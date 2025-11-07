Abu Dhabi HSBC Championship Par Scores

Friday
At Yas Links
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Purse: $9 million
Yardage: 7,425; Par: 72
Second Round
|Tommy Fleetwood, England
|64-66—130
|-14
|Aaron Rai, England
|66-64—130
|-14
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|65-67—132
|-12
|Richard Sterne, South Africa
|64-68—132
|-12
|Andy Sullivan, England
|65-67—132
|-12
|Alejandro Del Rey, Spain
|69-64—133
|-11
|Nacho Elvira, Spain
|65-68—133
|-11
|Shane Lowry, Ireland
|64-69—133
|-11
|Keita Nakajima, Japan
|65-68—133
|-11
|Laurie Canter, England
|69-65—134
|-10
|Daniel Hillier, New Zealand
|66-68—134
|-10
|Hao-Tong Li, China
|69-65—134
|-10
|Alex Noren, Sweden
|65-69—134
|-10
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|69-65—134
|-10
|Kristoffer Reitan, Norway
|67-67—134
|-10
|Elvis Smylie, Australia
|66-68—134
|-10
|Marco Penge, England
|67-68—135
|-9
|Jordan L. Smith, England
|68-67—135
|-9
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|65-70—135
|-9
|Martin Couvra, France
|70-66—136
|-8
|Calum Hill, Scotland
|67-69—136
|-8
|Richard Mansell, England
|66-70—136
|-8
|Rory McIlroy, Northern Ireland
|68-68—136
|-8
|Ludvig Aberg, Sweden
|68-69—137
|-7
|Marcus Armitage, England
|66-71—137
|-7
|Matt Fitzpatrick, England
|67-70—137
|-7
|Matthew Jordan, England
|73-64—137
|-7
|Michael Kim, United States
|65-72—137
|-7
|Kazuma Kobori, New Zealand
|64-73—137
|-7
|Francesco Laporta, Italy
|70-67—137
|-7
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|67-70—137
|-7
|Robert MacIntyre, Scotland
|69-68—137
|-7
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|68-69—137
|-7
|Adrien Saddier, France
|64-73—137
|-7
|Daniel Brown, England
|69-69—138
|-6
|Tyrrell Hatton, England
|66-72—138
|-6
|Romain Langasque, France
|70-68—138
|-6
|Andrea Pavan, Italy
|68-70—138
|-6
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|68-70—138
|-6
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|69-70—139
|-5
|Grant Forrest, Scotland
|70-69—139
|-5
|Oliver Lindell, Finland
|67-72—139
|-5
|Joost Luiten, Netherlands
|68-71—139
|-5
|Dylan Naidoo, South Africa
|74-65—139
|-5
|Patrick Reed, United States
|71-68—139
|-5
|Connor Syme, Scotland
|70-69—139
|-5
|Todd Clements, England
|71-69—140
|-4
|Ugo Coussaud, France
|67-73—140
|-4
|Alex Fitzpatrick, England
|66-74—140
|-4
|Ryan Gerard, United States
|71-69—140
|-4
|Joakim Lagergren, Sweden
|72-68—140
|-4
|Thriston Lawrence, South Africa
|68-72—140
|-4
|Marcel Schneider, Germany
|72-68—140
|-4
|Darius Van Driel, Netherlands
|72-68—140
|-4
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|69-72—141
|-3
|Joe Dean, England
|69-72—141
|-3
|Joel Girrbach, Switzerland
|69-72—141
|-3
|Rasmus Hojgaard, Denmark
|72-69—141
|-3
|Mikael Lindberg, Sweden
|68-73—141
|-3
|John Parry, England
|69-72—141
|-3
|Jorge Campillo, Spain
|71-71—142
|-2
|Manuel Elvira, Spain
|69-73—142
|-2
|Brandon Robinson-Thompson, England
|74-68—142
|-2
|Johannes Veerman, United States
|71-71—142
|-2
|Ewen Ferguson, Scotland
|72-71—143
|-1
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|75-69—144
|E
|Shaun Norris, South Africa
|73-71—144
|E
|Jeong-Weon Ko, France
|75-71—146
|+2
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|71-75—146
|+2
|Benjamin Schmidt, England
|72-77—149
|+5
|Junghwan Lee, South Korea
|72-78—150
|+6
|Ryggs Johnston, United States
|77-74—151
|+7
