NCAA FBS Team Rushing Defense

Rushing Defense

G Car Yds TD Yds Pg Kent St. 11 487 2926 33 266.0 Oklahoma St. 11 448 2547 27 231.5 Southern Miss. 11 429 2520 26 229.1 Utah St. 11 449 2490 26 226.4 Temple 11 452 2454 28 223.1 New Mexico 11 445 2453 27 223.0 UAB 11 470 2421 29 220.1 Charlotte 11 449 2396 28 217.8 Mississippi St. 11 472 2353 22 213.9 Arkansas St. 11 408 2309 28 209.9 W. Kentucky 11 474 2270 18 206.4 North Texas 11 471 2269 24 206.3 Georgia St. 11 430 2249 26 204.5 New Mexico St. 11 429 2222 27 202.0 Middle Tennessee 11 426 2220 24 201.8 San Diego St. 11 457 2211 22 201.0 Appalachian St. 10 371 2003 21 200.3 Wyoming 11 387 2197 20 199.7 Louisiana-Monroe 11 450 2190 24 199.1 FIU 11 463 2175 27 197.7 Purdue 11 428 2167 30 197.0 FAU 11 422 2138 18 194.4 Umass 11 413 2122 30 192.9 W. Michigan 11 426 2033 24 184.8 Marshall 11 446 2027 19 184.3 Akron 11 434 2024 23 184.0 Jacksonville St. 11 467 2020 18 183.6 Georgia Southern 11 376 1982 20 180.2 Florida St. 11 439 1981 19 180.1 Nevada 12 454 2156 29 179.7 Washington St. 11 361 1967 21 178.8 Coastal Carolina 11 448 1960 17 178.2 Oregon St. 11 371 1960 24 178.2 UTEP 11 445 1949 24 177.2 Iowa St. 11 384 1940 14 176.4 Old Dominion 11 446 1922 17 174.7 Kennesaw St. 11 416 1901 21 172.8 Cent. Michigan 11 403 1874 17 170.4 Ball St. 11 363 1834 22 166.7 Cincinnati 11 382 1821 13 165.5 Rice 11 441 1818 16 165.3 Arizona 11 390 1807 22 164.3 Tulsa 11 404 1798 24 163.5 Wisconsin 11 389 1797 19 163.4 Navy 10 374 1627 16 162.7 Wake Forest 11 388 1788 18 162.5 Florida 11 441 1775 16 161.4 South Florida 11 434 1775 22 161.4 TCU 11 423 1759 19 159.9 San Jose St. 11 479 1749 20 159.0 E. Michigan 11 386 1729 17 157.2 Air Force 11 368 1721 21 156.5 East Carolina 11 455 1721 17 156.5 Colorado 11 436 1718 14 156.2 Troy 11 374 1713 23 155.7 Illinois 11 379 1694 11 154.0 Duke 11 443 1683 12 153.0 Hawaii 11 377 1683 16 153.0 Syracuse 11 327 1683 15 153.0 Bowling Green 11 384 1680 11 152.7 Rutgers 11 340 1677 22 152.5 Washington 11 391 1675 14 152.3 Louisiana-Lafayette 11 365 1665 17 151.4 Liberty 10 363 1504 20 150.4 Baylor 11 433 1651 13 150.1 Virginia Tech 11 420 1649 14 149.9 Buffalo 11 396 1642 17 149.3 Texas State 11 427 1631 19 148.3 Fresno St. 11 396 1610 13 146.4 Texas Tech 11 364 1609 25 146.3 LSU 11 355 1592 23 144.7 Kentucky 11 385 1584 16 144.0 Colorado St. 11 375 1581 15 143.7 Alabama 11 413 1579 10 143.5 Kansas 11 362 1562 8 142.0 Toledo 11 425 1557 13 141.5 BYU 11 370 1546 16 140.5 Virginia 11 382 1541 17 140.1 Stanford 11 357 1537 21 139.7 Clemson 11 352 1536 11 139.6 NC State 11 355 1524 21 138.5 Sam Houston St. 11 397 1519 14 138.1 North Carolina 11 401 1513 18 137.5 West Virginia 11 381 1503 21 136.6 Miami (Ohio) 11 391 1496 15 136.0 South Alabama 11 363 1478 14 134.4 Louisville 11 395 1470 14 133.6 Notre Dame 11 417 1469 9 133.5 Missouri 11 362 1457 11 132.5 Uconn 11 383 1442 14 131.1 Houston 11 377 1433 11 130.3 Southern Cal 11 337 1431 15 130.1 Maryland 11 378 1422 15 129.3 Texas A&M 11 361 1412 12 128.4 Louisiana Tech 11 398 1383 17 125.7 Utah 11 360 1380 12 125.5 Georgia 11 377 1377 11 125.2 UCF 11 380 1360 14 123.6 Vanderbilt 11 344 1359 13 123.5 James Madison 11 372 1356 11 123.3 Northwestern 11 354 1348 18 122.5 Boston College 11 354 1340 14 121.8 Georgia Tech 11 326 1334 12 121.3 Arizona St. 11 342 1320 18 120.0 Minnesota 11 353 1315 13 119.5 Oregon 11 337 1306 11 118.7 Michigan St. 11 356 1293 16 117.5 Arkansas 11 379 1269 10 115.4 Iowa 11 330 1266 2 115.1 Pittsburgh 11 414 1258 15 114.4 Tulane 11 306 1254 11 114.0 N. Illinois 11 354 1228 8 111.6 Miami 11 326 1222 11 111.1 Nebraska 11 338 1220 6 110.9 Auburn 11 406 1216 14 110.5 Kansas St. 11 354 1192 10 108.4 Memphis 11 313 1190 17 108.2 California 11 366 1170 16 106.4 Boise St. 11 357 1163 12 105.7 Oklahoma 11 407 1160 8 105.5 Texas 11 374 1146 9 104.2 UNLV 11 349 1146 14 104.2 Ohio 11 346 1137 11 103.4 South Carolina 11 387 1137 14 103.4 Army 10 258 1016 8 101.6 UTSA 11 360 1106 17 100.5 UCLA 11 332 1092 17 99.3 Penn St. 11 342 1091 5 99.2 Tennessee 11 391 1087 8 98.8 SMU 11 374 1055 10 95.9 Michigan 11 330 1034 10 94.0 Ohio St. 11 366 990 8 90.0 Mississippi 11 403 963 6 87.5 Indiana 11 322 837 10 76.1

