Abu Dhabi HSBC Championship Par Scores

The Associated Press

November 9, 2025, 9:07 AM

Sunday

At Yas Links

Abu Dhabi, United Arab Emirates

Purse: $9 million

Yardage: 7,425; Par: 72

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Aaron Rai, England (1500), $1,318,103 66-64-66-67—263 -25
Tommy Fleetwood, England (1000), $849,830 64-66-67-66—263 -25
Nicolai Hojgaard, Denmark (507), $437,922 65-67-65-67—264 -24
Rory McIlroy, Northern Ireland (507), $437,922 68-68-66-62—264 -24
Daniel Hillier, New Zealand (348), $301,343 66-68-65-67—266 -22
Richard Mansell, England (348), $301,343 66-70-67-63—266 -22
Nacho Elvira, Spain (247), $214,625 65-68-65-69—267 -21
Andy Sullivan, England (247), $214,625 65-67-67-68—267 -21
Angel Ayora Fanegas, Spain (181), $157,536 69-70-66-63—268 -20
Robert MacIntyre, Scotland (181), $157,536 69-68-66-65—268 -20
Marco Penge, England (181), $157,536 67-68-70-63—268 -20
Keita Nakajima, Japan (145), $126,231 65-68-68-68—269 -19
Richard Sterne, South Africa (145), $126,231 64-68-68-69—269 -19
Shane Lowry, Ireland (0), $126,231 64-69-68-68—269 -19
Matthew Jordan, England (129), $112,386 73-64-67-66—270 -18
Jordan L. Smith, England (129), $112,386 68-67-66-69—270 -18
Daniel Brown, England (112), $97,401 69-69-67-66—271 -17
Alejandro Del Rey, Spain (112), $97,401 69-64-68-70—271 -17
Calum Hill, Scotland (112), $97,401 67-69-68-67—271 -17
Alex Noren, Sweden (112), $97,401 65-69-70-67—271 -17
John Parry, England (112), $97,401 69-72-66-64—271 -17
Kristoffer Reitan, Norway (102), $88,191 67-67-68-70—272 -16
Marcus Armitage, England (89), $76,485 66-71-65-71—273 -15
Laurie Canter, England (89), $76,485 69-65-69-70—273 -15
Martin Couvra, France (89), $76,485 70-66-67-70—273 -15
Rasmus Hojgaard, Denmark (89), $76,485 72-69-67-65—273 -15
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark (89), $76,485 68-69-68-68—273 -15
Jacob Skov Olesen, Denmark (89), $76,485 69-65-71-68—273 -15
Andrea Pavan, Italy (89), $76,485 68-70-68-67—273 -15
Jayden Trey Schaper, South Africa (89), $76,485 68-70-67-68—273 -15
Ludvig Aberg, Sweden (0), $76,485 68-69-69-67—273 -15
Matt Fitzpatrick, England (71), $59,054 67-70-68-69—274 -14
Michael Kim, United States (71), $59,054 65-72-68-69—274 -14
Francesco Laporta, Italy (71), $59,054 70-67-68-69—274 -14
Hao-Tong Li, China (71), $59,054 69-65-69-71—274 -14
Elvis Smylie, Australia (71), $59,054 66-68-68-72—274 -14
Connor Syme, Scotland (71), $59,054 70-69-63-72—274 -14
Grant Forrest, Scotland (64), $52,291 70-69-69-67—275 -13
Joel Girrbach, Switzerland (62), $49,949 69-72-65-70—276 -12
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (62), $49,949 67-70-71-68—276 -12
Alex Fitzpatrick, England (53), $42,145 66-74-72-65—277 -11
Tyrrell Hatton, England (53), $42,145 66-72-64-75—277 -11
Kazuma Kobori, New Zealand (53), $42,145 64-73-69-71—277 -11
Romain Langasque, France (53), $42,145 70-68-69-70—277 -11
Mikael Lindberg, Sweden (53), $42,145 68-73-68-68—277 -11
Oliver Lindell, Finland (53), $42,145 67-72-67-71—277 -11
Joost Luiten, Netherlands (53), $42,145 68-71-72-66—277 -11
Adrien Saddier, France (53), $42,145 64-73-72-68—277 -11
Ugo Coussaud, France (39), $30,549 67-73-68-70—278 -10
Joe Dean, England (39), $30,549 69-72-70-67—278 -10
Manuel Elvira, Spain (39), $30,549 69-73-71-65—278 -10
Ewen Ferguson, Scotland (39), $30,549 72-71-69-66—278 -10
Patrick Reed, United States (39), $30,549 71-68-66-73—278 -10
Brandon Robinson-Thompson, England (39), $30,549 74-68-70-66—278 -10
Johannes Veerman, United States (39), $30,549 71-71-66-70—278 -10
Jorge Campillo, Spain (30), $24,975 71-71-66-71—279 -9
Ryan Gerard, United States (30), $24,975 71-69-70-69—279 -9
Marcel Schneider, Germany (30), $24,975 72-68-70-69—279 -9
Nicolai Von Dellingshausen, Germany (27), $23,414 65-70-75-70—280 -8
Darius Van Driel, Netherlands (27), $22,633 72-68-69-72—281 -7
Shaun Norris, South Africa (26), $21,853 73-71-69-69—282 -6
Rafa Cabrera Bello, Spain (23), $19,902 69-72-68-74—283 -5
Joakim Lagergren, Sweden (23), $19,902 72-68-70-73—283 -5
Thriston Lawrence, South Africa (23), $19,902 68-72-71-72—283 -5
Dylan Naidoo, South Africa (23), $19,902 74-65-71-73—283 -5
Tom McKibbin, Northern Ireland (21), $17,950 75-69-69-72—285 -3
Todd Clements, England (20), $17,170 71-69-74-72—286 -2
Benjamin Schmidt, England (19), $16,390 72-77-71-67—287 -1
Ryggs Johnston, United States (18), $15,609 77-74-68-69—288 E
Jacques Kruyswijk, South Africa (18), $14,829 71-75-74-70—290 +2
Junghwan Lee, South Korea (17), $14,048 72-78-68-73—291 +3
Jeong-Weon Ko, France (16), $13,268 75-71-72-76—294 +6

