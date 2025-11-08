Live Radio
Home » Sports » Abu Dhabi HSBC Championship…

Abu Dhabi HSBC Championship Par Scores

The Associated Press

November 8, 2025, 8:02 AM

Saturday

At Yas Links

Abu Dhabi, United Arab Emirates

Purse: $9 million

Yardage: 7,425; Par: 72

Third Round

Aaron Rai, England 66-64-66—196 -20
Tommy Fleetwood, England 64-66-67—197 -19
Nicolai Hojgaard, Denmark 65-67-65—197 -19
Nacho Elvira, Spain 65-68-65—198 -18
Daniel Hillier, New Zealand 66-68-65—199 -17
Andy Sullivan, England 65-67-67—199 -17
Richard Sterne, South Africa 64-68-68—200 -16
Alejandro Del Rey, Spain 69-64-68—201 -15
Shane Lowry, Ireland 64-69-68—201 -15
Keita Nakajima, Japan 65-68-68—201 -15
Jordan L. Smith, England 68-67-66—201 -15
Marcus Armitage, England 66-71-65—202 -14
Tyrrell Hatton, England 66-72-64—202 -14
Rory McIlroy, Northern Ireland 68-68-66—202 -14
Kristoffer Reitan, Norway 67-67-68—202 -14
Elvis Smylie, Australia 66-68-68—202 -14
Connor Syme, Scotland 70-69-63—202 -14
Laurie Canter, England 69-65-69—203 -13
Martin Couvra, France 70-66-67—203 -13
Hao-Tong Li, China 69-65-69—203 -13
Robert MacIntyre, Scotland 69-68-66—203 -13
Richard Mansell, England 66-70-67—203 -13
Calum Hill, Scotland 67-69-68—204 -12
Matthew Jordan, England 73-64-67—204 -12
Alex Noren, Sweden 65-69-70—204 -12
Angel Ayora Fanegas, Spain 69-70-66—205 -11
Daniel Brown, England 69-69-67—205 -11
Matt Fitzpatrick, England 67-70-68—205 -11
Michael Kim, United States 65-72-68—205 -11
Francesco Laporta, Italy 70-67-68—205 -11
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 68-69-68—205 -11
Jacob Skov Olesen, Denmark 69-65-71—205 -11
Marco Penge, England 67-68-70—205 -11
Patrick Reed, United States 71-68-66—205 -11
Jayden Trey Schaper, South Africa 68-70-67—205 -11
Ludvig Aberg, Sweden 68-69-69—206 -10
Joel Girrbach, Switzerland 69-72-65—206 -10
Kazuma Kobori, New Zealand 64-73-69—206 -10
Oliver Lindell, Finland 67-72-67—206 -10
Andrea Pavan, Italy 68-70-68—206 -10
Romain Langasque, France 70-68-69—207 -9
John Parry, England 69-72-66—207 -9
Jorge Campillo, Spain 71-71-66—208 -8
Ugo Coussaud, France 67-73-68—208 -8
Grant Forrest, Scotland 70-69-69—208 -8
Rasmus Hojgaard, Denmark 72-69-67—208 -8
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 67-70-71—208 -8
Johannes Veerman, United States 71-71-66—208 -8
Rafa Cabrera Bello, Spain 69-72-68—209 -7
Mikael Lindberg, Sweden 68-73-68—209 -7
Adrien Saddier, France 64-73-72—209 -7
Darius Van Driel, Netherlands 72-68-69—209 -7
Ryan Gerard, United States 71-69-70—210 -6
Joakim Lagergren, Sweden 72-68-70—210 -6
Dylan Naidoo, South Africa 74-65-71—210 -6
Marcel Schneider, Germany 72-68-70—210 -6
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 65-70-75—210 -6
Joe Dean, England 69-72-70—211 -5
Thriston Lawrence, South Africa 68-72-71—211 -5
Joost Luiten, Netherlands 68-71-72—211 -5
Ewen Ferguson, Scotland 72-71-69—212 -4
Alex Fitzpatrick, England 66-74-72—212 -4
Brandon Robinson-Thompson, England 74-68-70—212 -4
Manuel Elvira, Spain 69-73-71—213 -3
Tom McKibbin, Northern Ireland 75-69-69—213 -3
Shaun Norris, South Africa 73-71-69—213 -3
Todd Clements, England 71-69-74—214 -2
Jeong-Weon Ko, France 75-71-72—218 +2
Junghwan Lee, South Korea 72-78-68—218 +2
Ryggs Johnston, United States 77-74-68—219 +3
Jacques Kruyswijk, South Africa 71-75-74—220 +4
Benjamin Schmidt, England 72-77-71—220 +4

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up