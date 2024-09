NCAA FBS Individual Punting

Punting G Punts Avg P.Foley, UAB 1 1 64.0 I.Mora, Wake Forest 1 3 57.7 E.Czaplicki, Southern Cal 1 3…

Punting

G Punts Avg P.Foley, UAB 1 1 64.0 I.Mora, Wake Forest 1 3 57.7 E.Czaplicki, Southern Cal 1 3 55.3 H.Kaak, Oklahoma St. 1 4 54.8 J.Ulrich, Kennesaw St. 1 5 54.6 D.Sparks, Virginia 1 2 54.5 T.White, Texas A&M 1 4 54.0 M.Fletcher, Cincinnati 1 2 52.5 S.Evans, North Texas 1 1 51.0 T.Maginness, North Carolina 1 3 51.0 J.Burnip, Alabama 1 3 50.7 R.James, Oregon 1 3 50.7 A.Davies, Tulsa 1 1 50.0 G.Meyers, Wisconsin 1 1 50.0 A.Mastromanno, Florida St. 2 8 49.9 G.Eberle, New Mexico St. 1 6 49.8 R.Eckley, Michigan St. 1 6 49.5 L.Freer, Air Force 1 2 49.5 A.Stokes, South Florida 1 2 49.0 J.Stonehouse, Syracuse 1 3 48.7 L.Bauer, Missouri 1 2 48.5 B.Buschini, Nebraska 1 2 48.5 D.Joyce, Miami 1 2 48.5 A.Book, Akron 1 6 48.2 N.Barr-Mira, Mississippi St. 1 2 48.0 J.Ferguson-Reynolds, Boise St. 1 1 48.0 R.Millmore, W. Michigan 1 2 48.0 M.Salgado-Medina, Arizona 1 1 48.0 J.Sloan, Memphis 1 2 48.0 B.Thorson, Georgia 1 4 48.0 K.Reynoldson, Duke 1 3 47.7 J.Crawshaw, Florida 1 5 47.6 R.Hanson, James Madison 1 2 47.5 J.Culbreath, Wyoming 1 8 47.0 J.Dawson, Jacksonville St. 1 6 47.0 J.Mirco, Vanderbilt 1 4 46.8 K.Crimmins, Purdue 1 3 46.7 P.Moore, Virginia Tech 1 3 46.3 J.Allen, Georgia St. 1 3 46.0 O.Chapman, Auburn 1 1 46.0 K.Floyd, Arizona St. 1 2 46.0 B.Hodges, Louisville 1 1 46.0 S.Kotsanlee, Utah St. 1 4 45.8 M.Crawford, Minnesota 1 5 45.6 D.Montiel, FIU 1 5 45.6 J.Wilson, Ohio 1 3 45.3 J.Bouwmeester, Utah 1 1 45.0 J.Burgess, Texas Tech 1 1 45.0 C.Junko, Pittsburgh 1 2 45.0 L.Lupo, FAU 1 4 45.0 B.McFerson, Maryland 1 6 44.8 C.Maynard, W. Kentucky 1 9 44.8 J.McGuire, Ohio St. 1 3 44.7 L.Borrow, Hawaii 2 13 44.5 J.Henderson, Bowling Green 1 3 44.3 J.Martin, South Alabama 1 2 44.0 P.Stainton, South Florida 1 2 44.0 O.Straw, West Virginia 1 4 44.0 R.Thompson, Penn St. 1 4 44.0 D.Atton, Temple 1 6 43.8 J.Smith, Kent St. 1 5 43.8 L.Elzinga, Oklahoma 1 4 43.8 P.Williams, Baylor 1 2 43.5 P.Rea, Louisiana Tech 1 7 43.4 D.Shanahan, Georgia Tech 2 5 43.2 A.Swanson, Clemson 1 7 43.1 