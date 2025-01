Saturday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL= Benton Harbor 89, Vicksburg 46 Birmingham Brother Rice 74, Jackson 31 Bridgman 65, St. Joseph OLL 43…

BOYS PREP BASKETBALL=

Benton Harbor 89, Vicksburg 46

Birmingham Brother Rice 74, Jackson 31

Bridgman 65, St. Joseph OLL 43

Charlevoix 45, Bellaire 34

Deckerville 53, Sandusky 46

East Kentwood 78, Port Huron Northern 47

Evart 43, Blanchard Montabella 28

Flint Carman-Ainsworth 55, Pewamo-Westphalia 51

Flint Powers 68, Schoolcraft 60

Goodrich 81, Saginaw United 71

Grand Blanc 59, Detroit Catholic Central 57

Grandville 44, Caledonia 38

Grant 76, Shelby 34

Holt 49, Coldwater 46

Jackson Lumen Christi 73, Clarkston Everest Collegiate 36

Kalamazoo Hackett 56, Niles Brandywine 55

Lansing Waverly 81, Chandler Park Academy High School 46

Lansing Waverly 81, Jackson 46

Lincoln Park 61, Flat Rock 48

Mason 69, Howell 53

Middleville Thornapple Kellogg 57, Lowell 43

Mt Pleasant Sacred Heart 71, Marine City Cardinal Mooney 28

Muskegon 69, Ferndale 33

Richland Gull Lake 41, Concord 40

South Haven 67, Grand Rapids Ottawa Hills 61

St Johns 65, Reed City 41

Traverse City West 68, Muskegon Reeths-Puffer 63

Wyoming Tri-unity Christian 58, Lenawee Christian 44

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.