NCAA FBS Individual Field Goals

The Associated Press

November 11, 2025, 11:16 AM

Field Goals

G FG FGA Pct PG
K.Matsuzawa, Hawaii 10 22 22 1.000 2.20
A.Birr, Georgia Tech 9 19 21 .905 2.11
T.Butkowski, Pittsburgh 9 19 21 .905 2.11
B.Craig, Missouri 1 2 2 1.000 2.00
J.Gomez, Arizona St. 9 18 24 .750 2.00
K.Lemmermann, TCU 1 2 2 1.000 2.00
T.Sandell, Oklahoma 9 18 19 .947 2.00
L.Carneiro, Mississippi 10 19 21 .905 1.90
E.Sanchez, Houston 10 19 22 .864 1.90
S.O’Haire, Maryland 9 17 19 .895 1.89
L.Quinn, Marshall 9 17 21 .810 1.89
D.Ramos, LSU 9 17 21 .810 1.89
D.Stevens, Iowa 9 17 22 .773 1.89
C.Freeman, Uconn 10 18 21 .857 1.80
G.Plascencia, San Diego St. 9 16 18 .889 1.78
D.Dzioban, Miami (Ohio) 8 14 16 .875 1.75
P.Durkin, Tulane 9 15 16 .938 1.67
W.Ferrin, BYU 9 15 19 .789 1.67
R.Hawk, New Mexico St. 9 15 21 .714 1.67
N.Mazzie, East Carolina 3 5 6 .833 1.67
C.Ranvier, Louisville 9 15 17 .882 1.67
G.Rippa, Jacksonville St. 9 15 19 .789 1.67
R.Sayeri, Southern Cal 9 15 16 .938 1.67
K.Afrookhteh, Coastal Carolina 8 13 13 1.000 1.62
W.Bettridge, Virginia 10 16 20 .800 1.60
S.Harrington, Texas Tech 10 16 19 .842 1.60
R.Kessinger, E. Michigan 10 16 22 .727 1.60
A.McPherson, Auburn 10 16 19 .842 1.60
K.Konrardy, Iowa St. 7 11 15 .733 1.57
M.Bhaghani, UCLA 9 14 18 .778 1.56
C.Calvert, Wake Forest 9 14 18 .778 1.56
J.Love, Virginia Tech 9 14 17 .824 1.56
J.McFadden, Nevada 9 14 17 .824 1.56
T.Robles, Texas State 9 14 16 .875 1.56
N.Ruelas, UCF 9 14 16 .875 1.56
M.Shipley, Texas 9 14 18 .778 1.56
T.Smack, Florida 9 14 17 .824 1.56
C.Hawkins, Baylor 8 12 14 .857 1.50
J.Kleather, Bowling Green 10 15 17 .882 1.50
C.Van Andel, Arkansas St. 10 15 19 .789 1.50
N.Gramatica, South Florida 9 13 17 .765 1.44
S.Morgan, Tulsa 9 13 16 .812 1.44
D.Olano, Illinois 9 13 15 .867 1.44
M.Salgado-Medina, Arizona 9 13 19 .684 1.44
G.Smith, FAU 9 13 15 .867 1.44
L.Lombardo, Boston College 10 14 14 1.000 1.40
L.Marjan, Kansas 10 14 15 .933 1.40
J.Billingsley, Liberty 8 11 15 .733 1.38
J.Olsen, Northwestern 8 11 13 .846 1.38
R.Barker, Penn St. 9 12 13 .923 1.33
D.De Freitas, Appalachian St. 9 12 15 .800 1.33
M.Gilbert, Tennessee 9 12 15 .800 1.33
C.Graham, Cent. Michigan 9 12 14 .857 1.33
J.Kauwe, Kentucky 9 12 15 .800 1.33
