Reliever of the Year Awards

Mariano Rivera AL and Trevor Hoffman NL Reliever of the Year Award

American League

2024 — Emmanuel Clase

2023 — Felix Bautista

2022 — Emmanuel Clase

2021 — Liam Hendriks

2020 — Liam Hendriks

2019 — Aroldis Chapman

2018 — Edwin Díaz

2017 — Craig Kimbrel

2016 — Zack Britton

2015 — Andrew Miller

2014 — Greg Holland

National League

2024 — Ryan Helsley

2023 — Devin Williams

2022 — Edwin Díaz

2021 — Josh Hader

2020 — Devin Williams

2019 — Josh Hader

2018 — Josh Hader

2017 — Kenley Jansen

2016 — Kenley Jansen

2015 — Mark Melancon

2014 — Craig Kimbrel

