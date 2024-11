Women’s College Basketball Scores

Wednesday, Nov. 27 EAST Albany (NY) 90, RPI 42 Cornell 64, Mercyhurst 63, OT George Washington 52, Morgan St. 47…

Wednesday, Nov. 27

EAST

Albany (NY) 90, RPI 42

Cornell 64, Mercyhurst 63, OT

George Washington 52, Morgan St. 47

Georgetown 69, Boston U. 61

Harvard 60, Stony Brook 51

Loyola (Md.) 60, St. Bonaventure 42

Penn St. 86, Drexel 78, OT

SOUTH

E. Kentucky 101, Maryville (TN) 25

Furman 85, Georgia St. 74

LSU 82, NC State 65

MIDWEST

E. Illinois 66, IUPUI 49

Kansas St. 92, DePaul 66

W. Michigan 70, Cougars 48

FAR WEST

Arizona St. 95, South Dakota 88

Grand Canyon 79, Liberty 50

Washington 61, Southern U. 43

___

