.Moore, Duke
|1
|1
|37
|37.00
|J.McIntyre, Pittsburgh
|9
|1
|36
|36.00
|C.Ross, Virginia
|9
|7
|248
|35.43
|J.Howse, Middle Tennessee
|4
|1
|35
|35.00
|S.Moa, BYU
|3
|1
|35
|35.00
|J.Brown, Georgia Southern
|9
|1
|34
|34.00
|T.Nagy, Kansas
|10
|1
|34
|34.00
|C.Barfield, Hawaii
|10
|7
|234
|33.43
|S.Smith, Memphis
|10
|4
|133
|33.25
|G.Hart, W. Kentucky
|9
|1
|33
|33.00
|C.Pettaway, Bowling Green
|7
|12
|396
|33.00
|J.Grier, Appalachian St.
|6
|1
|32
|32.00
|K.Johnson, Pittsburgh
|9
|5
|159
|31.80
|K.Reynolds, Miami (Ohio)
|9
|7
|222
|31.71
|K.Wetjen, Iowa
|9
|9
|283
|31.44
|K.Roberts, Bowling Green
|10
|6
|187
|31.17
|B.Cain, Auburn
|10
|1
|31
|31.00
|B.Cardwell, San Diego St.
|8
|1
|31
|31.00
|S.Hagans, Duke
|1
|2
|62
|31.00
|C.Harris-Lopez, James Madison
|8
|5
|154
|30.80
|K.Mack, Penn St.
|9
|4
|123
|30.75
|D.Bankston, New Mexico
|9
|11
|334
|30.36
|J.Cross, Arkansas St.
|1
|1
|30
|30.00
|B.Hammer, Toledo
|9
|2
|60
|30.00
|J.Morrow, Texas A&M
|9
|1
|30
|30.00
|B.Noernberg, Kansas St.
|7
|15
|448
|29.87
|K.Boone-Nelson, W. Michigan
|9
|2
|59
|29.50
|L.Billups-Williams, Miami (Ohio)
|9
|2
|58
|29.00
|D.Clark, Kent St.
|9
|15
|435
|29.00
|D.Reynolds, N. Illinois
|9
|13
|375
|28.85
|J.Gray, Liberty
|8
|11
|313
|28.45
|K.Williams, Nebraska
|10
|11
|310
|28.18
|V.Anthony, Wisconsin
|9
|13
|366
|28.15
|M.Anderson, Texas State
|8
|1
|28
|28.00
|P.Fisher, UAB
|7
|1
|28
|28.00
|K.Kubecka, Kansas
|10
|1
|28
|28.00
|W.Philord, FAU
|6
|1
|28
|28.00
|C.Cobb, Arkansas St.
|10
|12
|332
|27.67
|M.Pollard, Delaware
|9
|10
|276
|27.60
|E.Henderson, Kansas
|10
|14
|385
|27.50
|C.Valentine, Illinois
|9
|4
|109
|27.25
|J.Johnson, San Jose St.
|8
|9
|245
|27.22
|J.Whatley, Arizona
|9
|1
|27
|27.00
|D.Cobb, Georgia Southern
|9
|12
|323
|26.92
|J.Himon, Northwestern
|8
|3
|80
|26.67
|D.Fowlkes, Missouri
|9
|7
|186
|26.57
|J.Baugh, Florida
|9
|2
|53
|26.50
|T.Richardson, Vanderbilt
|10
|13
|344
|26.46
|R.Pleasant, Auburn
|9
|12
|314
|26.17
|T.Carney, Wake Forest
|9
|1
|26
|26.00
|H.Gilmore, Kentucky
|9
|1
|26
|26.00
|M.Henry, W. Kentucky
|9
|2
|52
|26.00
|A.Mohammed, Washington
|9
|14
|364
|26.00
|J.Price, Kansas St.
|7
|1
|26
|26.00
|K.Salter, Colorado
|8
|1
|26
|26.00
|E.Washington, Oregon St.
