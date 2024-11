NCAA FBS Individual Leading Rushers

Leading Rushers G Car RuYD Tds Yds Pg A.Jeanty, Boise St. 11 275 2062 27 187.5 K.Johnson, Iowa 11 223…

Leading Rushers

G Car RuYD Tds Yds Pg A.Jeanty, Boise St. 11 275 2062 27 187.5 K.Johnson, Iowa 11 223 1492 21 135.6 O.Hampton, North Carolina 11 259 1475 14 134.1 B.Daily, Army 9 213 1201 23 133.4 R.Harvey, UCF 11 212 1458 21 132.5 T.Brooks, Texas Tech 10 263 1317 14 131.7 C.Skattebo, Arizona St. 10 226 1221 14 122.1 T.Stewart, Jacksonville St. 11 217 1315 19 119.5 D.Sampson, Tennessee 11 231 1307 22 118.8 M.Hughes, Tulane 11 234 1291 15 117.4 Q.Cooley, Liberty 10 186 1164 13 116.4 D.Giddens, Kansas St. 11 191 1271 7 115.5 K.Monangai, Rutgers 10 225 1150 12 115.0 M.Cooper, San Diego St. 11 269 1180 10 107.3 A.Hardy, Louisiana-Monroe 11 209 1180 12 107.3 J.Hunter, Auburn 11 174 1145 8 104.1 B.Tuten, Virginia Tech 10 165 1034 13 103.4 D.Neal, Kansas 11 199 1133 15 103.0 M.Anderson, Memphis 11 195 1115 16 101.4 W.Marks, Southern Cal 11 192 1100 9 100.0 B.Smith, SMU 11 177 1089 13 99.0 T.Huff, Jacksonville St. 11 179 1079 13 98.1 J.James, Oregon 11 191 1067 11 97.0 D.Dampier, New Mexico 11 139 1065 16 96.8 T.Stewart, Bowling Green 9 151 856 6 95.1 R.Faison, Utah St. 11 186 1043 8 94.8 C.Kiner, Cincinnati 11 181 1043 3 94.8 P.Mafah, Clemson 11 181 1012 8 92.0 J.Coleman, Washington 11 173 1008 9 91.6 B.Washington, Baylor 9 142 812 10 90.2 B.Horvath, Navy 10 133 895 13 89.5 D.Claiborne, Wake Forest 11 208 981 11 89.2 K.Udoh, Army 10 138 891 9 89.1 A.Hankerson, Oregon St. 11 221 972 14 88.4 N.Noel, Missouri 9 147 779 3 86.6 E.Sanders, New Mexico 11 130 942 9 85.6 L.Moss, Texas A&M 9 121 769 10 85.4 K.Mozee, Miami (Ohio) 11 141 937 3 85.2 A.Tyus, Ohio 10 171 851 8 85.1 M.Bernard, Utah 11 175 922 4 83.8 T.Walker, Wisconsin 10 176 828 10 82.8 I.Brown, Louisville 11 121 896 9 81.5 J.Nixon, W. Michigan 11 129 880 12 80.0 D.Reid, Pittsburgh 10 151 797 4 79.7 A.Morrow, Colorado St. 11 145 876 9 79.6 O.Gordon, Oklahoma St. 11 186 870 13 79.1 J.Jackson, Arkansas 9 131 703 12 78.1 R.Harris, East Carolina 11 170 858 10 78.0 J.Love, Notre Dame 11 121 850 14 77.3 A.Young, Old Dominion 10 149 768 6 76.8 I.Mahdi, Texas State 11 163 844 3 76.7 D.Taylor, Troy 11 150 841 4 76.5 P.Navarro, Ohio 10 121 759 11 75.9 K.Mullings, Michigan 11 153 832 11 75.6 H.Parrish, Mississippi 9 130 678 10 75.3 G.Pettaway, James Madison 11 137 828 4 75.3 R.Sanders, South Carolina 11 165 821 11 74.6 L.Allen, Syracuse 11 189 819 12 74.5 G.Greene, West Virginia 9 116 661 5 73.4 S.Thomas, Duke 11 199 805 6 73.2 D.Taylor, Minnesota 10 153 730 9 73.0 L.Beebe, UAB 11 147 802 6 72.9 C.Joseph, Old Dominion 9 114 647 11 71.9 S.McGowan, New Mexico St. 11 147 784 3 71.3 M.Lukes, Cent. Michigan 10 148 710 5 71.0 A.Brown, N. Illinois 8 115 567 4 70.9 A.Henderson, Buffalo 11 153 774 7 70.4 J.Mateer, Washington St. 11 160 770 14 