D.Kinney, Kennesaw St. 3 4 4 1.000 1.33
S.Porath, Purdue 9 12 13 .923 1.33
R.Verhoff, North Carolina 9 12 14 .857 1.33
P.Woodring, Georgia 9 12 13 .923 1.33
E.Kenney, Stanford 10 13 16 .812 1.30
T.Sterner, Louisiana-Lafayette 10 13 19 .684 1.30
T.Bryant, Georgia Southern 9 11 13 .846 1.22
J.Cannon, W. Kentucky 9 11 14 .786 1.22
B.Denaburg, Minnesota 9 11 15 .733 1.22
J.Fielding, Ohio St. 9 11 13 .846 1.22
N.Hauser, Clemson 9 11 13 .846 1.22
D.Lynch, Fresno St. 9 11 15 .733 1.22
M.Petro, UTSA 9 11 12 .917 1.22
N.Reed, Delaware 9 11 15 .733 1.22
S.Rusnak, Cincinnati 9 11 12 .917 1.22
A.Sappington, Oregon 9 11 14 .786 1.22
C.Talty, Alabama 9 11 16 .688 1.22
L.Ward, Oklahoma St. 9 11 15 .733 1.22
K.Cunanan, Nebraska 10 12 15 .800 1.20
S.Keltner, SMU 10 12 17 .706 1.20
N.Mazzie, East Carolina 5 6 7 .857 1.20
J.Patel, Rutgers 10 12 17 .706 1.20
N.Radicic, Indiana 10 12 12 1.000 1.20
M.Schramm, Akron 5 6 6 1.000 1.20
G.Spetic, Memphis 10 12 15 .800 1.20
D.Lynch, San Jose St. 7 8 14 .571 1.14
M.Connington, Michigan St. 8 9 13 .692 1.12
R.Bond, Texas A&M 9 10 15 .667 1.11
L.Drzewiecki, New Mexico 9 10 11 .909 1.11
J.Howes, Buffalo 9 10 13 .769 1.11
R.Meyer, Missouri 9 10 13 .769 1.11
K.Nguma, North Texas 9 10 11 .909 1.11
Y.Obeid, Missouri St. 9 10 17 .588 1.11
T.Pelino, Duke 9 10 15 .667 1.11
T.Rinker, Utah St. 9 10 10 1.000 1.11
L.Rodriguez, Kansas St. 9 10 11 .909 1.11
S.Starzyk, Arkansas 9 10 12 .833 1.11
J.Stevens, Washington St. 9 10 12 .833 1.11
R.Villela, UNLV 9 10 12 .833 1.11
D.Zvada, Michigan 9 10 14 .714 1.11
D.Curtis, Utah 9 9 13 .692 1.00
C.Davis, Miami 9 9 10 .900 1.00
C.Hardin, Temple 10 10 13 .769 1.00
D.Jones, Army 9 9 14 .643 1.00
C.Moore, Boise St. 1 1 2 .500 1.00
D.Morris, Umass 9 9 12 .750 1.00
J.Weinberg, Florida St. 9 9 12 .750 1.00
T.Woody, Syracuse 10 10 11 .909 1.00
K.Ferrie, Mississippi St. 10 9 12 .750 .90
K.Hensley, West Virginia 10 9 11 .818 .90
B.Taylor, Vanderbilt 10 9 10 .900 .90
L.Boyd, Charlotte 9 8 10 .800 .89
R.Callaghan, Old Dominion 9 8 15 .533 .89
P.Domschke, W. Michigan 9 8 11 .727 .89
N.Grant, FIU 9 8 11 .727 .89
W.Joyce, South Carolina 9 8 11 .727 .89
S.Renfroe, Troy 9 8 10 .800 .89
U.Bellenfant, Texas Tech 7 6 6 1.000 .86
N.Burnette, Notre Dame 6 5 6 .833 .83
A.Mata, Colorado 10 8 9 .889 .80
