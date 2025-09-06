Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

September 6, 2025, 12:57 AM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Arizona (42½) at NEW ORLEANS
at NEW ENGLAND (43½) Las Vegas
at JACKSONVILLE (46½) Carolina
at INDIANAPOLIS (46½) Miami
Pittsburgh 3 (37½) at NY JETS
at WASHINGTON (45½) NY Giants
Tampa Bay (47½) at ATLANTA
Cincinnati (47½) at CLEVELAND
San Francisco (43½) at SEATTLE
at DENVER (42½) Tennessee
at GREEN BAY (47½) Detroit
at LA RAMS 3 (43½) Houston
Baltimore (50½) at BUFFALO

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (43½) at CHICAGO

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MINNESOTA 43½ 43½ (50½) Northwestern State
at NC STATE (54½) Virginia
Illinois (49½) at DUKE
at PITTSBURGH 20½ 21½ (50½) Central Michigan
at FLORIDA STATE 44½ 44½ (57½) East Texas A&M
at SMU (64½) Baylor
at TEXAS TECH 47½ 48½ (59½) Kent State
at SYRACUSE (57½) UConn
Liberty (50½) at JACKSONVILLE STATE
at PENN STATE 42½ 41½ (53½) Florida International
at TEXAS 37½ 36½ (52½) San Jose State
at IOWA STATE (42½) Iowa
at INDIANA 35½ 35½ (51½) Kennesaw State
at TEXAS A&M 30½ 32½ (56½) Utah State
at TEMPLE 25½ 25½ (46½) Howard
at WAKE FOREST 20½ 18½ (61½) Western Carolina
at NEW MEXICO 13½ 14½ (63½) Idaho State
at CLEMSON 33½ 31½ (51½) Troy
at OREGON STATE (46½) Fresno State
at MISSOURI (50½) Kansas
at OHIO STATE 55½ 55½ (62½) Grambling
at BUFFALO 34½ 36½ (49½) Saint Francis (PA)
at CINCINNATI 18½ 22½ (46½) Bowling Green
at UMASS 14½ 13½ (52½) Bryant
North Texas 10½ (56½) at WESTERN MICHIGAN
at GEORGIA TECH 37½ 37½ (58½) Gardner-Webb
at APPALACHIAN STATE 30½ 30½ (52½) Lindenwood
at GEORGIA 48½ 48½ (55½) Austin Peay
at UTSA (65½) Texas State
at RUTGERS 14½ 14½ (45½) Miami (OH)
Ole Miss 11½ (50½) at KENTUCKY
at COLORADO 23½ 23½ (49½) Delaware
at TENNESSEE 42½ 40½ (56½) East Tennessee State
at NAVY 20½ 20½ (59½) UAB
at OREGON 28½ 28½ (55½) Oklahoma State
at WISCONSIN 28½ 28½ (44½) Middle Tennessee
at WYOMING 13½ 13½ (47½) Northern Iowa
West Virginia (58½) at OHIO
at FLORIDA 18½ 17½ (56½) South Florida
at NEVADA (54½) Sacramento State
at SOUTHERN MISS 13½ (52½) Jackson State
at ARKANSAS 22½ 22½ (63½) Arkansas State
at FLORIDA ATLANTIC 20½ 20½ (45½) Florida A&M
at MARSHALL 10½ (54½) Missouri State
at CAL 45½ 45½ (52½) Texas Southern
at EAST CAROLINA 29½ 29½ (52½) Campbell
at OLD DOMINION 18½ 18½ (50½) North Carolina Central
at UTAH 42½ 42½ (51½) Cal Poly
at EASTERN MICHIGAN 21½ 21½ (54½) LIU Post
at MIAMI (FL) 58½ 58½ (64½) Bethune-Cookman
at TOLEDO (58½) Western Kentucky
at SOUTH CAROLINA 43½ 42½ (52½) South Carolina State
Memphis 14½ 13½ (57½) at GEORGIA STATE
Tulane 10½ 12½ (51½) at SOUTH ALABAMA
North Carolina 16½ 13½ (49½) at CHARLOTTE
at COLORADO STATE 33½ 34½ (52½) Northern Colorado
at KANSAS STATE 16½ 17½ (47½) Army
Houston 13½ 13½ (38½) at RICE
at UCF 39½ 39½ (49½) NC A&T
at USC 27½ 28½ (60½) Georgia Southern
at MICHIGAN STATE (45½) Boston College
at AUBURN 42½ 43½ (52½) Ball State
at NEBRASKA 34½ 34½ (47½) Akron
at VIRGINIA TECH (44½) Vanderbilt
at LSU 37½ 37½ (50½) Louisiana Tech
at PURDUE 19½ 19½ (51½) Southern Illinois
at OKLAHOMA (43½) Michigan
Arizona State (58½) at MISSISSIPPI STATE
at COASTAL CAROLINA 28½ 28½ (49½) Charleston Southern
at ALABAMA 37½ 35½ (49½) UL Monroe
at LOUISIANA 21½ 20½ (51½) McNeese
UCLA (55½) at UNLV
at UTEP (51½) UT Martin
Tulsa (51½) at NEW MEXICO STATE
at ARIZONA 32½ 32½ (56½) Weber State
at WASHINGTON STATE (46½) San Diego State
at BYU 17½ 20½ (44½) Stanford
at WASHINGTON 26½ 28½ (53½) UC Davis

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at HAWAII (49½) Sam Houston

MLB

Saturday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at N.Y YANKEES -148 Toronto +126
at DETROIT -335 Chicago White Sox +270
at TAMPA BAY -134 Cleveland +116
Minnesota -116 at KANSAS CITY -102
Houston -116 at TEXAS -102
at LA ANGELS -132 Athletics +112

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CHICAGO CUBS -275 Washington +225
Philadelphia -154 at MIAMI +130
Milwaukee -158 at PITTSBURGH +134
N.Y Mets -130 at CINCINNATI +110
San Francisco -126 at ST. LOUIS +108
San Diego -190 at COLORADO +160

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
LA Dodgers -142 at BALTIMORE +120
at ATLANTA -142 Seattle +120
Boston -124 at ARIZONA +106

