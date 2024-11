NCAA FBS Team Rushing Defense

Rushing Defense G Car Yds TD Yds Pg Kent St. 9 401 2374 28 263.8 Utah St. 9 380 2255…

Rushing Defense

G Car Yds TD Yds Pg Kent St. 9 401 2374 28 263.8 Utah St. 9 380 2255 25 250.6 Oklahoma St. 10 409 2408 24 240.8 UAB 9 405 2079 25 231.0 Southern Miss. 9 370 2067 22 229.7 New Mexico 10 414 2281 26 228.1 Temple 9 382 2022 22 224.7 Arkansas St. 9 347 1988 26 220.9 FAU 9 359 1962 17 218.0 Mississippi St. 10 416 2149 19 214.9 Middle Tennessee 10 390 2075 23 207.5 New Mexico St. 9 367 1843 24 204.8 Appalachian St. 9 333 1835 21 203.9 Coastal Carolina 9 377 1835 16 203.9 Georgia St. 9 344 1831 21 203.4 Louisiana-Monroe 9 373 1800 22 200.0 Purdue 9 356 1799 26 199.9 FIU 9 378 1769 21 196.6 Wyoming 9 313 1764 17 196.0 Florida St. 10 410 1924 19 192.4 North Texas 9 366 1712 18 190.2 Charlotte 9 351 1692 20 188.0 Akron 9 365 1677 21 186.3 Jacksonville St. 9 394 1672 15 185.8 Georgia Southern 9 311 1666 18 185.1 Cent. Michigan 9 341 1665 14 185.0 W. Kentucky 9 362 1642 14 182.4 W. Michigan 9 344 1640 21 182.2 San Diego St. 9 360 1636 15 181.8 Marshall 9 364 1617 14 179.7 Umass 9 328 1605 22 178.3 Air Force 9 319 1558 21 173.1 Iowa St. 9 317 1558 11 173.1 Oregon St. 9 277 1556 18 172.9 TCU 10 401 1721 19 172.1 Troy 9 322 1543 18 171.4 Bowling Green 9 324 1540 9 171.1 UTEP 10 406 1708 20 170.8 Arizona 9 318 1525 16 169.4 Ball St. 9 281 1525 17 169.4 Florida 9 362 1504 16 167.1 Nevada 11 387 1838 26 167.1 Kennesaw St. 9 334 1502 18 166.9 Wisconsin 9 313 1481 14 164.6 Rice 10 407 1628 14 162.8 Louisiana-Lafayette 9 301 1462 14 162.4 South Florida 9 352 1461 17 162.3 Washington 10 358 1623 14 162.3 E. Michigan 9 313 1437 11 159.7 Washington St. 9 269 1437 14 159.7 East Carolina 9 383 1434 16 159.3 Old Dominion 9 356 1430 12 158.9 Virginia Tech 10 398 1585 13 158.5 Navy 9 326 1407 13 156.3 Illinois 9 306 1394 9 154.9 Syracuse 9 287 1393 12 154.8 Cincinnati 9 308 1388 7 154.2 Buffalo 9 328 1379 15 153.2 Rutgers 9 279 1373 18 152.6 San Jose St. 9 373 1372 14 152.4 Kansas 9 315 1358 8 150.9 LSU 9 314 1357 20 150.8 Colorado 9 349 1356 11 150.7 Duke 10 390 1493 10 149.3 Fresno St. 10 365 1490 11 149.0 Wake Forest 9 303 1330 14 147.8 BYU 9 293 1319 11 146.6 Louisville 9 331 1312 14 145.8 Texas Tech 10 333 1454 20 145.4 Stanford 9 301 1303 17 144.8 Colorado St. 9 315 1302 12 144.7 Baylor 9 358 1297 10 144.1 Texas State 9 335 1288 15 143.1 Liberty 8 289 1135 15 141.9 Miami (Ohio) 9 312 1272 14 141.3 Tulsa 9 310 1268 15 140.9 NC State 10 318 1403 19 140.3 Alabama 9 339 1260 8 140.0 Kentucky 9 312 1244 14 138.2 Uconn 10 350 1372 12 137.2 Hawaii 10 335 1362 13 136.2 Toledo 9 334 1222 9 135.8 Missouri 9 304 1201 10 133.4 Southern Cal 9 286 1201 15 133.4 Houston 9 292 1199 10 133.2 Virginia 9 309 1196 13 132.9 Utah 9 301 1192 6 132.4 South Alabama 9 285 1172 13 130.2 North Carolina 9 317 1171 13 130.1 Boston College 9 299 1164 11 129.3 Clemson 9 264 1160 9 128.9 Michigan St. 9 306 1159 12 128.8 West Virginia 9 313 1144 15 127.1 Sam Houston St. 9 304 1135 10 126.1 Notre Dame 9 327 1134 5 126.0 Texas A&M 9 282 1122 9 124.7 Vanderbilt 10 312 1220 11 122.0 Arkansas 9 305 1091 10 121.2 N. Illinois 9 302 1091 7 121.2 Louisiana Tech 9 336 1087 13 120.8 Minnesota 10 320 1198 11 119.8 Arizona St. 9 294 1072 14 119.1 Oregon 10 303 1176 11 117.6 Iowa 10 304 1168 2 116.8 Memphis 10 293 1162 16 116.2 UCF 10 326 1159 11 115.9 Texas 9 310 1043 8 115.9 Tulane 10 271 1154 11 115.4 James Madison 9 297 1025 6 113.9 Maryland 9 283 1022 11 113.6 Miami 10 286 1128 11 112.8 Boise St. 9 298 1010 12 112.2 UNLV 9 289 1008 13 112.0 Georgia 9 298 999 7 111.0 Pittsburgh 9 342 988 12 109.8 Ohio 9 287 987 11 109.7 Auburn 9 318 985 11 109.4 Oklahoma 10 377 1090 8 109.0 Northwestern 9 286 974 11 108.2 Georgia Tech 10 297 1081 8 108.1 South Carolina 9 323 965 12 107.2 Nebraska 9 281 923 5 102.6 Michigan 10 305 1024 10 102.4 California 9 288 904 12 100.4 Penn St. 9 278 900 4 100.0 Tennessee 9 322 900 6 100.0 Kansas St. 9 287 895 10 99.4 UCLA 9 273 883 15 98.1 Ohio St. 9 295 857 5 95.2 SMU 9 292 810 7 90.0 UTSA 9 298 797 13 88.6 Army 9 229 743 3 82.6 Mississippi 10 358 799 5 79.9 Indiana 10 293 722 8 72.2

