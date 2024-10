NHRA Midwest Nationals Results

Final finish order: TOP FUEL: 1. Tony Schumacher; 2. Steve Torrence; 3. Shawn Reed; 4. Justin Ashley; 5. Shawn Langdon;…

Final finish order:

TOP FUEL:

1. Tony Schumacher; 2. Steve Torrence; 3. Shawn Reed; 4. Justin Ashley; 5. Shawn Langdon; 6. Antron Brown; 7. Brittany Force; 8. T.J. Zizzo; 9. Clay Millican; 10. Josh Hart; 11. Tony Stewart; 12. Ida Zetterstrom; 13. Billy Torrence; 14. Julie Nataas; 15. Doug Kalitta; 16. Jasmine Salinas.

FUNNY CAR:

1. Jack Beckman; 2. Ron Capps; 3. Austin Prock; 4. Blake Alexander; 5. Bob Tasca III; 6. Bobby Bode; 7. Daniel Wilkerson; 8. Chad Green; 9. J.R. Todd; 10. Alexis DeJoria; 11. Cruz Pedregon; 12. Matt Hagan; 13. Dave Richards; 14. Buddy Hull; 15. Dale Creasy Jr..

PRO STOCK:

1. Dallas Glenn; 2. Aaron Stanfield; 3. Greg Anderson; 4. Erica Enders; 5. Jeg Coughlin; 6. Mason McGaha; 7. Eric Latino; 8. Matt Hartford; 9. Troy Coughlin Jr.; 10. Camrie Caruso; 11. Cory Reed; 12. David Cuadra; 13. Jerry Tucker; 14. Chris McGaha; 15. Fernando Cuadra Jr.; 16. Cristian Cuadra.

PRO STOCK MOTORCYCLE:

1. Gaige Herrera; 2. Chase Van Sant; 3. Hector Arana Jr; 4. Geno Scali; 5. Angie Smith; 6. Richard Gadson; 7. John Hall; 8. Matt Smith; 9. Jianna Evaristo; 10. Chris Bostick; 11. Marc Ingwersen; 12. Ryan Oehler; 13. Lance Bonham; 14. Wesley Wells; 15. Steve Johnson.

Final results:

Top Fuel — Tony Schumacher, 3.718 seconds, 329.42 mph def. Steve Torrence, 3.763 seconds, 316.90 mph.

Funny Car — Jack Beckman, Chevy Camaro, 3.856, 315.86 def. Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.882, 329.42.

Pro Stock — Dallas Glenn, Chevy Camaro, 6.577, 207.82 def. Aaron Stanfield, Camaro, 6.586, 206.01.

Pro Stock Motorcycle — Gaige Herrera, Suzuki, 6.805, 198.12 def. Chase Van Sant, Suzuki, 6.868, 195.53.

Competition Eliminator — Ryan Warter, Pontiac Sunfire, 8.477, 160.71 def. Todd Frantz, Chevy Cobalt, 8.603, 154.42.

Super Stock — Jimmy Hidalgo Jr., Pontiac Firebird, 9.814, 135.76 def. Ryan Montford, Chevy Camaro, 8.923, 142.07.

Stock Eliminator — Ross Ponville, Camaro, 10.444, 121.79 def. Joe Belanger, Chevy II Wagon, 11.462, 110.51.

Super Comp — Alison Prose, Dragster, 8.901, 184.88 def. Chris Vang, Dragster, 8.892, 181.59.

Super Gas — Kris Whitfield, ’27-T Ford, 9.912, 157.58 def. Luke Bogacki, Chevy Corvette, 9.926, 148.89.

Top Dragster — James Glenn, Dragster, 7.451, 167.76 def. Matt Woodard, Dragster, 7.016, 179.95.

Pro Modified — Stan Shelton, Ford Mustang, 5.786, 245.58 def. Mason Wright, Chevy Camaro, 5.806, 234.66.

Factory X — Aaron Stanfield, Chevy Camaro, 7.155, 189.79 def. Rick Hord, Camaro, 7.241, 186.56.