|2
|3
|78
|26.00
|J.Wayne, Coastal Carolina
|9
|1
|26
|26.00
|T.White, N. Illinois
|2
|1
|26
|26.00
|D.Gandy, Louisiana Tech
|9
|13
|336
|25.85
|T.Bussey, Texas A&M
|9
|13
|335
|25.77
|D.Miles, W. Michigan
|8
|16
|404
|25.25
|S.Beebe, UAB
|9
|17
|428
|25.18
|T.Horton, Ball St.
|8
|7
|176
|25.14
|L.Avant, Colorado St.
|9
|10
|251
|25.10
|S.Evans, North Texas
|9
|10
|250
|25.00
|D.Hill, Oregon
|9
|2
|50
|25.00
|J.Hunter, San Diego St.
|9
|1
|25
|25.00
|M.Jackson, Purdue
|10
|11
|275
|25.00
|J.Monteiro, Liberty
|5
|2
|50
|25.00
|N.Singleton, Penn St.
|9
|2
|50
|25.00
|J.Smith, South Florida
|9
|1
|25
|25.00
|G.Stenger, Nebraska
|1
|1
|25
|25.00
|L.Diggs, Mississippi
|10
|3
|74
|24.67
|Q.Gibson, Colorado
|10
|22
|542
|24.64
|J.Denman, TCU
|9
|6
|147
|24.50
|J.Hayes, TCU
|6
|2
|49
|24.50
|J.Mattord, E. Michigan
|9
|2
|49
|24.50
|D.Eley, Charlotte
|8
|17
|413
|24.29
|K.Washington, Tulsa
|4
|7
|170
|24.29
|J.Jenkins, Texas State
|9
|20
|483
|24.15
|T.King, New Mexico St.
|5
|7
|169
|24.14
|J.Barney, Nebraska
|10
|1
|24
|24.00
|P.Clacks, Buffalo
|9
|2
|48
|24.00
|K.Frew, Air Force
|9
|1
|24
|24.00
|J.Keough, Buffalo
|9
|1
|24
|24.00
|I.McMorris, Missouri St.
|4
|2
|48
|24.00
|T.Thomas, Akron
|9
|2
|48
|24.00
|R.Triplette, Georgia Tech
|7
|1
|24
|24.00
|T.Williams, Virginia Tech
|9
|2
|48
|24.00
|R.Hill, Arkansas
|9
|9
|215
|23.89
|K.Marion, Miami
|9
|7
|167
|23.86
|J.Platt, FAU
|9
|21
|499
|23.76
|J.Lucas, Florida St.
|9
|4
|95
|23.75
|L.Wilson, Cincinnati
|8
|8
|190
|23.75
|C.Jnopierre, FIU
|8
|15
|356
|23.73
|C.Johnson, Tulsa
|8
|3
|71
|23.67
|J.Nixon, UCF
|9
|17
|402
|23.65
|R.Luke, Fresno St.
|9
|9
|212
|23.56
|C.Farrell, Northwestern
|4
|2
|47
|23.50
|V.Rosa, Uconn
|10
|2
|47
|23.50
|M.Gillie, Coastal Carolina
|8
|9
|211
|23.44
|I.Mozee, Nebraska
|10
|3
|70
|23.33
|A.Brown-Stephens, Tulane
|9
|14
|326
|23.29
|T.Rudolph, Toledo
|9
|13
|302
|23.23
|C.Hagen, BYU
|9
|15
|347
|23.13
|J.Gaston, Middle Tennessee
|5
|5
|115
|23.00
|R.Hemby, Indiana
|10
|8
|184
|23.00
|S.Lockett, Kansas St.
|9
|1
|23
|23.00
|C.Martin, UCLA
|9
|2
|46
|23.00
|M.McDoom, Cincinnati
|9
|1
|23
|23.00
|D.Taylor, Texas State
|3
|2
|46
|23.00
|D.Taylor, Colorado
|4
|1
|23
|23.00
|C.Washington, San Diego St.
|9
|1
|23
|23.00
|C.Smith, Penn St.
