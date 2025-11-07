Abu Dhabi HSBC Championship Scores

Friday
At Yas Links
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Purse: $9 million
Yardage: 7,425; Par: 72
Second Round
|Tommy Fleetwood, England
|64-66—130
|Aaron Rai, England
|66-64—130
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|65-67—132
|Richard Sterne, South Africa
|64-68—132
|Andy Sullivan, England
|65-67—132
|Alejandro Del Rey, Spain
|69-64—133
|Nacho Elvira, Spain
|65-68—133
|Shane Lowry, Ireland
|64-69—133
|Keita Nakajima, Japan
|65-68—133
|Laurie Canter, England
|69-65—134
|Daniel Hillier, New Zealand
|66-68—134
|Hao-Tong Li, China
|69-65—134
|Alex Noren, Sweden
|65-69—134
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|69-65—134
|Kristoffer Reitan, Norway
|67-67—134
|Elvis Smylie, Australia
|66-68—134
|Marco Penge, England
|67-68—135
|Jordan L. Smith, England
|68-67—135
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|65-70—135
|Martin Couvra, France
|70-66—136
|Calum Hill, Scotland
|67-69—136
|Richard Mansell, England
|66-70—136
|Rory McIlroy, Northern Ireland
|68-68—136
|Ludvig Aberg, Sweden
|68-69—137
|Marcus Armitage, England
|66-71—137
|Matt Fitzpatrick, England
|67-70—137
|Matthew Jordan, England
|73-64—137
|Michael Kim, United States
|65-72—137
|Kazuma Kobori, New Zealand
|64-73—137
|Francesco Laporta, Italy
|70-67—137
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|67-70—137
|Robert MacIntyre, Scotland
|69-68—137
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|68-69—137
|Adrien Saddier, France
|64-73—137
|Daniel Brown, England
|69-69—138
|Tyrrell Hatton, England
|66-72—138
|Romain Langasque, France
|70-68—138
|Andrea Pavan, Italy
|68-70—138
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|68-70—138
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|69-70—139
|Grant Forrest, Scotland
|70-69—139
|Oliver Lindell, Finland
|67-72—139
|Joost Luiten, Netherlands
|68-71—139
|Dylan Naidoo, South Africa
|74-65—139
|Patrick Reed, United States
|71-68—139
|Connor Syme, Scotland
|70-69—139
|Todd Clements, England
|71-69—140
|Ugo Coussaud, France
|67-73—140
|Alex Fitzpatrick, England
|66-74—140
|Ryan Gerard, United States
|71-69—140
|Joakim Lagergren, Sweden
|72-68—140
|Thriston Lawrence, South Africa
|68-72—140
|Marcel Schneider, Germany
|72-68—140
|Darius Van Driel, Netherlands
|72-68—140
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|69-72—141
|Joe Dean, England
|69-72—141
|Joel Girrbach, Switzerland
|69-72—141
|Rasmus Hojgaard, Denmark
|72-69—141
|Mikael Lindberg, Sweden
|68-73—141
|John Parry, England
|69-72—141
|Jorge Campillo, Spain
|71-71—142
|Manuel Elvira, Spain
|69-73—142
|Brandon Robinson-Thompson, England
|74-68—142
|Johannes Veerman, United States
|71-71—142
|Ewen Ferguson, Scotland
|72-71—143
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|75-69—144
|Shaun Norris, South Africa
|73-71—144
|Jeong-Weon Ko, France
|75-71—146
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|71-75—146
|Benjamin Schmidt, England
|72-77—149
|Junghwan Lee, South Korea
|72-78—150
|Ryggs Johnston, United States
|77-74—151
