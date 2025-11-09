Abu Dhabi HSBC Championship Par Scores

Sunday
At Yas Links
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Purse: $9 million
Yardage: 7,425; Par: 72
Final Round
(x-won on first playoff hole)
|x-Aaron Rai, England (1500), $1,318,103
|66-64-66-67—263
|-25
|Tommy Fleetwood, England (1000), $849,830
|64-66-67-66—263
|-25
|Nicolai Hojgaard, Denmark (507), $437,922
|65-67-65-67—264
|-24
|Rory McIlroy, Northern Ireland (507), $437,922
|68-68-66-62—264
|-24
|Daniel Hillier, New Zealand (348), $301,343
|66-68-65-67—266
|-22
|Richard Mansell, England (348), $301,343
|66-70-67-63—266
|-22
|Nacho Elvira, Spain (247), $214,625
|65-68-65-69—267
|-21
|Andy Sullivan, England (247), $214,625
|65-67-67-68—267
|-21
|Angel Ayora Fanegas, Spain (181), $157,536
|69-70-66-63—268
|-20
|Robert MacIntyre, Scotland (181), $157,536
|69-68-66-65—268
|-20
|Marco Penge, England (181), $157,536
|67-68-70-63—268
|-20
|Keita Nakajima, Japan (145), $126,231
|65-68-68-68—269
|-19
|Richard Sterne, South Africa (145), $126,231
|64-68-68-69—269
|-19
|Shane Lowry, Ireland (0), $126,231
|64-69-68-68—269
|-19
|Matthew Jordan, England (129), $112,386
|73-64-67-66—270
|-18
|Jordan L. Smith, England (129), $112,386
|68-67-66-69—270
|-18
|Daniel Brown, England (112), $97,401
|69-69-67-66—271
|-17
|Alejandro Del Rey, Spain (112), $97,401
|69-64-68-70—271
|-17
|Calum Hill, Scotland (112), $97,401
|67-69-68-67—271
|-17
|Alex Noren, Sweden (112), $97,401
|65-69-70-67—271
|-17
|John Parry, England (112), $97,401
|69-72-66-64—271
|-17
|Kristoffer Reitan, Norway (102), $88,191
|67-67-68-70—272
|-16
|Marcus Armitage, England (89), $76,485
|66-71-65-71—273
|-15
|Laurie Canter, England (89), $76,485
|69-65-69-70—273
|-15
|Martin Couvra, France (89), $76,485
|70-66-67-70—273
|-15
|Rasmus Hojgaard, Denmark (89), $76,485
|72-69-67-65—273
|-15
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark (89), $76,485
|68-69-68-68—273
|-15
|Jacob Skov Olesen, Denmark (89), $76,485
|69-65-71-68—273
|-15
|Andrea Pavan, Italy (89), $76,485
|68-70-68-67—273
|-15
|Jayden Trey Schaper, South Africa (89), $76,485
|68-70-67-68—273
|-15
|Ludvig Aberg, Sweden (0), $76,485
|68-69-69-67—273
|-15
|Matt Fitzpatrick, England (71), $59,054
|67-70-68-69—274
|-14
|Michael Kim, United States (71), $59,054
|65-72-68-69—274
|-14
|Francesco Laporta, Italy (71), $59,054
|70-67-68-69—274
|-14
|Hao-Tong Li, China (71), $59,054
|69-65-69-71—274
|-14
|Elvis Smylie, Australia (71), $59,054
|66-68-68-72—274
|-14
|Connor Syme, Scotland (71), $59,054
|70-69-63-72—274
|-14
|Grant Forrest, Scotland (64), $52,291
|70-69-69-67—275
|-13
|Joel Girrbach, Switzerland (62), $49,949
|69-72-65-70—276
|-12
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (62), $49,949
|67-70-71-68—276
|-12
|Alex Fitzpatrick, England (53), $42,145
|66-74-72-65—277
|-11
|Tyrrell Hatton, England (53), $42,145
|66-72-64-75—277
|-11
|Kazuma Kobori, New Zealand (53), $42,145
|64-73-69-71—277
|-11
|Romain Langasque, France (53), $42,145
|70-68-69-70—277
|-11
|Mikael Lindberg, Sweden (53), $42,145
|68-73-68-68—277
|-11
|Oliver Lindell, Finland (53), $42,145
|67-72-67-71—277
|-11
|Joost Luiten, Netherlands (53), $42,145
|68-71-72-66—277
|-11
|Adrien Saddier, France (53), $42,145
|64-73-72-68—277
|-11
|Ugo Coussaud, France (39), $30,549
|67-73-68-70—278
|-10
|Joe Dean, England (39), $30,549
|69-72-70-67—278
|-10
|Manuel Elvira, Spain (39), $30,549
|69-73-71-65—278
|-10
|Ewen Ferguson, Scotland (39), $30,549
|72-71-69-66—278
|-10
|Patrick Reed, United States (39), $30,549
|71-68-66-73—278
|-10
|Brandon Robinson-Thompson, England (39), $30,549
|74-68-70-66—278
|-10
|Johannes Veerman, United States (39), $30,549
|71-71-66-70—278
|-10
|Jorge Campillo, Spain (30), $24,975
|71-71-66-71—279
|-9
|Ryan Gerard, United States (30), $24,975
|71-69-70-69—279
|-9
|Marcel Schneider, Germany (30), $24,975
|72-68-70-69—279
|-9
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany (27), $23,414
|65-70-75-70—280
|-8
|Darius Van Driel, Netherlands (27), $22,633
|72-68-69-72—281
|-7
|Shaun Norris, South Africa (26), $21,853
|73-71-69-69—282
|-6
|Rafa Cabrera Bello, Spain (23), $19,902
|69-72-68-74—283
|-5
|Joakim Lagergren, Sweden (23), $19,902
|72-68-70-73—283
|-5
|Thriston Lawrence, South Africa (23), $19,902
|68-72-71-72—283
|-5
|Dylan Naidoo, South Africa (23), $19,902
|74-65-71-73—283
|-5
|Tom McKibbin, Northern Ireland (21), $17,950
|75-69-69-72—285
|-3
|Todd Clements, England (20), $17,170
|71-69-74-72—286
|-2
|Benjamin Schmidt, England (19), $16,390
|72-77-71-67—287
|-1
|Ryggs Johnston, United States (18), $15,609
|77-74-68-69—288
|E
|Jacques Kruyswijk, South Africa (18), $14,829
|71-75-74-70—290
|+2
|Junghwan Lee, South Korea (17), $14,048
|72-78-68-73—291
|+3
|Jeong-Weon Ko, France (16), $13,268
|75-71-72-76—294
|+6
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.