|5
|6
|137
|22.83
|I.Bryant, Navy
|9
|17
|388
|22.82
|J.Holman, South Carolina
|7
|5
|114
|22.80
|L.Montgomery, East Carolina
|9
|5
|114
|22.80
|A.Randall, Clemson
|9
|8
|182
|22.75
|D.Spann, Pittsburgh
|9
|8
|182
|22.75
|L.Rhodes, SMU
|9
|7
|158
|22.57
|T.Gentry, Texas Tech
|5
|2
|45
|22.50
|K.Miller, Southern Cal
|9
|2
|45
|22.50
|E.Porter, N. Illinois
|9
|2
|45
|22.50
|D.Rice, Kansas St.
|9
|2
|45
|22.50
|E.Small, TCU
|6
|2
|45
|22.50
|E.Willis, UTEP
|9
|2
|45
|22.50
|J.Napier, San Diego St.
|9
|11
|247
|22.45
|T.Shelton, Buffalo
|6
|5
|112
|22.40
|J.Kelly, Delaware
|9
|6
|134
|22.33
|C.Ramseur, Nevada
|9
|3
|67
|22.33
|B.Hills, Akron
|9
|21
|468
|22.29
|T.Hill, Syracuse
|6
|12
|267
|22.25
|W.Knight, James Madison
|9
|4
|89
|22.25
|B.Black, Rutgers
|10
|5
|110
|22.00
|T.Brown, Clemson
|9
|1
|22
|22.00
|J.Norris, Louisiana-Lafayette
|6
|4
|88
|22.00
|N.Sheppard, Duke
|9
|1
|22
|22.00
|M.Thomas, Purdue
|10
|1
|22
|22.00
|Z.Thomas, LSU
|9
|1
|22
|22.00
|D.Wagner, Northwestern
|9
|1
|22
|22.00
|K.Wilson, Baylor
|9
|22
|484
|22.00
|M.Everhart, TCU
|7
|9
|197
|21.89
|P.Fox, West Virginia
|9
|7
|153
|21.86
|A.Flora, Iowa St.
|8
|5
|109
|21.80
|C.Harris, Air Force
|9
|5
|109
|21.80
|M.Mews, Houston
|10
|15
|327
|21.80
|P.Jones, Duke
|4
|4
|87
|21.75
|A.Middleton, Bowling Green
|10
|8
|174
|21.75
|J.De Jesus, California
|10
|13
|282
|21.69
|M.Anderson, UTSA
|6
|6
|130
|21.67
|T.Green, Boston College
|8
|6
|130
|21.67
|T.Smith, Uconn
|10
|11
|238
|21.64
|P.Lewis, Tennessee
|9
|5
|108
|21.60
|A.Isaac, South Florida
|9
|7
|151
|21.57
|Q.Craig, Arizona
|9
|2
|43
|21.50
|B.Presley, Tulsa
|9
|5
|107
|21.40
|J.Benjamin, Rutgers
|10
|3
|64
|21.33
|C.Lacy, Louisville
|9
|11
|234
|21.27
|J.Scott, NC State
|9
|11
|234
|21.27
|I.Hartrup, Mississippi
|10
|4
|85
|21.25
|K.Perich, Minnesota
|9
|11
|233
|21.18
|Q.Adams, California
|9
|1
|21
|21.00
|M.Allen, Baylor
|6
|2
|42
|21.00
|E.Brow, UTSA
|7
|1
|21
|21.00
|D.Cordero, Hawaii
|9
|1
|21
|21.00
|D.DeBlanc, Wyoming
|8
|4
|84
|21.00
|J.Gibson, Umass
|7
|1
|21
|21.00
|I.Jacobs, UAB
|9
|2
|42
|21.00
|M.Matthews, UCLA
|9
|1
|21
|21.00
|J.Ruffin, Cent. Michigan
|8
|1
|21
|21.00
|M.Upton, Boston College
|7
|1
|21
|21.00
|B.White, Hawaii
|9
|1
|21
|21.00
|N.Harbor, South Carolina
|9
|8
|166
|20.75
|D.Bryson, Kennesaw St.