C.Meyer, California 10 8 11 .727 .80
J.Delange, UAB 9 7 10 .700 .78
A.Glass, N. Illinois 9 7 10 .700 .78
G.Gross, Washington 9 7 10 .700 .78
J.Hathaway, Middle Tennessee 9 7 9 .778 .78
N.Kirkwood, Navy 9 7 8 .875 .78
T.Cragun, UTEP 4 3 4 .750 .75
B.Williams, Kennesaw St. 8 6 10 .600 .75
C.Wilbanks, Southern Miss. 7 5 6 .833 .71
E.Gota, Rice 10 7 10 .700 .70
D.Cunanan, Toledo 9 6 8 .750 .67
H.DiBoyan, South Alabama 9 6 9 .667 .67
D.Henderson, Louisiana Tech 8 5 8 .625 .62
R.Lopez, Sam Houston St. 5 3 6 .500 .60
A.Murray, California 5 3 3 1.000 .60
C.Ojeda, Oregon St. 10 6 13 .462 .60
B.Peacock, Ohio 5 3 6 .500 .60
C.Boomer, Boise St. 9 5 7 .714 .56
R.Harradine, Southern Miss. 9 5 8 .625 .56
W.Hryszko, Kent St. 9 5 7 .714 .56
N.McCashland, TCU 9 5 8 .625 .56
E.Sandvik, Wyoming 9 5 8 .625 .56
R.Tubbs, Air Force 9 5 6 .833 .56
N.Vakos, Wisconsin 9 5 8 .625 .56
R.Czeremcha, FIU 4 2 3 .667 .50
D.Little, South Alabama 2 1 1 1.000 .50
J.Medina, Air Force 6 3 6 .500 .50
C.Rogers, SMU 2 1 4 .250 .50
K.Vinesett, NC State 8 4 5 .800 .50
I.Hankins, Colorado St. 9 4 8 .500 .44
M.Suarez, James Madison 9 4 8 .500 .44
L.Stagg, Louisiana-Monroe 5 2 4 .500 .40
O.Wiley, Akron 10 4 10 .400 .40
C.Arreola, UTEP 8 3 6 .500 .38
C.Holmer, Ball St. 8 3 7 .429 .38
L.Akers, Northwestern 9 3 3 1.000 .33
B.Beck, Liberty 3 1 2 .500 .33
J.Chance, Louisiana Tech 9 3 5 .600 .33
N.Konieczynski, NC State 3 1 3 .333 .33
L.Rickman, Georgia St. 6 2 4 .500 .33
C.Smith, Iowa St. 6 2 3 .667 .33
B.Auburn, Miami 4 1 1 1.000 .25
M.Brown, San Jose St. 9 2 4 .500 .22
J.Cassidy, W. Kentucky 9 2 2 1.000 .22
D.Dellenbach, Ohio 9 2 3 .667 .22
N.Keller, Louisville 9 2 3 .667 .22
C.Pavon, Sam Houston St. 9 2 5 .400 .22
C.Allen, Rice 5 1 1 1.000 .20
J.Zirkel, Texas A&M 5 1 1 1.000 .20
N.Eichner, Old Dominion 6 1 1 1.000 .17
D.Pippin, Ball St. 6 1 3 .333 .17
B.Franke, Indiana 7 1 1 1.000 .14
P.Laforge, Coastal Carolina 9 1 2 .500 .11
B.McAlister, Georgia St. 9 1 6 .167 .11
P.McAteer, Troy 9 1 2 .500 .11
H.Smith, W. Michigan 9 1 2 .500 .11
J.Abbey, Virginia Tech 8 0 0 .000 .00
C.Acheampong, Bowling Green 9 0 0 .000 .00
E.Aigbokhae, Kennesaw St. 0 0 0 .000 .00
M.Akins, Fresno St. 3 0 0 .000 .00
M.Ames, San Diego St. 0 0 0 .000 .00
