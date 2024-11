NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense G Plays Yds Yds Pg Miami 11 783 5956 541.5 Mississippi 11 788 5860 532.7 North Texas 11…

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg Miami 11 783 5956 541.5 Mississippi 11 788 5860 532.7 North Texas 11 800 5431 493.7 New Mexico 11 767 5330 484.5 Boise St. 11 750 5274 479.5 Clemson 11 797 5169 469.9 Texas State 11 793 5155 468.6 Utah St. 11 802 5127 466.1 UTSA 11 881 5045 458.6 Arkansas 11 772 5035 457.7 Tennessee 11 815 5013 455.7 Washington St. 11 740 5000 454.5 Syracuse 11 870 4994 454.0 UCF 11 742 4994 454.0 Louisville 11 726 4973 452.1 Liberty 10 702 4518 451.8 Texas Tech 11 864 4953 450.3 Louisiana-Lafayette 11 705 4945 449.5 Texas 11 775 4943 449.4 Oregon 11 751 4924 447.6 Penn St. 11 703 4902 445.6 Jacksonville St. 11 761 4887 444.3 SMU 11 755 4887 444.3 Memphis 11 794 4851 441.0 South Alabama 11 720 4847 440.6 TCU 11 754 4846 440.5 East Carolina 11 761 4844 440.4 Ohio St. 11 690 4830 439.1 LSU 11 783 4790 435.5 Tulane 11 734 4778 434.4 Auburn 11 708 4754 432.2 Iowa St. 11 774 4747 431.5 Southern Cal 11 753 4727 429.7 Georgia 11 745 4696 426.9 UNLV 11 746 4689 426.3 Indiana 11 716 4683 425.7 Cincinnati 11 747 4673 424.8 Appalachian St. 10 705 4229 422.9 Kansas St. 11 712 4643 422.1 Notre Dame 11 693 4619 419.9 Alabama 11 702 4616 419.6 North Carolina 11 784 4613 419.4 Baylor 11 739 4611 419.2 Texas A&M 11 758 4592 417.5 South Florida 11 793 4586 416.9 Georgia Tech 11 750 4562 414.7 Kansas 11 712 4559 414.5 Pittsburgh 11 752 4550 413.6 James Madison 11 761 4523 411.2 South Carolina 11 763 4480 407.3 Maryland 11 807 4441 403.7 San Jose St. 11 710 4437 403.4 Army 10 622 4012 401.2 Arizona St. 11 754 4395 399.5 Uconn 11 775 4374 397.6 BYU 11 713 4365 396.8 Washington 11 715 4360 396.4 Oregon St. 11 787 4345 395.0 California 11 764 4342 394.7 Oklahoma St. 11 743 4341 394.6 Missouri 11 789 4327 393.4 Tulsa 11 808 4325 393.2 West Virginia 11 750 4325 393.2 Colorado 11 710 4300 390.9 Marshall 11 709 4297 390.6 Old Dominion 11 750 4279 389.0 UAB 11 760 4273 388.5 N. Illinois 11 782 4269 388.1 W. Kentucky 11 711 4262 387.5 Ohio 11 716 4249 386.3 E. Michigan 11 835 4240 385.5 Georgia St. 11 749 4240 385.5 Arkansas St. 11 791 4221 383.7 Rutgers 11 774 4209 382.6 Mississippi St. 11 724 4196 381.5 Bowling Green 11 704 4166 378.7 Colorado St. 11 705 4154 377.6 Nevada 12 762 4530 377.5 W. Michigan 11 679 4137 376.1 Florida 11 664 4133 375.7 Wake Forest 11 775 4130 375.5 Coastal Carolina 11 701 4122 374.7 FAU 11 740 4106 373.3 Virginia Tech 11 722 4102 372.9 Virginia 11 765 4057 368.8 Navy 10 591 3677 367.7 Wisconsin 11 731 4038 367.1 Arizona 11 714 4035 366.8 Boston College 11 727 4021 365.5 NC State 11 685 4021 365.5 Georgia Southern 11 757 4012 364.7 Illinois 11 695 4004 364.0 Troy 11 705 3989 362.6 Nebraska 11 744 3981 361.9 Miami (Ohio) 11 650 3976 361.5 Toledo 11 728 3933 357.5 Sam Houston St. 11 769 3923 356.6 Fresno St. 11 702 3848 349.8 Middle Tennessee 11 700 3842 349.3 Buffalo 11 731 3815 346.8 Iowa 11 664 3814 346.7 Hawaii 11 735 3804 345.8 Ball St. 11 739 3798 345.3 Cent. Michigan 11 693 3784 344.0 Duke 11 720 3765 342.3 Utah 11 709 3762 342.0 Umass 11 736 3753 341.2 Michigan St. 11 699 3748 340.7 Charlotte 11 682 3739 339.9 FIU 11 669 3737 339.7 Rice 11 697 3687 335.2 Louisiana Tech 11 776 3671 333.7 Akron 11 708 3665 333.2 San Diego St. 11 731 3659 332.6 Kentucky 11 698 3637 330.6 Vanderbilt 11 671 3621 329.2 Minnesota 11 684 3614 328.5 Oklahoma 11 751 3597 327.0 Wyoming 11 733 3587 326.1 UCLA 11 664 3583 325.7 UTEP 11 747 3551 322.8 Purdue 11 631 3524 320.4 Stanford 11 735 3508 318.9 Air Force 11 757 3361 305.5 Temple 11 724 3360 305.5 Louisiana-Monroe 11 635 3343 303.9 New Mexico St. 11 709 3325 302.3 Michigan 11 670 3297 299.7 Houston 11 648 3200 290.9 Southern Miss. 11 669 3116 283.3 Florida St. 11 661 3004 273.1 Northwestern 11 656 2971 270.1 Kennesaw St. 11 693 2864 260.4 Kent St. 11 632 2591 235.5

