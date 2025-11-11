Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Kickoff Returns

NCAA FBS Individual Kickoff Returns

The Associated Press

November 11, 2025, 11:16 AM

Kickoff Returns

G No KRYd Avg
S.Bangura, Ohio 9 1 97 97.00
J.Charles, Nebraska 10 1 85 85.00
K.Brown, Louisville 8 1 65 65.00
T.Magee, Umass 3 1 57 57.00
J.Williams, Texas Tech 10 4 207 51.75
T.Burns, Sam Houston St. 9 3 135 45.00
I.Foster, Southern Miss. 9 1 44 44.00
D.Morris, Tennessee 3 1 44 44.00
S.Hagans, Duke 8 5 213 42.60
A.Brown, Michigan St. 3 3 122 40.67
C.Barnes, Wake Forest 9 6 234 39.00
K.Courtney, Virginia 10 1 38 38.00
J.Price, Notre Dame 9 10 379 37.90
J.Moore, Duke 1 1 37 37.00
J.McIntyre, Pittsburgh 9 1 36 36.00
C.Ross, Virginia 9 7 248 35.43
J.Howse, Middle Tennessee 4 1 35 35.00
S.Moa, BYU 3 1 35 35.00
J.Brown, Georgia Southern 9 1 34 34.00
T.Nagy, Kansas 10 1 34 34.00
C.Barfield, Hawaii 10 7 234 33.43
S.Smith, Memphis 10 4 133 33.25
G.Hart, W. Kentucky 9 1 33 33.00
C.Pettaway, Bowling Green 7 12 396 33.00
J.Grier, Appalachian St. 6 1 32 32.00
K.Johnson, Pittsburgh 9 5 159 31.80
K.Reynolds, Miami (Ohio) 9 7 222 31.71
K.Wetjen, Iowa 9 9 283 31.44
K.Roberts, Bowling Green 10 6 187 31.17
B.Cain, Auburn 10 1 31 31.00
B.Cardwell, San Diego St. 8 1 31 31.00
S.Hagans, Duke 1 2 62 31.00
C.Harris-Lopez, James Madison 8 5 154 30.80
K.Mack, Penn St. 9 4 123 30.75
D.Bankston, New Mexico 9 11 334 30.36
J.Cross, Arkansas St. 1 1 30 30.00
B.Hammer, Toledo 9 2 60 30.00
J.Morrow, Texas A&M 9 1 30 30.00
B.Noernberg, Kansas St. 7 15 448 29.87
K.Boone-Nelson, W. Michigan 9 2 59 29.50
L.Billups-Williams, Miami (Ohio) 9 2 58 29.00
D.Clark, Kent St. 9 15 435 29.00
D.Reynolds, N. Illinois 9 13 375 28.85
J.Gray, Liberty 8 11 313 28.45
K.Williams, Nebraska 10 11 310 28.18
V.Anthony, Wisconsin 9 13 366 28.15
M.Anderson, Texas State 8 1 28 28.00
P.Fisher, UAB 7 1 28 28.00
K.Kubecka, Kansas 10 1 28 28.00
W.Philord, FAU 6 1 28 28.00
C.Cobb, Arkansas St. 10 12 332 27.67
M.Pollard, Delaware 9 10 276 27.60
E.Henderson, Kansas 10 14 385 27.50
C.Valentine, Illinois 9 4 109 27.25
J.Johnson, San Jose St. 8 9 245 27.22
J.Whatley, Arizona 9 1 27 27.00
D.Cobb, Georgia Southern 9 12 323 26.92
J.Himon, Northwestern 8 3 80 26.67
D.Fowlkes, Missouri 9 7 186 26.57
J.Baugh, Florida 9 2 53 26.50
T.Richardson, Vanderbilt 10 13 344 26.46
R.Pleasant, Auburn 9 12 314 26.17
T.Carney, Wake Forest 9 1 26 26.00
H.Gilmore, Kentucky 9 1 26 26.00
M.Henry, W. Kentucky 9 2 52 26.00
A.Mohammed, Washington 9 14 364 26.00
J.Price, Kansas St. 7 1 26 26.00
K.Salter, Colorado 8 1 26 26.00