T.Andersen, Utah St. 6 0 0 .000 .00
G.Averitt, Air Force 1 0 0 .000 .00
L.Badger, Georgia 0 0 0 .000 .00
R.Barker, Texas 0 0 0 .000 .00
C.Belcher, Kennesaw St. 8 0 0 .000 .00
A.Belgrave-Shorter, Penn St. 9 0 0 .000 .00
R.Bentley, Louisiana-Lafayette 3 0 0 .000 .00
J.Bettis, Notre Dame 1 0 0 .000 .00
E.Brown, Kentucky 1 0 0 .000 .00
J.Brown-Demery, Akron 1 0 0 .000 .00
D.Bucey, South Carolina 9 0 0 .000 .00
J.Burton, Washington 0 0 0 .000 .00
C.Calhoun, Alabama 8 0 0 .000 .00
T.Carter, Jacksonville St. 9 0 0 .000 .00
A.Carter, NC State 7 0 0 .000 .00
J.Cayenne, FIU 5 0 0 .000 .00
K.Chambers, Temple 0 0 0 .000 .00
C.Clark-Glover, Marshall 7 0 0 .000 .00
E.Demaine, Wake Forest 2 0 0 .000 .00
C.Doyle, Wake Forest 1 0 0 .000 .00
D.Duffus, Georgia St. 9 0 0 .000 .00
K.Dunbar-Hawkins, North Carolina 1 0 0 .000 .00
C.Eck, Nevada 3 0 0 .000 .00
G.Ellinger, Virginia 9 0 0 .000 .00
N.Fehoko, Rice 5 0 0 .000 .00
L.Ferrelli, California 10 0 0 .000 .00
K.Fonohema, BYU 3 0 0 .000 .00
B.Fonoimoana, Utah 7 0 0 .000 .00
D.Fontus, Maryland 9 0 0 .000 .00
D.Fulton, Georgia St. 1 0 0 .000 .00
J.Ganoe, Appalachian St. 0 0 0 .000 .00
I.Gibson, Southern Miss. 9 0 0 .000 .00
Q.Gillians, Syracuse 2 0 0 .000 .00
T.Glasper, Oregon St. 10 0 0 .000 .00
C.Goodie, Cincinnati 9 0 0 .000 .00
D.Griffin, Southern Miss. 0 0 0 .000 .00
D.Grimes, Maryland 9 0 0 .000 .00
A.Grose, Michigan St. 9 0 0 .000 .00
J.Hairston, Virginia Tech 8 0 0 .000 .00
Z.Hales, Southern Miss. 1 0 0 .000 .00
J.Hampton, W. Kentucky 7 0 0 .000 .00
C.Hanning, FAU 0 0 0 .000 .00
T.Harris, Sam Houston St. 7 0 0 .000 .00
A.Harvey, Georgia Tech 6 0 0 .000 .00
A.Herring, Kansas 10 0 0 .000 .00
M.Hughes, Oregon 4 0 0 .000 .00
W.Huntsinger, Texas A&M 1 0 0 .000 .00
E.Jackson, Ball St. 3 0 0 .000 .00
B.Jackson, Southern Cal 5 0 0 .000 .00
K.James, Maryland 0 0 0 .000 .00
J.Janvier, Southern Miss. 3 0 0 .000 .00
J.Jernigan, Jacksonville St. 5 0 0 .000 .00
K.Johnson, Duke 6 0 0 .000 .00
K.Johnson, New Mexico 8 0 0 .000 .00
B.Kahoun, Notre Dame 6 0 0 .000 .00
O.King, FAU 5 0 0 .000 .00
E.Kinsler, Southern Miss. 2 0 0 .000 .00
J.Lane, UAB 0 0 0 .000 .00
J.Laubstein, New Mexico 6 0 0 .000 .00
J.Lawson, Clemson 9 0 0 .000 .00
J.Lee, Tulsa 4 0 0 .000 .00
D.Lewis, SMU 1 0 0 .000 .00
