Live Radio
Home » Sports » The Standard Portland Classic…

The Standard Portland Classic Par Scores

The Associated Press

August 17, 2025, 7:04 PM

Sunday

At Columbia Edgewater Country Club

Portland, Ore.

Purse: $2 million

Yardage: 6,497; Par: 72

Final Round

Akie Iwai 67-67-64-66—264 -24
Gurleen Kaur 65-68-70-65—268 -20
Linn Grant 66-71-65-67—269 -19
Chisato Iwai 69-70-66-64—269 -19
Grace Kim 68-65-67-70—270 -18
Aditi Ashok 69-70-65-67—271 -17
Lauren Coughlin 68-71-66-67—272 -16
Sung Hyun Park 65-73-69-65—272 -16
Kiara Romero 67-69-72-64—272 -16
Hae-Ran Ryu 66-72-67-67—272 -16
Gina Kim 68-69-67-69—273 -15
Cassie Porter 70-70-66-67—273 -15
Pajaree Anannarukarn 67-67-72-68—274 -14
Peiyun Chien 67-69-71-67—274 -14
Robyn Choi 72-70-67-65—274 -14
Celine Boutier 69-70-68-68—275 -13
Rose Zhang 75-64-68-68—275 -13
Celine Borge 69-71-71-65—276 -12
Benedetta Moresco 68-70-68-70—276 -12
Kate Smith-Stroh 71-69-67-69—276 -12
Xiaowen Yin 71-69-67-70—277 -11
Arpichaya Yubol 66-72-69-70—277 -11
Perrine Delacour 66-70-70-72—278 -10
Amanda Doherty 73-69-69-67—278 -10
Brooke Henderson 65-73-68-72—278 -10
Caroline Inglis 70-72-68-68—278 -10
Jeong Eun Lee5 65-67-74-72—278 -10
Rio Takeda 69-70-66-73—278 -10
Dewi Weber 68-71-71-68—278 -10
Brianna Do 69-72-69-69—279 -9
Melanie Green 71-69-73-66—279 -9
Jin Young Ko 67-70-72-70—279 -9
Somi Lee 70-69-68-72—279 -9
Ruixin Liu 68-71-71-69—279 -9
Jaravee Boonchant 71-65-74-70—280 -8
Bianca Pagdanganan 70-68-71-71—280 -8
Gabriela Ruffels 67-70-73-70—280 -8
Dottie Ardina 69-71-74-67—281 -7
Kristen Gillman 72-68-70-71—281 -7
Savannah Grewal 69-67-72-73—281 -7
Minami Katsu 70-68-72-71—281 -7
Amelia Lewis 67-68-75-71—281 -7
Yealimi Noh 68-67-74-72—281 -7
Kum Kang Park 72-70-67-72—281 -7
Pornanong Phatlum 70-72-71-68—281 -7
Hyo Joon Jang 69-72-71-70—282 -6
Frida Kinhult 71-68-75-68—282 -6
Stacy Lewis 73-66-74-69—282 -6
Mina Kreiter 68-74-73-68—283 -5
Yu Liu 72-68-72-71—283 -5
Caroline Masson 67-74-70-72—283 -5
Kaitlyn Papp 73-69-69-72—283 -5
Pauline Roussin 69-72-71-71—283 -5
Adela Cernousek 64-75-75-70—284 -4
Nataliya Guseva 69-73-76-66—284 -4
Miranda Wang 65-70-77-72—284 -4
Ashleigh Buhai 66-68-75-76—285 -3
Jodi Ewart Shadoff 72-70-72-71—285 -3
Lilia Vu 72-70-71-72—285 -3
Yahui Zhang 68-74-67-76—285 -3
Aline Krauter 69-66-74-77—286 -2
Hinako Shibuno 72-68-71-75—286 -2
Muni He 68-74-74-71—287 -1
Angel Yin 72-70-75-71—288 E
Yuri Yoshida 71-70-76-72—289 +1
Gigi Stoll 72-70-80-69—291 +3

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up