Factory Stock Showdown — Mark Pawuk, Dodge Challenger, 7.792, 176.28 def. Jonathan Allegrucci, Ford Mustang, 7.833, 175.96.

Final round-by-round results:

TOP FUEL:

ROUND ONE — Steve Torrence, 3.726, 328.78 def. Ida Zetterstrom, 3.764, 321.42; Antron Brown, 3.715, 330.07 def. Jasmine Salinas, 10.365, 73.32; Brittany Force, 3.702, 324.98 def. Josh Hart, 3.745, 324.05; T.J. Zizzo, 3.718, 330.88 def. Billy Torrence, 3.812, 310.84; Tony Schumacher, 4.359, 303.09 def. Julie Nataas, 5.050, 191.16; Justin Ashley, 3.733, 325.53 def. Clay Millican, 3.712, 330.96; Shawn Langdon, 3.727, 323.89 def. Doug Kalitta, 5.399, 157.25; Shawn Reed, 3.773, 319.29 def. Tony Stewart, 3.755, 323.58;

QUARTERFINALS — Ashley, 3.721, 327.43 def. Langdon, 3.731, 320.81; S. Torrence, 3.766, 315.49 def. Zizzo, 10.915, 73.35; Reed, 3.732, 318.02 def. Force, 10.819, 61.19; Schumacher, 3.746, 322.34 def. Brown, 3.759, 295.92;

SEMIFINALS — Schumacher, 3.724, 323.74 def. Reed, 3.766, 311.85; S. Torrence, 3.785, 321.50 def. Ashley, 5.618, 126.52;

FINAL — Schumacher, 3.718, 329.42 def. S. Torrence, 3.763, 316.90.

FUNNY CAR:

ROUND ONE — Austin Prock, Chevy Camaro, 3.814, 330.96 was unopposed; Chad Green, Ford Mustang, 3.933, 305.49 def. Dale Creasy Jr., Dodge Charger, 14.127, 70.04; Jack Beckman, Camaro, 3.878, 329.42 def. J.R. Todd, Toyota GR Supra, 3.926, 326.63; Ron Capps, GR Supra, 3.873, 329.18 def. Buddy Hull, Charger, 12.672, 75.09; Daniel Wilkerson, Mustang, 3.901, 327.51 def. Alexis DeJoria, GR Supra, 3.940, 325.22; Bobby Bode, Mustang, 3.995, 322.50 def. Dave Richards, Mustang, 4.045, 313.80; Blake Alexander, Mustang, 3.920, 325.53 def. Cruz Pedregon, Charger, 3.956, 318.17; Bob Tasca III, Mustang, 3.913, 327.43 def. Matt Hagan, Charger, 3.976, 297.55;

QUARTERFINALS — Beckman, 3.887, 326.00 def. Wilkerson, 8.392, 84.04; Prock, 3.884, 316.67 def. Tasca III, 3.908, 409.58; Capps, 3.884, 322.58 def. Bode, 4.688, 178.54; Alexander, 3.889, 326.08 def. Green, Broke;

SEMIFINALS — Beckman, 3.877, 322.65 def. Prock, 8.266, 101.42; Capps, 3.868, 325.77 def. Alexander, 9.261, 68.29;

FINAL — Beckman, 3.856, 315.86 def. Capps, 3.882, 329.42.

PRO STOCK:

ROUND ONE — Eric Latino, Chevy Camaro, 6.607, 206.10 def. Fernando Cuadra Jr., Camaro, 6.671, 206.67; Mason McGaha, Camaro, 6.588, 207.94 def. Troy Coughlin Jr., Camaro, Foul – Red Light; Jeg Coughlin, Camaro, 6.583, 208.14 def. Jerry Tucker, Camaro, 6.608, 206.70; Matt Hartford, Camaro, 6.586, 208.49 def. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 18.665, 42.32; Greg Anderson, Camaro, 6.567, 208.39 def. Cory Reed, Camaro, 6.600, 206.35; Aaron Stanfield, Camaro, 6.574, 207.66 def. David Cuadra, Camaro, 6.606, 207.05; Dallas Glenn, Camaro, 6.570, 207.50 def. Camrie Caruso, Camaro, 6.587, 206.35; Erica Enders, Camaro, 6.552, 208.39 def. Chris McGaha, Camaro, 6.645, 206.83;

