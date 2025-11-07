Live Radio
Abu Dhabi HSBC Championship Par Scores

The Associated Press

November 7, 2025, 7:58 AM

Friday

At Yas Links

Abu Dhabi, United Arab Emirates

Purse: $9 million

Yardage: 7,425; Par: 72

Second Round

Tommy Fleetwood, England 64-66—130 -14
Aaron Rai, England 66-64—130 -14
Nicolai Hojgaard, Denmark 65-67—132 -12
Richard Sterne, South Africa 64-68—132 -12
Andy Sullivan, England 65-67—132 -12
Alejandro Del Rey, Spain 69-64—133 -11
Nacho Elvira, Spain 65-68—133 -11
Shane Lowry, Ireland 64-69—133 -11
Keita Nakajima, Japan 65-68—133 -11
Laurie Canter, England 69-65—134 -10
Daniel Hillier, New Zealand 66-68—134 -10
Hao-Tong Li, China 69-65—134 -10
Alex Noren, Sweden 65-69—134 -10
Jacob Skov Olesen, Denmark 69-65—134 -10
Kristoffer Reitan, Norway 67-67—134 -10
Elvis Smylie, Australia 66-68—134 -10
Marco Penge, England 67-68—135 -9
Jordan L. Smith, England 68-67—135 -9
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 65-70—135 -9
Martin Couvra, France 70-66—136 -8
Calum Hill, Scotland 67-69—136 -8
Richard Mansell, England 66-70—136 -8
Rory McIlroy, Northern Ireland 68-68—136 -8
Ludvig Aberg, Sweden 68-69—137 -7
Marcus Armitage, England 66-71—137 -7
Matt Fitzpatrick, England 67-70—137 -7
Matthew Jordan, England 73-64—137 -7
Michael Kim, United States 65-72—137 -7
Kazuma Kobori, New Zealand 64-73—137 -7
Francesco Laporta, Italy 70-67—137 -7
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 67-70—137 -7
Robert MacIntyre, Scotland 69-68—137 -7
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 68-69—137 -7
Adrien Saddier, France 64-73—137 -7
Daniel Brown, England 69-69—138 -6
Tyrrell Hatton, England 66-72—138 -6
Romain Langasque, France 70-68—138 -6
Andrea Pavan, Italy 68-70—138 -6
Jayden Trey Schaper, South Africa 68-70—138 -6
Angel Ayora Fanegas, Spain 69-70—139 -5
Grant Forrest, Scotland 70-69—139 -5
Oliver Lindell, Finland 67-72—139 -5
Joost Luiten, Netherlands 68-71—139 -5
Dylan Naidoo, South Africa 74-65—139 -5
Patrick Reed, United States 71-68—139 -5
Connor Syme, Scotland 70-69—139 -5
Todd Clements, England 71-69—140 -4
Ugo Coussaud, France 67-73—140 -4
Alex Fitzpatrick, England 66-74—140 -4
Ryan Gerard, United States 71-69—140 -4
Joakim Lagergren, Sweden 72-68—140 -4
Thriston Lawrence, South Africa 68-72—140 -4
Marcel Schneider, Germany 72-68—140 -4
Darius Van Driel, Netherlands 72-68—140 -4
Rafa Cabrera Bello, Spain 69-72—141 -3
Joe Dean, England 69-72—141 -3
Joel Girrbach, Switzerland 69-72—141 -3
Rasmus Hojgaard, Denmark 72-69—141 -3
Mikael Lindberg, Sweden 68-73—141 -3
John Parry, England 69-72—141 -3
Jorge Campillo, Spain 71-71—142 -2
Manuel Elvira, Spain 69-73—142 -2
Brandon Robinson-Thompson, England 74-68—142 -2
Johannes Veerman, United States 71-71—142 -2
Ewen Ferguson, Scotland 72-71—143 -1
Tom McKibbin, Northern Ireland 75-69—144 E
Shaun Norris, South Africa 73-71—144 E
Jeong-Weon Ko, France 75-71—146 +2
Jacques Kruyswijk, South Africa 71-75—146 +2
Benjamin Schmidt, England 72-77—149 +5
Junghwan Lee, South Korea 72-78—150 +6
Ryggs Johnston, United States 77-74—151 +7

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

