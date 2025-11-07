Live Radio
Home » Sports » Abu Dhabi HSBC Championship Scores

Abu Dhabi HSBC Championship Scores

The Associated Press

November 7, 2025, 7:58 AM

Friday

At Yas Links

Abu Dhabi, United Arab Emirates

Purse: $9 million

Yardage: 7,425; Par: 72

Second Round

Tommy Fleetwood, England 64-66—130
Aaron Rai, England 66-64—130
Nicolai Hojgaard, Denmark 65-67—132
Richard Sterne, South Africa 64-68—132
Andy Sullivan, England 65-67—132
Alejandro Del Rey, Spain 69-64—133
Nacho Elvira, Spain 65-68—133
Shane Lowry, Ireland 64-69—133
Keita Nakajima, Japan 65-68—133
Laurie Canter, England 69-65—134
Daniel Hillier, New Zealand 66-68—134
Hao-Tong Li, China 69-65—134
Alex Noren, Sweden 65-69—134
Jacob Skov Olesen, Denmark 69-65—134
Kristoffer Reitan, Norway 67-67—134
Elvis Smylie, Australia 66-68—134
Marco Penge, England 67-68—135
Jordan L. Smith, England 68-67—135
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 65-70—135
Martin Couvra, France 70-66—136
Calum Hill, Scotland 67-69—136
Richard Mansell, England 66-70—136
Rory McIlroy, Northern Ireland 68-68—136
Ludvig Aberg, Sweden 68-69—137
Marcus Armitage, England 66-71—137
Matt Fitzpatrick, England 67-70—137
Matthew Jordan, England 73-64—137
Michael Kim, United States 65-72—137
Kazuma Kobori, New Zealand 64-73—137
Francesco Laporta, Italy 70-67—137
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 67-70—137
Robert MacIntyre, Scotland 69-68—137
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 68-69—137
Adrien Saddier, France 64-73—137
Daniel Brown, England 69-69—138
Tyrrell Hatton, England 66-72—138
Romain Langasque, France 70-68—138
Andrea Pavan, Italy 68-70—138
Jayden Trey Schaper, South Africa 68-70—138
Angel Ayora Fanegas, Spain 69-70—139
Grant Forrest, Scotland 70-69—139
Oliver Lindell, Finland 67-72—139
Joost Luiten, Netherlands 68-71—139
Dylan Naidoo, South Africa 74-65—139
Patrick Reed, United States 71-68—139
Connor Syme, Scotland 70-69—139
Todd Clements, England 71-69—140
Ugo Coussaud, France 67-73—140
Alex Fitzpatrick, England 66-74—140
Ryan Gerard, United States 71-69—140
Joakim Lagergren, Sweden 72-68—140
Thriston Lawrence, South Africa 68-72—140
Marcel Schneider, Germany 72-68—140
Darius Van Driel, Netherlands 72-68—140
Rafa Cabrera Bello, Spain 69-72—141
Joe Dean, England 69-72—141
Joel Girrbach, Switzerland 69-72—141
Rasmus Hojgaard, Denmark 72-69—141
Mikael Lindberg, Sweden 68-73—141
John Parry, England 69-72—141
Jorge Campillo, Spain 71-71—142
Manuel Elvira, Spain 69-73—142
Brandon Robinson-Thompson, England 74-68—142
Johannes Veerman, United States 71-71—142
Ewen Ferguson, Scotland 72-71—143
Tom McKibbin, Northern Ireland 75-69—144
Shaun Norris, South Africa 73-71—144
Jeong-Weon Ko, France 75-71—146
Jacques Kruyswijk, South Africa 71-75—146
Benjamin Schmidt, England 72-77—149
Junghwan Lee, South Korea 72-78—150
Ryggs Johnston, United States 77-74—151

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up