J.Evans, Indiana 1 3 43.0 J.Rendell, Notre Dame 1 5 42.8 E.Duane, Buffalo 1 5 42.6 A.Flintoft, Stanford 1 3 42.3 C.Lawrence, Fresno St. 1 7 42.1 C.Stutz, Uconn 1 8 42.1 A.Clark, Marshall 1 4 42.0 G.Gillespie, Nevada 2 8 42.0 R.Riethman, Navy 1 4 42.0 S.Vander Haar, BYU 1 2 42.0 A.Bacchetta, Rice 1 7 41.9 L.Wilson, California 1 6 41.7 A.Rodriguez, New Mexico 2 8 41.5 K.Kroeger, South Carolina 1 5 41.2 L.Akers, Northwestern 1 3 41.0 T.Carrizosa, San Jose St. 1 3 41.0 S.McClannan, Kansas St. 1 3 41.0 M.Morgan, Liberty 1 1 41.0 T.Doman, Michigan 1 4 40.8 M.Nichols, UNLV 1 5 40.6 C.Schwartz, Louisville 1 2 40.5 J.Cardell, Sam Houston St. 1 5 40.4 J.McCallister, Washington 1 3 40.3 S.Hall, Old Dominion 1 6 40.2 R.Heicher, Arkansas St. 1 6 40.2 M.Vassett, Colorado 1 2 40.0 P.Turner, Colorado St. 1 7 39.9 A.Smith, Georgia Southern 1 4 39.8 S.Candotti, Boston College 1 6 39.7 C.Barry, UCLA 1 2 39.5 C.Kolodziey, Umass 1 2 39.5 C.Hogan, UTSA 1 5 39.4 R.Dakin, Iowa 1 5 39.2 A.Jacklin, UTEP 1 6 39.2 C.Bay, Air Force 1 4 39.0 A.Bevelhimer, Miami (Ohio) 1 4 39.0 M.Kern, Texas 1 1 39.0 M.Lake, Appalachian St. 1 3 39.0 B.Ochsendorf, LSU 1 1 39.0 H.Robertson, Illinois 1 4 39.0 M.Ryan, Louisiana-Monroe 1 5 39.0 M.O’Shaughnessy, Charlotte 1 4 38.8 J.Anderson, Rutgers 1 2 38.5 D.Chapeau, Cent. Michigan 1 2 38.5 D.Janikowski, Washington St. 1 2 38.5 T.Perkins, Iowa St. 1 2 38.5 E.Sebafundi, Coastal Carolina 1 2 38.5 P.Todd, LSU 1 3 38.0 L.Dougherty, Houston 1 7 37.7 L.Larsen, East Carolina 1 3 37.7 E.Craw, TCU 1 2 37.5 M.McCarthy, UCF 1 2 37.5 C.Noonkester, NC State 1 2 37.5 W.Berry, Kentucky 1 1 37.0 J.Gilbert, Iowa St. 1 2 37.0 B.Lofton, Southern Miss. 1 3 37.0 T.Pastula, San Diego St. 1 3 36.7 G.Chadwick, Middle Tennessee 1 2 35.5 M.Tomasek, E. Michigan 1 2 35.5 I.Pearson, SMU 2 5 35.2 W.Karoll, Tulane 1 1 35.0 B.Richter, UCLA 1 2 33.5 D.Beslagic, San Jose St. 1 1 33.0 E.Duran, Toledo 1 1 33.0 T.Foley, N. Illinois 1 1 32.0 J.Green, Oregon St. 1 1 32.0 F.Masin, Mississippi 1 2 32.0 R.Cole, Troy 1 4 30.8 D.Nunez, Texas State 1 1 28.0 J.Ross, Tennessee 1 1 23.0 B.Abbe, Umass 0 0 0.0 G.Addison, Kansas 1 0 0.0 T.Ahmetbasic, Michigan St. 0 0 0.0 K.Almendares, Louisiana-Lafayette 1 0 0.0 S.Anderson, Michigan 0 0 0.0 