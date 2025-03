Puerto Rico Open Scores

Thursday At Grand Reserve Country Club Rio Grande, Puerto Rico Purse: $4 million Yardage: 7,506; Par: 72 First Round Kevin…

Thursday

At Grand Reserve Country Club

Rio Grande, Puerto Rico

Purse: $4 million

Yardage: 7,506; Par: 72

First Round

Kevin Roy 32-30—62 Chris Gotterup 30-33—63 Rasmus Neergaard-Petersen 34-30—64 Davis Riley 32-32—64 William Mouw 32-33—65 Karl Vilips 34-31—65 Jeremy Paul 31-34—65 Austin Cook 34-32—66 Noah Goodwin 31-35—66 Danny Walker 34-32—66 Tyler Duncan 32-34—66 Kieron Van Wyk 34-32—66 Pierceson Coody 33-33—66 Garrick Higgo 33-33—66 Chan Kim 32-34—66 Matti Schmid 34-32—66 Matteo Manassero 34-32—66 Nick Hardy 33-33—66 Norman Xiong 34-33—67 Steven Fisk 36-31—67 Mason Andersen 32-35—67 Joseph Bramlett 32-35—67 Adrien Dumont De Chassart 35-32—67 Matt Wallace 34-33—67 Lanto Griffin 35-32—67 Rico Hoey 34-33—67 Chad Ramey 33-34—67 Cristobal Del Solar 36-31—67 Thriston Lawrence 35-32—67 Paul Peterson 32-35—67 Patrick Fishburn 35-32—67 Max Kennedy 33-34—67 David Lipsky 34-33—67 James Hahn 35-32—67 Niklas Norgaard Moller 34-33—67 Connor Williams 33-34—67 Ryan Gerard 35-32—67 Harry Higgs 34-34—68 Carson Young 34-34—68 Hayden Springer 35-33—68 Hayden Buckley 33-35—68 Ricky Castillo 33-35—68 Cameron Champ 38-30—68 Brandt Snedeker 35-33—68 Trevor Cone 34-34—68 Antoine Rozner 35-33—68 Nick Watney 33-35—68 Vince Whaley 33-35—68 Angel Ayora Fanegas 37-31—68 Trace Crowe 35-33—68 Chris Korte 35-34—69 Kevin Velo 35-34—69 Takumi Kanaya 34-35—69 Philip Knowles 35-34—69 George McNeill 35-34—69 Ben Kohles 35-34—69 Robby Shelton 34-35—69 Adam Schenk 35-34—69 Vince Covello 33-36—69 Quade Cummins 36-33—69 Santiago De la Fuente 35-34—69 Carl Yuan 35-34—69 Adam Svensson 35-34—69 Richy Werenski 36-33—69 David Hearn 35-34—69 William McGirt 34-35—69 Jonathan Byrd 35-34—69 Kaito Onishi 36-33—69 Sean O’Hair 36-33—69 Chesson Hadley 37-32—69 Cody Gribble 36-33—69 Thomas Rosenmueller 35-35—70 Rikuya Hoshino 36-34—70 Danny Willett 36-34—70 Brice Garnett 35-35—70 Trey Mullinax 37-33—70 Chez Reavie 37-33—70 Jason Dufner 35-35—70 Matthew Jordan 35-35—70 Ryan Palmer 36-34—70 Matthew Riedel 36-34—70 Dylan Wu 36-34—70 Michael Thorbjornsen 36-34—70 Braden Thornberry 35-35—70 Bill Haas 37-33—70 Kyoung-Hoon Lee 36-34—70 Chris Nido 35-35—70 Anders Albertson 37-33—70 Wesley Bryan 36-34—70 Justin Hastings 34-36—70 Bud Cauley 35-35—70 Zac Blair 36-34—70 Scott Piercy 34-36—70 Will Chandler 36-34—70 Gustavo Rangel 36-34—70 Martin Laird 35-36—71 Ben Polland 38-33—71 Tommy Gainey 36-35—71 Henrik Norlander 35-36—71 Kevin Tway 36-35—71 Ben Warian 34-37—71 Blades Brown 35-36—71 Brian Stuard 34-37—71 Jimmy Walker 37-34—71 John Pak 34-37—71 Kevin Chappell 35-36—71 Connor Creasy 38-33—71 Adam Long 37-34—71 Reinaldo Simoni 36-35—71 Alejandro Tosti 35-36—71 Tim Widing 35-37—72 Taylor Montgomery 39-33—72 Camilo Villegas 34-38—72 Troy Merritt 37-35—72 Chris Stroud 37-35—72 Sung Kang 37-35—72 Matthew NeSmith 37-35—72 Kelvin Hernandez 37-35—72 Russell Knox 38-34—72 Aaron Baddeley 33-39—72 Brett White 37-36—73 Jim Herman 40-33—73 Robert Streb 38-35—73 Dawson Jones 40-33—73 Taylor Dickson 38-35—73 Maxwell Sear 38-36—74 Ben Crane 37-37—74 Ryan Brehm 39-35—74 Andrew Filbert 37-37—74 Kyle Stanley 40-34—74 Sang-Moon Bae 38-37—75 Ryan Armour 38-38—76

