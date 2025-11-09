Abu Dhabi HSBC Championship Scores

Live Radio
The Associated Press

November 9, 2025, 9:08 AM

Sunday

At Yas Links

Abu Dhabi, United Arab Emirates

Purse: $9 million

Yardage: 7,425; Par: 72

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Aaron Rai, England (1500), $1,318,103 66-64-66-67—263
Tommy Fleetwood, England (1000), $849,830 64-66-67-66—263
Nicolai Hojgaard, Denmark (507), $437,922 65-67-65-67—264
Rory McIlroy, Northern Ireland (507), $437,922 68-68-66-62—264
Daniel Hillier, New Zealand (348), $301,343 66-68-65-67—266
Richard Mansell, England (348), $301,343 66-70-67-63—266
Nacho Elvira, Spain (247), $214,625 65-68-65-69—267
Andy Sullivan, England (247), $214,625 65-67-67-68—267
Angel Ayora Fanegas, Spain (181), $157,536 69-70-66-63—268
Robert MacIntyre, Scotland (181), $157,536 69-68-66-65—268
Marco Penge, England (181), $157,536 67-68-70-63—268
Keita Nakajima, Japan (145), $126,231 65-68-68-68—269
Richard Sterne, South Africa (145), $126,231 64-68-68-69—269
Shane Lowry, Ireland (0), $126,231 64-69-68-68—269
Matthew Jordan, England (129), $112,386 73-64-67-66—270
Jordan L. Smith, England (129), $112,386 68-67-66-69—270
Daniel Brown, England (112), $97,401 69-69-67-66—271
Alejandro Del Rey, Spain (112), $97,401 69-64-68-70—271
Calum Hill, Scotland (112), $97,401 67-69-68-67—271
Alex Noren, Sweden (112), $97,401 65-69-70-67—271
John Parry, England (112), $97,401 69-72-66-64—271
Kristoffer Reitan, Norway (102), $88,191 67-67-68-70—272
Marcus Armitage, England (89), $76,485 66-71-65-71—273
Laurie Canter, England (89), $76,485 69-65-69-70—273
Martin Couvra, France (89), $76,485 70-66-67-70—273
Rasmus Hojgaard, Denmark (89), $76,485 72-69-67-65—273
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark (89), $76,485 68-69-68-68—273
Jacob Skov Olesen, Denmark (89), $76,485 69-65-71-68—273
Andrea Pavan, Italy (89), $76,485 68-70-68-67—273
Jayden Trey Schaper, South Africa (89), $76,485 68-70-67-68—273
Ludvig Aberg, Sweden (0), $76,485 68-69-69-67—273
Matt Fitzpatrick, England (71), $59,054 67-70-68-69—274
Michael Kim, United States (71), $59,054 65-72-68-69—274
Francesco Laporta, Italy (71), $59,054 70-67-68-69—274
Hao-Tong Li, China (71), $59,054 69-65-69-71—274
Elvis Smylie, Australia (71), $59,054 66-68-68-72—274
Connor Syme, Scotland (71), $59,054 70-69-63-72—274
Grant Forrest, Scotland (64), $52,291 70-69-69-67—275
Joel Girrbach, Switzerland (62), $49,949 69-72-65-70—276
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (62), $49,949 67-70-71-68—276
Alex Fitzpatrick, England (53), $42,145 66-74-72-65—277
Tyrrell Hatton, England (53), $42,145 66-72-64-75—277
Kazuma Kobori, New Zealand (53), $42,145 64-73-69-71—277
Romain Langasque, France (53), $42,145 70-68-69-70—277
Mikael Lindberg, Sweden (53), $42,145 68-73-68-68—277
Oliver Lindell, Finland (53), $42,145 67-72-67-71—277
Joost Luiten, Netherlands (53), $42,145 68-71-72-66—277
Adrien Saddier, France (53), $42,145 64-73-72-68—277
Ugo Coussaud, France (39), $30,549 67-73-68-70—278
Joe Dean, England (39), $30,549 69-72-70-67—278
Manuel Elvira, Spain (39), $30,549 69-73-71-65—278
Ewen Ferguson, Scotland (39), $30,549 72-71-69-66—278
Patrick Reed, United States (39), $30,549 71-68-66-73—278
Brandon Robinson-Thompson, England (39), $30,549 74-68-70-66—278
Johannes Veerman, United States (39), $30,549 71-71-66-70—278
Jorge Campillo, Spain (30), $24,975 71-71-66-71—279
Ryan Gerard, United States (30), $24,975 71-69-70-69—279
Marcel Schneider, Germany (30), $24,975 72-68-70-69—279
Nicolai Von Dellingshausen, Germany (27), $23,414 65-70-75-70—280
Darius Van Driel, Netherlands (27), $22,633 72-68-69-72—281
Shaun Norris, South Africa (26), $21,853 73-71-69-69—282
Rafa Cabrera Bello, Spain (23), $19,902 69-72-68-74—283
Joakim Lagergren, Sweden (23), $19,902 72-68-70-73—283
Thriston Lawrence, South Africa (23), $19,902 68-72-71-72—283
Dylan Naidoo, South Africa (23), $19,902 74-65-71-73—283
Tom McKibbin, Northern Ireland (21), $17,950 75-69-69-72—285
Todd Clements, England (20), $17,170 71-69-74-72—286
Benjamin Schmidt, England (19), $16,390 72-77-71-67—287
Ryggs Johnston, United States (18), $15,609 77-74-68-69—288
Jacques Kruyswijk, South Africa (18), $14,829 71-75-74-70—290
Junghwan Lee, South Korea (17), $14,048 72-78-68-73—291
Jeong-Weon Ko, France (16), $13,268 75-71-72-76—294

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