|8
|3
|62
|20.67
|P.Prioleau, Virginia Tech
|9
|15
|310
|20.67
|D.Thomas, UCF
|9
|3
|62
|20.67
|M.Sherrod, Boise St.
|9
|11
|227
|20.64
|M.Lemon, Southern Cal
|9
|7
|144
|20.57
|B.Brown, LSU
|9
|11
|226
|20.55
|S.Clower, North Carolina
|6
|4
|82
|20.50
|C.High, Stanford
|10
|10
|205
|20.50
|I.Mahdi, Arizona
|9
|4
|82
|20.50
|X.Turner-Bradshaw, Marshall
|9
|16
|328
|20.50
|C.Culliver, North Carolina
|6
|5
|102
|20.40
|C.Flowers, W. Kentucky
|9
|6
|122
|20.33
|F. Robertson, Louisiana Tech
|4
|4
|81
|20.25
|E.Dennis, Ohio
|7
|9
|182
|20.22
|J.McGill, North Carolina
|7
|7
|141
|20.14
|J.Anderson, Illinois
|8
|1
|20
|20.00
|F.Brown, Syracuse
|7
|1
|20
|20.00
|M.Brown, Uconn
|3
|6
|120
|20.00
|T.Bryant, Kentucky
|9
|1
|20
|20.00
|S.Evans, North Texas
|9
|1
|20
|20.00
|J.Hamilton, Arizona St.
|8
|9
|180
|20.00
|D.Jackson, Texas State
|8
|1
|20
|20.00
|K.Lando, Jacksonville St.
|9
|1
|20
|20.00
|P.Malbrue, LSU
|8
|1
|20
|20.00
|T.Smith, Tulane
|9
|1
|20
|20.00
|J.Taylor, Virginia
|10
|1
|20
|20.00
|T.Thompson, Rice
|10
|3
|60
|20.00
|K.Alexander, Appalachian St.
|9
|17
|339
|19.94
|J.Norman, E. Michigan
|9
|20
|398
|19.90
|M.Davis, Southern Miss.
|9
|9
|178
|19.78
|A.Marsh, Michigan
|9
|9
|178
|19.78
|J.Malau’ulu, Fresno St.
|9
|4
|79
|19.75
|M.James, Old Dominion
|9
|7
|138
|19.71
|R.Niblett, Texas
|9
|7
|138
|19.71
|K.Pearson, East Carolina
|5
|3
|59
|19.67
|A.Turner, Rice
|10
|3
|59
|19.67
|K.Washington, Georgia St.
|9
|3
|59
|19.67
|D.Epps, Troy
|9
|14
|275
|19.64
|J.Robinson, Missouri St.
|8
|8
|157
|19.62
|J.Glover, UNLV
|9
|15
|294
|19.60
|L.Brooks, Alabama
|8
|8
|156
|19.50
|A.Broome, Boston College
|9
|2
|39
|19.50
|J.Moore, Duke
|7
|2
|39
|19.50
|L.Thorpe, Stanford
|9
|2
|39
|19.50
|T.Wallace, Kennesaw St.
|7
|2
|39
|19.50
|R.Cooper, Maryland
|8
|3
|58
|19.33
|D.Wells, Oregon St.
|10
|12
|232
|19.33
|Q.Jackson, Rice
|10
|7
|134
|19.14
|J.Berchal, Appalachian St.
|8
|1
|19
|19.00
|J.Coleman, Washington
|9
|3
|57
|19.00
|B.Farrell, Stanford
|10
|1
|19
|19.00
|M.Hudson, Texas Tech
|9
|7
|133
|19.00
|T.Hudson, Vanderbilt
|6
|1
|19
|19.00
|B.Inniss, Ohio St.
|9
|3
|57
|19.00
|N.James, Notre Dame
|2
|1
|19
|19.00
|R.Johnson, Missouri St.