N.Andrade, Navy 0 0 0.0 M.Arenas, North Texas 0 0 0.0 D.Arriaga, Oklahoma St. 0 0 0.0 M.Baker, Mississippi 1 0 0.0 D.Bale, Arkansas 1 0 0.0 R.Barker, Penn St. 0 0 0.0 A.Beacom, W. Michigan 0 0 0.0 L.Bechdel, West Virginia 1 0 0.0 A.Bennett, Charlotte 0 0 0.0 A.Bertrams, Wisconsin 1 0 0.0 E.Black, TCU 1 0 0.0 J.Bowman, UTEP 1 0 0.0 K.Bowyer, E. Michigan 0 0 0.0 A.Boyle, Oregon 0 0 0.0 W.Bradberry, Georgia Southern 0 0 0.0 I.Brandt, Old Dominion 1 0 0.0 N.Brown, Liberty 0 0 0.0 L.Bruce, Arizona 0 0 0.0 J.Cannon, South Florida 1 0 0.0 S.Carpenter, Pittsburgh 0 0 0.0 L.Carter, Memphis 0 0 0.0 M.Carter, UCF 1 0 0.0 J.Carver, Tennessee 1 0 0.0 E.Chang, Old Dominion 1 0 0.0 W.Conley, Vanderbilt 0 0 0.0 M.Cooper, Umass 0 0 0.0 T.Cornelius, Alabama 0 0 0.0 C.Costa, Memphis 1 0 0.0 S.Crossan, Liberty 0 0 0.0 C.Davis, FAU 1 0 0.0 M.Dean, New Mexico St. 0 0 0.0 B.Denaburg, Syracuse 1 0 0.0 P.Domschke, W. Michigan 1 0 0.0 J.Dunn, Arkansas St. 0 0 0.0 L.Dunne, Oregon 1 0 0.0 P.Durkin, Tulane 0 0 0.0 S.Eccles, SMU 0 0 0.0 B.Engstler, California 0 0 0.0 M.Enriquez, FIU 0 0 0.0 C.Evans, South Florida 0 0 0.0 J.Feely, Colorado 1 0 0.0 C.Feris, Texas 0 0 0.0 K.Ferrie, Mississippi St. 1 0 0.0 S.Finnegan, Washington 0 0 0.0 J.Firebaugh, UCLA 0 0 0.0 V.Fotopoulos, Charlotte 0 0 0.0 C.Freeman, Uconn 1 0 0.0 T.Furey, Houston 0 0 0.0 A.Glass, Kent St. 1 0 0.0 L.Gossett, Navy 1 0 0.0 G.Gotlieb, Duke 0 0 0.0 N.Gramatica, South Florida 1 0 0.0 D.Greaves, Kansas 0 0 0.0 G.Gross, Washington 1 0 0.0 C.Guess, Pittsburgh 1 0 0.0 C.Ham, Georgia 0 0 0.0 T.Hartley, Georgia Southern 0 0 0.0 C.Hawkins, Baylor 1 0 0.0 Z.Haynes, Mississippi St. 1 0 0.0 H.Helms, Northwestern 0 0 0.0 D.Henderson, Louisiana Tech 0 0 0.0 W.Holt, Marshall 0 0 0.0 J.Horn, Boise St. 0 0 0.0 B.Hosea, Army 0 0 0.0 W.Hryszko, Kent St. 0 0 0.0 J.Hulstein, Army 0 0 0.0 N.Inglis, Florida 0 0 0.0 D.Jackson, Akron 1 0 0.0 E.Janish, Utah 0 0 0.0 H.Jawad, Ohio St. 0 0 0.0 J.Kauwe, Kentucky 0 0 0.0 N.Keller, Louisville 1 0 0.0 J.Keller, Coastal Carolina 0 0 0.0 I.Kone, Georgia St. 0 0 0.0 M.Lantz, Southern Cal 1 0 0.0 A.Laros, Kentucky 1 0 0.0 L.Lehrer, Air Force 0 0 0.0 K.Lemmerman, TCU 1 0 0.0 D.Lester, South Carolina 0 0 0.0 M.Lipinski, James Madison 0 0 0.0 