NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Arizona 5½ 6½ (42½) at NEW ORLEANS at NEW ENGLAND 2½ 2½ (43½)…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Arizona
|5½
|6½
|(42½)
|at NEW ORLEANS
|at NEW ENGLAND
|2½
|2½
|(43½)
|Las Vegas
|at JACKSONVILLE
|2½
|3½
|(46½)
|Carolina
|at INDIANAPOLIS
|1½
|1½
|(46½)
|Miami
|Pittsburgh
|3
|2½
|(37½)
|at NY JETS
|at WASHINGTON
|6½
|6½
|(45½)
|NY Giants
|Tampa Bay
|1½
|1½
|(47½)
|at ATLANTA
|Cincinnati
|5½
|5½
|(47½)
|at CLEVELAND
|San Francisco
|2½
|1½
|(43½)
|at SEATTLE
|at DENVER
|7½
|8½
|(42½)
|Tennessee
|at GREEN BAY
|1½
|2½
|(47½)
|Detroit
|at LA RAMS
|2½
|3
|(43½)
|Houston
|Baltimore
|1½
|1½
|(50½)
|at BUFFALO
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Minnesota
|1½
|1½
|(43½)
|at CHICAGO
College Football
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at MINNESOTA
|43½
|43½
|(50½)
|Northwestern State
|at NC STATE
|2½
|3½
|(54½)
|Virginia
|Illinois
|1½
|2½
|(49½)
|at DUKE
|at PITTSBURGH
|20½
|21½
|(50½)
|Central Michigan
|at FLORIDA STATE
|44½
|44½
|(57½)
|East Texas A&M
|at SMU
|6½
|2½
|(64½)
|Baylor
|at TEXAS TECH
|47½
|48½
|(59½)
|Kent State
|at SYRACUSE
|9½
|6½
|(57½)
|UConn
|Liberty
|6½
|6½
|(50½)
|at JACKSONVILLE STATE
|at PENN STATE
|42½
|41½
|(53½)
|Florida International
|at TEXAS
|37½
|36½
|(52½)
|San Jose State
|at IOWA STATE
|2½
|3½
|(42½)
|Iowa
|at INDIANA
|35½
|35½
|(51½)
|Kennesaw State
|at TEXAS A&M
|30½
|32½
|(56½)
|Utah State
|at TEMPLE
|25½
|25½
|(46½)
|Howard
|at WAKE FOREST
|20½
|18½
|(61½)
|Western Carolina
|at NEW MEXICO
|13½
|14½
|(63½)
|Idaho State
|at CLEMSON
|33½
|31½
|(51½)
|Troy
|at OREGON STATE
|2½
|2½
|(46½)
|Fresno State
|at MISSOURI
|7½
|6½
|(50½)
|Kansas
|at OHIO STATE
|55½
|55½
|(62½)
|Grambling
|at BUFFALO
|34½
|36½
|(49½)
|Saint Francis (PA)
|at CINCINNATI
|18½
|22½
|(46½)
|Bowling Green
|at UMASS
|14½
|13½
|(52½)
|Bryant
|North Texas
|10½
|9½
|(56½)
|at WESTERN MICHIGAN
|at GEORGIA TECH
|37½
|37½
|(58½)
|Gardner-Webb
|at APPALACHIAN STATE
|30½
|30½
|(52½)
|Lindenwood
|at GEORGIA
|48½
|48½
|(55½)
|Austin Peay
|at UTSA
|4½
|4½
|(65½)
|Texas State
|at RUTGERS
|14½
|14½
|(45½)
|Miami (OH)
|Ole Miss
|11½
|9½
|(50½)
|at KENTUCKY
|at COLORADO
|23½
|23½
|(49½)
|Delaware
|at TENNESSEE
|42½
|40½
|(56½)
|East Tennessee State
|at NAVY
|20½
|20½
|(59½)
|UAB
|at OREGON
|28½
|28½
|(55½)
|Oklahoma State
|at WISCONSIN
|28½
|28½
|(44½)
|Middle Tennessee
|at WYOMING
|13½
|13½
|(47½)
|Northern Iowa
|West Virginia
|3½
|3½
|(58½)
|at OHIO
|at FLORIDA
|18½
|17½
|(56½)
|South Florida
|at NEVADA
|6½
|6½
|(54½)
|Sacramento State
