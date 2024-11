Thursday, Nov. 28 EAST Harvard 54, St. John’s 52 SOUTH Georgia St. 58, Campbell 43 Kent St. 74, Brown 51…

Thursday, Nov. 28

EAST

Harvard 54, St. John’s 52

SOUTH

Georgia St. 58, Campbell 43

Kent St. 74, Brown 51

Tulane 83, Florida 81

UTSA 62, UNC-Greensboro 53

VCU 57, Providence 51

Virginia 66, Green Bay 61

MIDWEST

Kansas 59, Pittsburgh 53

Ohio St. 70, Old Dominion 47

San Diego St. 73, Wisconsin 67

South Carolina 76, Iowa St. 36

FAR WEST

Wyoming 71, Drake 57

___