E.Washington, Oregon St. 2 3 78 26.00
J.Wayne, Coastal Carolina 9 1 26 26.00
T.White, N. Illinois 2 1 26 26.00
D.Gandy, Louisiana Tech 9 13 336 25.85
T.Bussey, Texas A&M 9 13 335 25.77
D.Miles, W. Michigan 8 16 404 25.25
S.Beebe, UAB 9 17 428 25.18
T.Horton, Ball St. 8 7 176 25.14
L.Avant, Colorado St. 9 10 251 25.10
S.Evans, North Texas 9 10 250 25.00
D.Hill, Oregon 9 2 50 25.00
J.Hunter, San Diego St. 9 1 25 25.00
M.Jackson, Purdue 10 11 275 25.00
J.Monteiro, Liberty 5 2 50 25.00
N.Singleton, Penn St. 9 2 50 25.00
J.Smith, South Florida 9 1 25 25.00
G.Stenger, Nebraska 1 1 25 25.00
L.Diggs, Mississippi 10 3 74 24.67
Q.Gibson, Colorado 10 22 542 24.64
J.Denman, TCU 9 6 147 24.50
J.Hayes, TCU 6 2 49 24.50
J.Mattord, E. Michigan 9 2 49 24.50
D.Eley, Charlotte 8 17 413 24.29
K.Washington, Tulsa 4 7 170 24.29
J.Jenkins, Texas State 9 20 483 24.15
T.King, New Mexico St. 5 7 169 24.14
J.Barney, Nebraska 10 1 24 24.00
P.Clacks, Buffalo 9 2 48 24.00
K.Frew, Air Force 9 1 24 24.00
J.Keough, Buffalo 9 1 24 24.00
I.McMorris, Missouri St. 4 2 48 24.00
T.Thomas, Akron 9 2 48 24.00
R.Triplette, Georgia Tech 7 1 24 24.00
T.Williams, Virginia Tech 9 2 48 24.00
R.Hill, Arkansas 9 9 215 23.89
K.Marion, Miami 9 7 167 23.86
J.Platt, FAU 9 21 499 23.76
J.Lucas, Florida St. 9 4 95 23.75
L.Wilson, Cincinnati 8 8 190 23.75
C.Jnopierre, FIU 8 15 356 23.73
C.Johnson, Tulsa 8 3 71 23.67
J.Nixon, UCF 9 17 402 23.65
R.Luke, Fresno St. 9 9 212 23.56
C.Farrell, Northwestern 4 2 47 23.50
V.Rosa, Uconn 10 2 47 23.50
M.Gillie, Coastal Carolina 8 9 211 23.44
I.Mozee, Nebraska 10 3 70 23.33
A.Brown-Stephens, Tulane 9 14 326 23.29
T.Rudolph, Toledo 9 13 302 23.23
C.Hagen, BYU 9 15 347 23.13
J.Gaston, Middle Tennessee 5 5 115 23.00
R.Hemby, Indiana 10 8 184 23.00
S.Lockett, Kansas St. 9 1 23 23.00
C.Martin, UCLA 9 2 46 23.00
M.McDoom, Cincinnati 9 1 23 23.00
D.Taylor, Texas State 3 2 46 23.00
D.Taylor, Colorado 4 1 23 23.00
C.Washington, San Diego St. 9 1 23 23.00
C.Smith, Penn St. 5 6 137 22.83
I.Bryant, Navy 9 17 388 22.82
J.Holman, South Carolina 7 5 114 22.80
L.Montgomery, East Carolina 9 5 114 22.80
A.Randall, Clemson 9 8 182 22.75
D.Spann, Pittsburgh 9 8 182 22.75
L.Rhodes, SMU 9 7 158 22.57
T.Gentry, Texas Tech 5 2 45 22.50
K.Miller, Southern Cal 9 2 45 22.50
E.Porter, N. Illinois 9 2 45 22.50
D.Rice, Kansas St. 9 2 45 22.50
E.Small, TCU 6 2 45 22.50
E.Willis, UTEP 9 2 45 22.50
J.Napier, San Diego St. 9 11 247 22.45
T.Shelton, Buffalo 6 5 112 22.40
J.Kelly, Delaware 9 6 134 22.33
C.Ramseur, Nevada 9 3 67 22.33
B.Hills, Akron 9 21 468 22.29
T.Hill, Syracuse 6 12 267 22.25
W.Knight, James Madison 9 4 89 22.25
