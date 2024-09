NATIONAL LEAGUE BATTING_Arraez, San Diego, .318; Ozuna, Atlanta, .309; Ohtani, Los Angeles, .301; Turner, Philadelphia, .297; Betts, Los Angeles, .295;…

NATIONAL LEAGUE

BATTING_Arraez, San Diego, .318; Ozuna, Atlanta, .309; Ohtani, Los Angeles, .301; Turner, Philadelphia, .297; Betts, Los Angeles, .295; K.Marte, Arizona, .295; Merrill, San Diego, .292; Bohm, Philadelphia, .286; Willi.Contreras, Milwaukee, .285; Harper, Philadelphia, .285; Profar, San Diego, .285.

RUNS_Ohtani, Los Angeles, 128; Carroll, Arizona, 117; Schwarber, Philadelphia, 107; E.De La Cruz, Cincinnati, 104; Lindor, New York, 103; Willi.Contreras, Milwaukee, 96; M.Chapman, San Francisco, 95; Ozuna, Atlanta, 94; Alonso, New York, 90; K.Marte, Arizona, 90; Profar, San Diego, 90.

RBI_Ohtani, Los Angeles, 123; Adames, Milwaukee, 110; Machado, San Diego, 104; Ozuna, Atlanta, 101; Schwarber, Philadelphia, 100; E.Suárez, Arizona, 98; Olson, Atlanta, 98; Bohm, Philadelphia, 95; K.Marte, Arizona, 93; T.Hernández, Los Angeles, 93.

HITS_Arraez, San Diego, 196; Ohtani, Los Angeles, 184; Ozuna, Atlanta, 181; Tovar, Colorado, 168; B.Reynolds, Pittsburgh, 166; Willi.Contreras, Milwaukee, 165; Lindor, New York, 163; Machado, San Diego, 158; Merrill, San Diego, 157; E.De La Cruz, Cincinnati, 156.

DOUBLES_Bohm, Philadelphia, 44; Tovar, Colorado, 44; Harper, Philadelphia, 42; Lindor, New York, 39; Willi.Contreras, Milwaukee, 37; Olson, Atlanta, 37; M.Chapman, San Francisco, 36; E.De La Cruz, Cincinnati, 35; O.Cruz, Pittsburgh, 34; Happ, Chicago, 34; Ohtani, Los Angeles, 34; Steer, Cincinnati, 34.

TRIPLES_Carroll, Arizona, 14; E.De La Cruz, Cincinnati, 9; Yastrzemski, San Francisco, 9; McCarthy, Arizona, 7; Ohtani, Los Angeles, 7; Abrams, Washington, 6; Crow-Armstrong, Chicago, 6; Merrill, San Diego, 6; Suzuki, Chicago, 6; Betts, Los Angeles, 5; J.Ortiz, Milwaukee, 5.

HOME RUNS_Ohtani, Los Angeles, 53; Ozuna, Atlanta, 38; Schwarber, Philadelphia, 37; K.Marte, Arizona, 35; Alonso, New York, 34; Adames, Milwaukee, 32; T.Hernández, Los Angeles, 31; Lindor, New York, 31; Harper, Philadelphia, 29; E.Suárez, Arizona, 29; Machado, San Diego, 29; Olson, Atlanta, 29.

STOLEN BASES_E.De La Cruz, Cincinnati, 65; Ohtani, Los Angeles, 55; Turang, Milwaukee, 46; Carroll, Arizona, 32; J.Young, Washington, 32; Abrams, Washington, 31; Stott, Philadelphia, 31; X.Edwards, Miami, 30; Hoerner, Chicago, 30; Doyle, Colorado, 29.

PITCHING_Sale, Atlanta, 18-3; Wheeler, Philadelphia, 16-7; Imanaga, Chicago, 15-3; Cease, San Diego, 14-11; Gallen, Arizona, 13-6; Nola, Philadelphia, 13-8; S.Gray, St. Louis, 13-9; Manaea, New York, 12-5; Rea, Milwaukee, 12-5; R.Suárez, Philadelphia, 12-7.

ERA_Sale, Atlanta, 2.38; Wheeler, Philadelphia, 2.56; Imanaga, Chicago, 2.91; M.King, San Diego, 3.04; C.Sánchez, Philadelphia, 3.25; Manaea, New York, 3.29; Taillon, Chicago, 3.41; Cease, San Diego, 3.42; Fried, Atlanta, 3.42; Nola, Philadelphia, 3.52.

STRIKEOUTS_Sale, Atlanta, 225; Cease, San Diego, 220; Wheeler, Philadelphia, 213; S.Gray, St. Louis, 203; M.King, San Diego, 198; F.Peralta, Milwaukee, 193; Nola, Philadelphia, 190; Manaea, New York, 183; Imanaga, Chicago, 174; Gore, Washington, 172; Pfaadt, Arizona, 172.

