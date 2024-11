NCAA FBS Team Rushing Offense

Rushing Offense G Car RuYD TD Yds Pg Army 10 544 3,221 37 322.1 Liberty 10 471 2,667 27 266.7…

Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg Army 10 544 3,221 37 322.1 Liberty 10 471 2,667 27 266.7 Jacksonville St. 11 513 2,860 41 260.0 UCF 11 472 2,804 32 254.9 Boise St. 11 430 2,772 38 252.0 New Mexico 11 408 2,738 33 248.9 UNLV 11 505 2,698 25 245.3 Navy 10 453 2,432 29 243.2 Tennessee 11 498 2,509 32 228.1 Tulane 11 493 2,498 31 227.1 Notre Dame 11 390 2,440 37 221.8 Air Force 11 621 2,412 21 219.3 Iowa 11 437 2,350 29 213.6 Kansas 11 429 2,334 27 212.2 N. Illinois 11 472 2,325 19 211.4 Kansas St. 11 388 2,310 18 210.0 Texas A&M 11 462 2,296 26 208.7 Marshall 11 427 2,264 17 205.8 Ohio 11 441 2,249 27 204.5 Texas State 11 428 2,229 21 202.6 South Alabama 11 383 2,184 27 198.5 South Florida 11 428 2,184 30 198.5 West Virginia 11 458 2,184 23 198.5 Oregon St. 11 464 2,154 28 195.8 Sam Houston St. 11 481 2,152 19 195.6 Clemson 11 385 2,148 21 195.3 Uconn 11 429 2,127 20 193.4 Penn St. 11 408 2,117 22 192.5 Old Dominion 11 429 2,111 23 191.9 Utah St. 11 373 2,087 20 189.7 North Carolina 11 440 2,081 25 189.2 Arizona St. 11 463 2,059 22 187.2 Virginia Tech 11 422 2,043 24 185.7 Arkansas 11 414 2,036 29 185.1 James Madison 11 423 2,036 17 185.1 W. Michigan 11 400 2,030 25 184.5 SMU 11 441 2,020 26 183.6 Colorado St. 11 406 2,005 18 182.3 South Carolina 11 476 2,000 23 181.8 Cincinnati 11 387 1,996 17 181.5 Miami 11 363 1,994 25 181.3 Alabama 11 405 1,991 37 181.0 Boston College 11 466 1,984 20 180.4 Georgia Tech 11 408 1,981 26 180.1 Baylor 11 408 1,969 21 179.0 Washington St. 11 406 1,956 26 177.8 Ohio St. 11 379 1,953 24 177.5 New Mexico St. 11 440 1,947 15 177.0 Louisiana-Lafayette 11 378 1,945 23 176.8 Cent. Michigan 11 416 1,915 17 174.1 Rutgers 11 433 1,907 21 173.4 FAU 11 415 1,897 21 172.5 Louisiana-Monroe 11 420 1,894 16 172.2 Auburn 11 381 1,888 13 171.6 Nevada 12 434 2,058 21 171.5 Mississippi 11 416 1,880 25 170.9 Coastal Carolina 11 390 1,869 19 169.9 Texas 11 401 1,866 20 169.6 Missouri 11 438 1,856 22 168.7 Indiana 11 420 1,850 34 168.2 Memphis 11 370 1,847 28 167.9 Louisville 11 342 1,842 23 167.5 Oregon 11 391 1,829 22 166.3 UTSA 11 433 1,825 16 165.9 Wisconsin 11 398 1,808 19 164.4 Iowa St. 11 410 1,788 23 162.5 East Carolina 11 398 1,778 20 161.6 Umass 11 441 1,778 16 161.6 Arkansas St. 11 416 1,757 15 159.7 Michigan 11 393 1,756 17 159.6 Tulsa 11 423 1,749 11 159.0 North Texas 11 322 1,737 20 157.9 Texas Tech 11 404 1,732 20 157.5 BYU 11 376 1,725 14 156.8 Buffalo 11 425 1,723 20 156.6 Oklahoma 11 444 1,696 15 154.2 Bowling Green 11 377 1,681 19 152.8 Appalachian St. 10 348 1,517 12 151.7 Florida 11 379 1,637 22 148.8 Troy 11 392 1,620 12 147.3 Mississippi St. 11 389 1,616 18 146.9 Illinois 11 381 1,602 16 145.6 Kentucky 11 410 1,592 11 144.7 Southern Cal 11 307 1,587 17 144.3 Vanderbilt 11 406 1,563 15 142.1 Washington 11 350 1,533 12 139.4 Houston 11 393 1,524 7 138.5 Wyoming 11 420 1,520 14 138.2 Pittsburgh 11 329 1,519 14 138.1 E. Michigan 11 441 1,499 15 136.3 Miami (Ohio) 11 329 1,498 8 136.2 Virginia 11 400 1,487 12 135.2 Utah 11 371 1,480 7 134.5 NC State 11 340 1,469 19 133.5 Stanford 11 405 1,465 9 133.2 Wake Forest 11 401 1,456 17 132.4 UAB 11 356 1,443 8 131.2 Nebraska 11 372 1,434 19 130.4 Georgia 11 337 1,429 21 129.9 San Diego St. 11 389 1,427 11 129.7 Georgia St. 11 332 1,397 11 127.0 Purdue 11 323 1,371 9 124.6 UTEP 11 408 1,328 7 120.7 W. Kentucky 11 359 1,321 14 120.1 Kennesaw St. 11 422 1,317 13 119.7 California 11 365 1,305 16 118.6 FIU 11 362 1,303 14 118.5 Georgia Southern 11 364 1,299 19 118.1 LSU 11 318 1,295 14 117.7 Michigan St. 11 370 1,281 10 116.5 Southern Miss. 11 383 1,276 12 116.0 Toledo 11 369 1,268 12 115.3 Charlotte 11 355 1,265 14 115.0 Oklahoma St. 11 328 1,264 19 114.9 Maryland 11 339 1,255 15 114.1 Rice 11 261 1,249 13 113.5 TCU 11 335 1,247 24 113.4 Ball St. 11 347 1,195 10 108.6 Arizona 11 308 1,186 11 107.8 Louisiana Tech 11 420 1,161 10 105.5 Minnesota 11 329 1,153 16 104.8 Fresno St. 11 344 1,131 19 102.8 Akron 11 312 1,097 10 99.7 Hawaii 11 314 1,070 7 97.3 Northwestern 11 326 1,069 12 97.2 Duke 11 332 1,060 11 96.4 Temple 11 357 1,036 8 94.2 Syracuse 11 342 1,017 18 92.5 Florida St. 11 334 980 7 89.1 Middle Tennessee 11 306 965 9 87.7 UCLA 11 306 965 3 87.7 San Jose St. 11 266 919 11 83.5 Kent St. 11 355 817 3 74.3 Colorado 11 293 812 14 73.8

