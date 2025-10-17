Live Radio
BMW Ladies Championship Scores

The Associated Press

October 17, 2025, 3:04 AM

Friday

At Pine Beach Golf Links

Haenam, South Korea

Purse: $2.3 million

Yardage: 6,785; Par: 72

Second Round

Sei Young Kim 62-66—128
Brooke Matthews 65-64—129
Hyo Joo Kim 63-68—131
Rio Takeda 65-66—131
Nasa Hataoka 67-65—132
Celine Boutier 69-65—134
Hye Jin Choi 68-66—134
Minjee Lee 68-66—134
Yealimi Noh 66-68—134
Miyu Yamashita 68-66—134
Saki Baba 66-69—135
Gemma Dryburgh 67-68—135
Lindy Duncan 64-71—135
Linn Grant 72-63—135
Brooke Henderson 67-68—135
Jin Hee Im 67-68—135
A Lim Kim 67-69—136
Somi Lee 66-70—136
Soomin Oh 69-67—136
Madelene Sagstrom 68-68—136
Weiwei Zhang 67-69—136
Robyn Choi 70-67—137
Manon De Roey 67-70—137
Hannah Green 68-69—137
Gurleen Kaur 66-71—137
Stephanie Kyriacou 68-69—137
Gaby Lopez 69-68—137
Ashleigh Buhai 70-68—138
Esther Henseleit 70-68—138
Jennifer Kupcho 66-72—138
Andrea Lee 68-70—138
Lucy Li 68-70—138
Hae-Ran Ryu 68-70—138
Chanettee Wannasaen 65-73—138
Ina Yoon 71-67—138
Na Rin An 67-72—139
Chella Choi 70-69—139
Allisen Corpuz 73-66—139
Lauren Coughlin 70-69—139
Chisato Iwai 69-70—139
Minami Katsu 68-71—139
Nanna Koerstz Madsen 71-68—139
Maja Stark 67-72—139
Miranda Wang 68-71—139
Lottie Woad 71-68—139
Eun-Hee Ji 69-71—140
Mary Liu 70-70—140
Cassie Porter 69-71—140
Sarah Schmelzel 74-66—140
Jenny Shin 69-71—140
Auston Kim 69-72—141
Jin Young Ko 69-72—141
Mi Hyang Lee 71-70—141
Ingrid Lindblad 71-70—141
Yan Liu 71-70—141
Sung Hyun Park 72-69—141
Lilia Vu 71-70—141
Yuri Yoshida 71-70—141
Karis Davidson 73-69—142
Nataliya Guseva 71-71—142
Grace Kim 72-70—142
Jeongeun Lee6 71-71—142
Benedetta Moresco 71-71—142
Paula Reto 72-70—142
Akie Iwai 67-76—143
Kum Kang Park 74-69—143
Leona Maguire 70-74—144
Pauline Roussin 73-71—144
Jenny Bae 71-74—145
In Gee Chun 71-74—145
Carlota Ciganda 73-72—145
Esther Kwon 73-72—145
Julia Lopez Ramirez 73-72—145
Gabriela Ruffels 72-73—145
Kristen Gillman 73-73—146
Haeji Kang 73-73—146
Ilhee Lee 71-76—147
Jeong Eun Lee5 72-76—148