70.0 Q.Judkins, Ohio St. 11 135 759 8 69.0 F.Brock, Georgia St. 11 137 748 6 68.0 J.Ellison, Indiana 11 137 748 9 68.0 B.Lewis, Nevada 11 141 745 8 67.7 C.Campbell, FAU 11 150 744 11 67.6 D.Connors, Rice 11 142 740 9 67.3 D.Martinez, Miami 11 135 739 8 67.2 B.Lucas, Liberty 9 111 604 5 67.1 H.Williams, UNLV 10 120 664 8 66.4 D.Booth, Mississippi St. 11 136 721 5 65.5 Q.Conley, Arizona 11 140 719 8 65.4 J.Haynes, Georgia Tech 11 138 717 9 65.2 R.Henry, UTSA 11 130 706 7 64.2 E.Davis, Louisiana-Lafayette 11 133 699 8 63.5 J.Thomas, UNLV 11 122 698 6 63.5 J.White, West Virginia 11 128 693 6 63.0 W.Parker, Washington St. 11 123 690 4 62.7 Q.Wisner, Texas 10 124 626 3 62.6 K.Bullock, South Alabama 11 125 684 6 62.2 D.Mimms, E. Michigan 11 166 678 7 61.6 G.Williams, N. Illinois 11 129 676 3 61.5 J.Jackson, UTEP 11 173 675 2 61.4 J.Marshall, Colorado St. 11 143 675 4 61.4 R.Leonard, Notre Dame 11 112 671 13 61.0 D.Pavia, Vanderbilt 11 165 671 6 61.0 C.Durham, LSU 10 115 609 6 60.9 D.Mockobee, Purdue 11 124 666 4 60.5 K.Allen, Penn St. 11 146 664 5 60.4 J.Simmons, Akron 11 110 664 2 60.4 K.Robichaux, Boston College 11 144 654 9 59.5 F.Chalk, San Jose St. 11 135 652 9 59.3 H.Watson, Sam Houston St. 10 138 590 7 59.0 E.Young, W. Kentucky 11 152 647 3 58.8 A.Marshall, Appalachian St. 10 125 586 6 58.6 A.Daniels, Texas A&M 11 126 640 8 58.2 A.Daniels, Stanford 10 131 578 2 57.8 J.Barnes, Oklahoma 10 122 577 5 57.7 J.Ducker, Sam Houston St. 11 124 623 7 56.6 C.Donaldson, West Virginia 11 132 621 9 56.5 J.Milroe, Alabama 11 135 615 17 55.9 C.Edwards, Uconn 11 111 614 6 55.8 K.Salter, Liberty 10 111 556 6 55.6 M.Washington, New Mexico St. 11 131 595 7 54.1 N.Frazier, Georgia 10 112 537 7 53.7 D.Sumo-Karngbaye, Kentucky 10 118 535 5 53.5 T.Lawton, Indiana 11 121 587 11 53.4 R.Clark, Southern Miss. 11 116 583 1 53.0 D.Carson, Air Force 9 114 475 3 52.8 K.Lynch-Adams, Michigan St. 11 124 580 2 52.7 D.Edwards, Michigan 11 124 578 4 52.5 B.Sloan, Ball St. 11 140 565 4 51.4 D.Dowdell, Nebraska 11 130 564 11 51.3 C.Hansen, Iowa St. 11 112 560 11 50.9 K.Thomas, Kent St. 11 135 549 1 49.9 R.Hemby, Maryland 11 121 543 6 49.4 L.Sellers, South Carolina 10 139 489 5 48.9 J.White, Georgia Southern 11 130 530 10 48.2 Z.Wallace, Arkansas St. 11 123 527 9 47.9 Q.Hayes, Air Force 9 116 428 6 47.6 M.Benefield, Kennesaw St. 11 129 506 5 46.0 K.Pace, Virginia 11 114 499 3 45.4 S.Alexander, Vanderbilt 11 134 494 5 44.9 C.Porter, Northwestern 10 114 448 6 44.8 M.Carroll, Missouri 11 112 488 10 44.4 T.Harden, UCLA 11 120 482 1 43.8 C.Norton, Charlotte 11 114 480 6 43.6 T.Green, Arkansas 11 127 468 7 42.5 E.Gilliam, Fresno St. 11 120 465 8 42.3 J.Arnold, Oklahoma 9 133 369 3 41.0 C.Cook, TCU 11 113 434 9 39.5 A.Barnett, James Madison 11 121 419 7 38.1 Q.Ashley, Kennesaw St. 11 116 393 1 35.7 J.Raynor, Arkansas St. 11 115 384 2 34.9 C.Snyder, E. Michigan 11 129 296 4 26.9 A.Colandrea, Virginia 11 128 277 2 25.2 B.Schager, Hawaii 11 136 259 6 23.5