D.Little, South Alabama 0 0 0.0 B.Long, Charlotte 0 0 0.0 N.Lopez, San Diego St. 1 0 0.0 R.Lopez, Purdue 0 0 0.0 M.Love, South Carolina 0 0 0.0 K.Lowe, Virginia Tech 1 0 0.0 D.Lynch, Fresno St. 1 0 0.0 D.Lynch, Southern Cal 0 0 0.0 J.Macias, Jacksonville St. 0 0 0.0 J.Martin, Houston 1 0 0.0 W.Martin, UAB 0 0 0.0 A.Mata, Colorado 1 0 0.0 L.Matias, FIU 0 0 0.0 K.Matsuzawa, Hawaii 2 0 0.0 T.Mattson, Cent. Michigan 1 0 0.0 B.McAlister, Georgia St. 1 0 0.0 N.McCashland, TCU 0 0 0.0 D.McCormick, Indiana 1 0 0.0 N.McLarty, Ohio St. 0 0 0.0 C.McVay, Appalachian St. 0 0 0.0 A.Meono, UNLV 1 0 0.0 J.Miasek, Kent St. 0 0 0.0 D.Miller, Georgia 0 0 0.0 T.Millet, Louisiana-Monroe 0 0 0.0 A.Montano, New Mexico St. 1 0 0.0 S.Morgan, Tulsa 1 0 0.0 A.Murray, Miami 0 0 0.0 A.Nelms, Georgia Tech 0 0 0.0 G.Nicholson, Alabama 1 0 0.0 B.Noel, Tulane 0 0 0.0 J.Noyes, Colorado St. 0 0 0.0 G.Nwosu, Penn St. 1 0 0.0 T.O’Halloran, East Carolina 0 0 0.0 J.Patel, Rutgers 1 0 0.0 H.Patrick, Charlotte 0 0 0.0 N.Perez, East Carolina 0 0 0.0 R.Perez, Air Force 0 0 0.0 O.Piepergerdes, Kansas 0 0 0.0 D.Pizzaro, Rutgers 0 0 0.0 J.Ploszay, Wake Forest 0 0 0.0 B.Rabasco, Florida 0 0 0.0 Z.Rankin, Middle Tennessee 1 0 0.0 G.Reddick, UCF 1 0 0.0 S.Renfroe, Troy 1 0 0.0 H.Renner, Northwestern 1 0 0.0 S.Sahaydak, Penn St. 1 0 0.0 C.Salas, Duke 0 0 0.0 C.Salerno, Notre Dame 1 0 0.0 A.Samaha, Michigan 0 0 0.0 R.Sayeri, Southern Cal 0 0 0.0 E.Scruggs, UTEP 0 0 0.0 J.Scullion, Rutgers 1 0 0.0 M.Shipley, Texas State 1 0 0.0 C.Shirangi, Southern Cal 0 0 0.0 H.Simon, Tulsa 0 0 0.0 J.Smith, Clemson 0 0 0.0 G.Smith, Akron 1 0 0.0 S.Stanford, Tulsa 0 0 0.0 D.Stevens, Iowa 1 0 0.0 W.Stone, Texas 1 0 0.0 A.Stoyanovich, Colorado 0 0 0.0 M.Suarez, FAU 1 0 0.0 D.Tabor, Oklahoma St. 0 0 0.0 J.Taylor, Georgia Tech 0 0 0.0 T.Turk, Middle Tennessee 0 0 0.0 N.Veltsistas, Virginia Tech 0 0 0.0 A.Venneri, Ohio St. 0 0 0.0 N.Verdugo, Fresno St. 1 0 0.0 D.Vuckovic, N. Illinois 0 0 0.0 J.Waller, SMU 1 0 0.0 A.Webb, UTEP 0 0 0.0 C.Weinrich, Kansas 1 0 0.0 J.Whatley, Georgia Tech 0 0 0.0 J.Wheatley, Duke 0 0 0.0 W.Wilkinson, Mississippi St. 0 0 0.0 A.Winsor, Oregon St. 0 0 0.0 K.Woodill, N. Illinois 1 0 0.0 K.Yulkowski, FIU 0 0 0.0 L.Zurak, W. Michigan 0 0 0.0