QUARTERFINALS — Stanfield, 6.605, 207.15 def. Hartford, 6.648, 206.86; Glenn, 6.578, 207.82 def. M. McGaha, 6.597, 207.50; Anderson, 6.564, 208.46 def. Coughlin, 6.582, 207.56; Enders, 6.555, 208.39 def. Latino, 6.619, 205.98;

SEMIFINALS — Glenn, 6.604, 207.18 def. Anderson, 6.613, 208.17; Stanfield, 6.602, 206.92 def. Enders, 16.149, 50.20;

FINAL — Glenn, 6.577, 207.82 def. Stanfield, 6.586, 206.01.

PRO STOCK MOTORCYCLE:

ROUND ONE — John Hall, 6.868, 196.10 def. Marc Ingwersen, 6.939, 194.04; Angie Smith, Buell, 6.834, 198.32 def. Ryan Oehler, 7.054, 187.76; Geno Scali, Suzuki, 6.936, 193.29 def. Jianna Evaristo, Buell, Foul – Red Light; Chase Van Sant, Suzuki, 6.866, 194.97 def. Chris Bostick, Suzuki, 6.910, 194.24; Hector Arana Jr, 7.884, 157.80 def. Steve Johnson, Suzuki, 12.282, 61.14; Richard Gadson, Suzuki, 6.834, 196.04 def. Lance Bonham, Buell, Foul – Red Light; Matt Smith, Buell, 6.815, 198.64 def. Wesley Wells, Suzuki, 7.454, 178.73; Gaige Herrera, Suzuki, 6.808, 198.09 was unopposed;

QUARTERFINALS — Arana Jr, 6.870, 195.65 def. A. Smith, 6.840, 197.77; Van Sant, 6.887, 194.83 def. Gadson, 6.880, 193.99; Scali, 6.998, 193.10 def. M. Smith, 6.986, 195.79; Herrera, 6.797, 198.88 def. Hall, 6.925, 193.71;

SEMIFINALS — Van Sant, 6.939, 192.91 def. Scali, 6.945, 191.84; Herrera, 6.813, 197.74 def. Arana Jr, 6.839, 196.27;

FINAL — Herrera, 6.805, 198.12 def. Van Sant, 6.868, 195.53.

Point standings:

Top Fuel

1. Antron Brown, 2,344; 2. Justin Ashley, 2,310; 3. Shawn Langdon, 2,284; 4. Doug Kalitta, 2,257; 5. Steve Torrence, 2,256; 6. Tony Schumacher, 2,241; 7. Clay Millican, 2,211; 8. Brittany Force, 2,171; 9. Tony Stewart, 2,150; 10. Billy Torrence, 2,113.

Funny Car

1. Austin Prock, 2,454; 2. John Force, 2,349; 3. Bob Tasca III, 2,295; 4. Ron Capps, 2,260; 5. Matt Hagan, 2,249; 6. J.R. Todd, 2,191; 7. Blake Alexander, 2,176; 8. Daniel Wilkerson, 2,162; 9. Chad Green, 2,159; 10. Alexis DeJoria, 2,145.

Pro Stock

1. Dallas Glenn, 2,437; 2. Aaron Stanfield, 2,406; 3. Erica Enders, 2,347; 4. Greg Anderson, 2,321; 5. Jeg Coughlin, 2,205; 6. Cristian Cuadra, 2,157; 7. Jerry Tucker, 2,150; 8. Troy Coughlin Jr., 2,143; 9. Matt Hartford, 2,142; 10. Eric Latino, 2,127.

Pro Stock Motorcycle

1. Gaige Herrera, 2,404; 2. Matt Smith, 2,370; 3. Richard Gadson, 2,339; 4. Hector Arana Jr, 2,267; 5. Chase Van Sant, 2,248; 6. Angie Smith, 2,206; 7. John Hall, 2,205; 8. Jianna Evaristo, 2,170; 9. Steve Johnson, 2,127; 10. Chris Bostick, 2,096.