|9
|1
|19
|19.00
|K.Mason, Akron
|10
|1
|19
|19.00
|D.Stepney, Akron
|6
|1
|19
|19.00
|B.Townsend, Cent. Michigan
|9
|1
|19
|19.00
|C.Wheatley-Humphrey, Miami
|3
|1
|19
|19.00
|V.Wilkins, Boston College
|8
|2
|38
|19.00
|M.Woods, South Alabama
|9
|2
|38
|19.00
|Q.Ashley, Ball St.
|9
|9
|170
|18.89
|K.Jones, Kennesaw St.
|8
|8
|151
|18.88
|M.Phillips, Sam Houston St.
|9
|15
|283
|18.87
|D.Williams, W. Kentucky
|7
|7
|131
|18.71
|R.Williams, Louisiana-Lafayette
|9
|17
|315
|18.53
|L.Benson, Army
|9
|2
|37
|18.50
|A.Brundidge, UAB
|8
|2
|37
|18.50
|J.Marshall, UCLA
|1
|2
|37
|18.50
|D.Miles, W. Michigan
|1
|2
|37
|18.50
|W.Nixon, Syracuse
|10
|2
|37
|18.50
|S.Marshall, Georgia Tech
|9
|7
|129
|18.43
|K.Woods, Nevada
|9
|10
|183
|18.30
|T.Peyton, Georgia St.
|9
|20
|364
|18.20
|H.Smith, Temple
|10
|5
|91
|18.20
|X.Alexander, Washington
|9
|1
|18
|18.00
|J.Bowie, West Virginia
|8
|1
|18
|18.00
|K.Brown, UAB
|8
|1
|18
|18.00
|D.Carnes, North Texas
|9
|1
|18
|18.00
|J.Edwards, Coastal Carolina
|9
|1
|18
|18.00
|M.Greer, Buffalo
|9
|1
|18
|18.00
|D.Kelley, Nevada
|5
|1
|18
|18.00
|Q.Martin, Penn St.
|6
|1
|18
|18.00
|Z.Mobley, Tulane
|9
|1
|18
|18.00
|C.Parker, Uconn
|10
|1
|18
|18.00
|T.Russell, Syracuse
|3
|2
|36
|18.00
|D.Stanley, New Mexico St.
|8
|3
|54
|18.00
|N.Townsend, Texas
|9
|1
|18
|18.00
|M.Turner, Tulane
|5
|1
|18
|18.00
|A.Waseem, FAU
|9
|2
|36
|18.00
|A.Woods, UCLA
|8
|2
|36
|18.00
|A.Frias, UCLA
|9
|10
|179
|17.90
|Z.Branch, Georgia
|9
|8
|142
|17.75
|B.MacCormack, Boston College
|7
|7
|124
|17.71
|G.Glover, Jacksonville St.
|8
|5
|88
|17.60
|T.Mokiao-Atimalala, UCLA
|9
|5
|88
|17.60
|R.Brown, Arizona St.
|9
|2
|35
|17.50
|K.Parker, LSU
|9
|2
|35
|17.50
|J.Watkins, LSU
|2
|2
|35
|17.50
|V.Brown, Florida
|8
|7
|122
|17.43
|N.Biggins, Cent. Michigan
|9
|8
|139
|17.38
|D.Taylor, Middle Tennessee
|7
|8
|139
|17.38
|N.Whittington, Oregon
|7
|3
|52
|17.33
|D.Luke, Missouri St.
|9
|11
|188
|17.09
|M.Allen, Marshall
|5
|1
|17
|17.00
|C.Davis, Minnesota
|9
|1
|17
|17.00
|M.Davis, Utah St.
|9
|4
|68
|17.00
|K.Foreman, Oklahoma St.
|5
|1
|17
|17.00
|C.Hampton, Stanford
|9
|1
|17
|17.00
|W.Henderson, UTSA
|9
|2
|34
|17.00
|W.McCoy, UTSA
|4
|2
|34
|17.00
|M.Pettway, Jacksonville St.
|7
|1
|17
|17.00
|J.Samuel, Georgia Southern
|4
|5
|85
|17.00