T.Lock, Missouri 1 0 0 .000 .00
R.Luna, Miami 0 0 0 .000 .00
D.Lynch, Pittsburgh 0 0 0 .000 .00
J.Lynch, N. Illinois 9 0 0 .000 .00
D.Mahan, Duke 0 0 0 .000 .00
J.Mann, Arizona 8 0 0 .000 .00
B.Mascoe, Rutgers 10 0 0 .000 .00
C.Mays, Georgia Southern 1 0 0 .000 .00
K.McClendon, Mississippi St. 0 0 0 .000 .00
C.McCray, Cincinnati 8 0 0 .000 .00
K.McCray, New Mexico 8 0 0 .000 .00
W.McDonald, Wisconsin 0 0 0 .000 .00
B.McEnaney, Louisville 0 0 0 .000 .00
N.McNeil, Iowa 8 0 0 .000 .00
L.Menter, Old Dominion 2 0 0 .000 .00
L.Metz, Alabama 9 0 0 .000 .00
P.Moore, Wyoming 2 0 0 .000 .00
M.Morris, Georgia 9 0 0 .000 .00
N.Morrow, California 9 0 0 .000 .00
J.Muckelroy, North Texas 0 0 0 .000 .00
L.Murphy, Coastal Carolina 7 0 0 .000 .00
S.Na’a, Arizona St. 7 0 0 .000 .00
J.Nelson, Kansas St. 6 0 0 .000 .00
A.Nkele, Minnesota 9 0 0 .000 .00
K.Peterson, Washington St. 9 0 0 .000 .00
S.Pierre, Rice 10 0 0 .000 .00
A.Powell, Temple 10 0 0 .000 .00
K.Reddix, New Mexico 0 0 0 .000 .00
T.Reed, Duke 8 0 0 .000 .00
D.Rizk, Stanford 0 0 0 .000 .00
J.Robinson, Florida 9 0 0 .000 .00
T.Rogers, California 2 0 0 .000 .00
E.Sarratt, Indiana 9 0 0 .000 .00
J.Scott, Kansas St. 0 0 0 .000 .00
S.Senenat, N. Illinois 1 0 0 .000 .00
T.Shelton, Buffalo 6 0 0 .000 .00
J.Silver, Delaware 9 0 0 .000 .00
T.Smith, East Carolina 0 0 0 .000 .00
Q.Smith, Air Force 7 0 0 .000 .00
J.Smith, Colorado St. 2 0 0 .000 .00
E.Soldevilla, Louisiana-Lafayette 1 0 0 .000 .00
R.Stevenson, Washington St. 6 0 0 .000 .00
I.Stewart, Temple 8 0 0 .000 .00
D.Terrill, Miami (Ohio) 9 0 0 .000 .00
P.Thompson, Auburn 9 0 0 .000 .00
S.Vadrawale, Oregon St. 10 0 0 .000 .00
G.VanDeMark, Alabama 8 0 0 .000 .00
D.Wade, UCF 8 0 0 .000 .00
B.Wagner, Arkansas St. 1 0 0 .000 .00
T.Wallace, Arkansas 7 0 0 .000 .00
J.Walls, UCLA 9 0 0 .000 .00
B.Washington, Georgia St. 5 0 0 .000 .00
E.Washington, Army 0 0 0 .000 .00
C.Westbrooks, Arizona St. 3 0 0 .000 .00
J.Wilder, Louisville 2 0 0 .000 .00
M.Williams, Akron 10 0 0 .000 .00
L.Williams, New Mexico 4 0 0 .000 .00
R.Williams, Pittsburgh 9 0 0 .000 .00
K.Williams, W. Kentucky 8 0 0 .000 .00
P.Williams, Baylor 9 0 0 .000 .00
J.Williams-Thomas, Marshall 9 0 0 .000 .00
J.Wilty, South Florida 5 0 0 .000 .00
M.Young, Vanderbilt 10 0 0 .000 .00