|at SOUTHERN MISS
|9½
|13½
|(52½)
|Jackson State
|at ARKANSAS
|22½
|22½
|(63½)
|Arkansas State
|at FLORIDA ATLANTIC
|20½
|20½
|(45½)
|Florida A&M
|at MARSHALL
|10½
|8½
|(54½)
|Missouri State
|at CAL
|45½
|45½
|(52½)
|Texas Southern
|at EAST CAROLINA
|29½
|29½
|(52½)
|Campbell
|at OLD DOMINION
|18½
|18½
|(50½)
|North Carolina Central
|at UTAH
|42½
|42½
|(51½)
|Cal Poly
|at EASTERN MICHIGAN
|21½
|21½
|(54½)
|LIU Post
|at MIAMI (FL)
|58½
|58½
|(64½)
|Bethune-Cookman
|at TOLEDO
|5½
|7½
|(58½)
|Western Kentucky
|at SOUTH CAROLINA
|43½
|42½
|(52½)
|South Carolina State
|Memphis
|14½
|13½
|(57½)
|at GEORGIA STATE
|Tulane
|10½
|12½
|(51½)
|at SOUTH ALABAMA
|North Carolina
|16½
|13½
|(49½)
|at CHARLOTTE
|at COLORADO STATE
|33½
|34½
|(52½)
|Northern Colorado
|at KANSAS STATE
|16½
|17½
|(47½)
|Army
|Houston
|13½
|13½
|(38½)
|at RICE
|at UCF
|39½
|39½
|(49½)
|NC A&T
|at USC
|27½
|28½
|(60½)
|Georgia Southern
|at MICHIGAN STATE
|3½
|3½
|(45½)
|Boston College
|at AUBURN
|42½
|43½
|(52½)
|Ball State
|at NEBRASKA
|34½
|34½
|(47½)
|Akron
|at VIRGINIA TECH
|1½
|2½
|(44½)
|Vanderbilt
|at LSU
|37½
|37½
|(50½)
|Louisiana Tech
|at PURDUE
|19½
|19½
|(51½)
|Southern Illinois
|at OKLAHOMA
|2½
|5½
|(43½)
|Michigan
|Arizona State
|6½
|6½
|(58½)
|at MISSISSIPPI STATE
|at COASTAL CAROLINA
|28½
|28½
|(49½)
|Charleston Southern
|at ALABAMA
|37½
|35½
|(49½)
|UL Monroe
|at LOUISIANA
|21½
|20½
|(51½)
|McNeese
|UCLA
|2½
|1½
|(55½)
|at UNLV
|at UTEP
|4½
|5½
|(51½)
|UT Martin
|Tulsa
|2½
|3½
|(51½)
|at NEW MEXICO STATE
|at ARIZONA
|32½
|32½
|(56½)
|Weber State
|at WASHINGTON STATE
|3½
|1½
|(46½)
|San Diego State
|at BYU
|17½
|20½
|(44½)
|Stanford
|at WASHINGTON
|26½
|28½
|(53½)
|UC Davis
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at HAWAII
|9½
|6½
|(49½)
|Sam Houston
MLB
Saturday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at N.Y YANKEES
|-148
|Toronto
|+126
|at DETROIT
|-335
|Chicago White Sox
|+270
|at TAMPA BAY
|-134
|Cleveland
|+116
|Minnesota
|-116
|at KANSAS CITY
|-102
|Houston
|-116
|at TEXAS
|-102
|at LA ANGELS
|-132
|Athletics
|+112
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at CHICAGO CUBS
|-275
|Washington
|+225
|Philadelphia
|-154
|at MIAMI
|+130
|Milwaukee
|-158
|at PITTSBURGH
|+134
|N.Y Mets
|-130
|at CINCINNATI
|+110
|San Francisco
|-126
|at ST. LOUIS
|+108
|San Diego
|-190
|at COLORADO
|+160
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|LA Dodgers
|-142
|at BALTIMORE
|+120
|at ATLANTA
|-142
|Seattle
|+120
|Boston
|-124
|at ARIZONA
|+106
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
