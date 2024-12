PREP FOOTBALL= Class 5A Division I= Region II Quarterfinal= Dallas Highland Park 41, Frisco Lone Star 28 Class 5A Division…

PREP FOOTBALL=

Class 5A Division I=

Region II Quarterfinal=

Dallas Highland Park 41, Frisco Lone Star 28

Class 5A Division II=

Region I Quarterfinal=

Argyle 42, Lucas Lovejoy 17

Region II Quarterfinal=

Dallas South Oak Cliff 56, Port Neches-Groves 14

Class 4A Division I=

Region I Quarterfinal=

West Plains 42, Stephenville 35

Region III Quarterfinal=

Kilgore 30, Tyler Chapel Hill 6

Region IV Quarterfinal=

La Vernia 42, Bay City 24

Class 4A Division II=

Region I Quarterfinal=

Brock 12, Graham 10, OT

Region II Quarterfinal=

Carthage 53, Van 14

Region III Quarterfinal=

Waco La Vega 48, Sealy 30

Class 3A Division I=

Region I Quarterfinal=

Paradise 32, Shallowater 15

Region II Quarterfinal=

Malakoff 35, Texarkana Liberty-Eylau 0

Region III Quarterfinal=

Columbus 62, Franklin 42

Region IV Quarterfinal=

Edna 41, Llano 14

Class 3A Division II=

Region I Quarterfinal=

Wall 49, Canadian 3

Region III Quarterfinal=

Woodville 40, Daingerfield 7

Region IV Quarterfinal=

El Maton Tidehaven 35, Lexington 21

Class 2A Division I=

Region II=

Quarterfinal=

Hamilton 15, Axtell 14

Class 2A Division II=

Region I=

Quarterfinal=

Gruver 42, Ropesville Ropes 28

Region II=

Quarterfinal=

Muenster 54, Collinsville 14

Region III=

Quarterfinal=

Bremond 45, Grapeland 14

Class 1A Division II=

Semifinal=

Jayton 90, Lamesa Klondike 48

TAPPS 11-Man DIV III=

Championship=

Dallas Christian 21, SA Holy Cross 18

TAPPS 11-Man DIV IV=

Championship=

Dallas First Baptist 42, Bryan Brazos Christian 15

Some high school football scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

