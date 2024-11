MLB Heart & Hustle Award

Year Winner 2024 Bobby Witt Jr. 2023 Marcus Semien 2022 Paul Goldschmidt 2021 Ozzie Albies 2019 Howie Kendrick 2018 Mookie…

Year Winner

2024 Bobby Witt Jr.

2023 Marcus Semien

2022 Paul Goldschmidt

2021 Ozzie Albies

2019 Howie Kendrick

2018 Mookie Betts

2017 Brett Gardner

2016 Todd Frazier

2015 Anthony Rizzo

2014 Josh Harrison

2013 Dustin Pedroia

2012 Mike Trout

2011 Torii Hunter

2010 Roy Halladay

2009 Albert Pujols

2008 Grady Sizemore

2007 Craig Biggio

2006 Craig Biggio

2005 David Eckstein

