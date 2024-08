Monday Men 25m Rapid Fire Pistol Final 1. Li Yuehong, China, (588, 32), 620. 2. Cho Yeongjae, South Korea, (586,…

Monday

Men

25m Rapid Fire Pistol

Final

1. Li Yuehong, China, (588, 32), 620.

2. Cho Yeongjae, South Korea, (586, 25), 611.

3. Wang Xinjie, China, (587, 23), 610.

4. Florian Peter, Germany, (585, 20), 605.

5. Pavlo Korostylov, Ukraine, (587, 16), 603.

6. Massimo Spinella, Italy, (586, 10), 596.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.