B.Black, Rutgers 10 5 110 22.00
T.Brown, Clemson 9 1 22 22.00
J.Norris, Louisiana-Lafayette 6 4 88 22.00
N.Sheppard, Duke 9 1 22 22.00
M.Thomas, Purdue 10 1 22 22.00
Z.Thomas, LSU 9 1 22 22.00
D.Wagner, Northwestern 9 1 22 22.00
K.Wilson, Baylor 9 22 484 22.00
M.Everhart, TCU 7 9 197 21.89
P.Fox, West Virginia 9 7 153 21.86
A.Flora, Iowa St. 8 5 109 21.80
C.Harris, Air Force 9 5 109 21.80
M.Mews, Houston 10 15 327 21.80
P.Jones, Duke 4 4 87 21.75
A.Middleton, Bowling Green 10 8 174 21.75
J.De Jesus, California 10 13 282 21.69
M.Anderson, UTSA 6 6 130 21.67
T.Green, Boston College 8 6 130 21.67
T.Smith, Uconn 10 11 238 21.64
P.Lewis, Tennessee 9 5 108 21.60
A.Isaac, South Florida 9 7 151 21.57
Q.Craig, Arizona 9 2 43 21.50
B.Presley, Tulsa 9 5 107 21.40
J.Benjamin, Rutgers 10 3 64 21.33
C.Lacy, Louisville 9 11 234 21.27
J.Scott, NC State 9 11 234 21.27
I.Hartrup, Mississippi 10 4 85 21.25
K.Perich, Minnesota 9 11 233 21.18
Q.Adams, California 9 1 21 21.00
M.Allen, Baylor 6 2 42 21.00
E.Brow, UTSA 7 1 21 21.00
D.Cordero, Hawaii 9 1 21 21.00
D.DeBlanc, Wyoming 8 4 84 21.00
J.Gibson, Umass 7 1 21 21.00
I.Jacobs, UAB 9 2 42 21.00
M.Matthews, UCLA 9 1 21 21.00
J.Ruffin, Cent. Michigan 8 1 21 21.00
M.Upton, Boston College 7 1 21 21.00
B.White, Hawaii 9 1 21 21.00
N.Harbor, South Carolina 9 8 166 20.75
D.Bryson, Kennesaw St. 8 3 62 20.67
P.Prioleau, Virginia Tech 9 15 310 20.67
D.Thomas, UCF 9 3 62 20.67
M.Sherrod, Boise St. 9 11 227 20.64
M.Lemon, Southern Cal 9 7 144 20.57
B.Brown, LSU 9 11 226 20.55
S.Clower, North Carolina 6 4 82 20.50
C.High, Stanford 10 10 205 20.50
I.Mahdi, Arizona 9 4 82 20.50
X.Turner-Bradshaw, Marshall 9 16 328 20.50
C.Culliver, North Carolina 6 5 102 20.40
C.Flowers, W. Kentucky 9 6 122 20.33
F. Robertson, Louisiana Tech 4 4 81 20.25
E.Dennis, Ohio 7 9 182 20.22
J.McGill, North Carolina 7 7 141 20.14
J.Anderson, Illinois 8 1 20 20.00
F.Brown, Syracuse 7 1 20 20.00
M.Brown, Uconn 3 6 120 20.00
T.Bryant, Kentucky 9 1 20 20.00
S.Evans, North Texas 9 1 20 20.00
J.Hamilton, Arizona St. 8 9 180 20.00
D.Jackson, Texas State 8 1 20 20.00
K.Lando, Jacksonville St. 9 1 20 20.00
P.Malbrue, LSU 8 1 20 20.00
T.Smith, Tulane 9 1 20 20.00
J.Taylor, Virginia 10 1 20 20.00
T.Thompson, Rice 10 3 60 20.00
K.Alexander, Appalachian St. 9 17 339 19.94
J.Norman, E. Michigan 9 20 398 19.90
M.Davis, Southern Miss. 9 9 178 19.78
A.Marsh, Michigan 9 9 178 19.78
J.Malau’ulu, Fresno St. 9 4 79 19.75
M.James, Old Dominion 9 7 138 19.71
R.Niblett, Texas 9 7 138 19.71
K.Pearson, East Carolina 5 3 59 19.67
A.Turner, Rice 10 3 59 19.67
K.Washington, Georgia St. 9 3 59 19.67
D.Epps, Troy 9 14 275 19.64
J.Robinson, Missouri St. 8 8 157 19.62
J.Glover, UNLV 9 15 294 19.60
L.Brooks, Alabama 8 8 156 19.50
A.Broome, Boston College 9 2 39 19.50
J.Moore, Duke 7 2 39 19.50
L.Thorpe, Stanford 9 2 39 19.50
T.Wallace, Kennesaw St. 7 2 39 19.50
R.Cooper, Maryland 8 3 58 19.33
D.Wells, Oregon St. 10 12 232 19.33
Q.Jackson, Rice 10 7 134 19.14
J.Berchal, Appalachian St. 8 1 19 19.00
J.Coleman, Washington 9 3 57 19.00
B.Farrell, Stanford 10 1 19 19.00
M.Hudson, Texas Tech 9 7 133 19.00
T.Hudson, Vanderbilt 6 1 19 19.00
B.Inniss, Ohio St. 9 3 57 19.00
N.James, Notre Dame 2 1 19 19.00
R.Johnson, Missouri St. 9 1 19 19.00
K.Mason, Akron 10 1 19 19.00
D.Stepney, Akron 6 1 19 19.00
B.Townsend, Cent. Michigan 9 1 19 19.00
C.Wheatley-Humphrey, Miami 3 1 19 19.00
V.Wilkins, Boston College 8 2 38 19.00
M.Woods, South Alabama 9 2 38 19.00
Q.Ashley, Ball St. 9 9 170 18.89
K.Jones, Kennesaw St. 8 8 151 18.88
M.Phillips, Sam Houston St. 9 15 283 18.87
D.Williams, W. Kentucky 7 7 131 18.71
R.Williams, Louisiana-Lafayette 9 17 315 18.53
L.Benson, Army 9 2 37 18.50
A.Brundidge, UAB 8 2 37 18.50
J.Marshall, UCLA 1 2 37 18.50
D.Miles, W. Michigan 1 2 37 18.50
W.Nixon, Syracuse 10 2 37 18.50
S.Marshall, Georgia Tech 9 7 129 18.43
K.Woods, Nevada 9 10 183 18.30
T.Peyton, Georgia St. 9 20 364 18.20
H.Smith, Temple 10 5 91 18.20
X.Alexander, Washington 9 1 18 18.00
J.Bowie, West Virginia 8 1 18 18.00
K.Brown, UAB 8 1 18 18.00
D.Carnes, North Texas 9 1 18 18.00
J.Edwards, Coastal Carolina 9 1 18 18.00
M.Greer, Buffalo 9 1 18 18.00
D.Kelley, Nevada 5 1 18 18.00
Q.Martin, Penn St. 6 1 18 18.00
Z.Mobley, Tulane 9 1 18 18.00
C.Parker, Uconn 10 1 18 18.00
T.Russell, Syracuse 3 2 36 18.00
D.Stanley, New Mexico St. 8 3 54 18.00
N.Townsend, Texas 9 1 18 18.00
M.Turner, Tulane 5 1 18 18.00
A.Waseem, FAU 9 2 36 18.00
A.Woods, UCLA 8 2 36 18.00
A.Frias, UCLA 9 10 179 17.90
Z.Branch, Georgia 9 8 142 17.75
B.MacCormack, Boston College 7 7 124 17.71
G.Glover, Jacksonville St. 8 5 88 17.60
T.Mokiao-Atimalala, UCLA 9 5 88 17.60
R.Brown, Arizona St. 9 2 35 17.50
K.Parker, LSU 9 2 35 17.50
J.Watkins, LSU 2 2 35 17.50
V.Brown, Florida 8 7 122 17.43
N.Biggins, Cent. Michigan 9 8 139 17.38
D.Taylor, Middle Tennessee 7 8 139 17.38
N.Whittington, Oregon 7 3 52 17.33
D.Luke, Missouri St. 9 11 188 17.09
M.Allen, Marshall 5 1 17 17.00
C.Davis, Minnesota 9 1 17 17.00
M.Davis, Utah St. 9 4 68 17.00
K.Foreman, Oklahoma St. 5 1 17 17.00
C.Hampton, Stanford 9 1 17 17.00
W.Henderson, UTSA 9 2 34 17.00
W.McCoy, UTSA 4 2 34 17.00
M.Pettway, Jacksonville St. 7 1 17 17.00
J.Samuel, Georgia Southern 4 5 85 17.00

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up