Olympic Rowing Results

Saturday Men Single Sculls Finals Final C 1. Jacob Plihal, United States, 6:41.97. 2. Kristian Vasilev, Bulgaria, 6:44.61. 3. Lucas…

Saturday

Men

Single Sculls

Finals

Final C

1. Jacob Plihal, United States, 6:41.97.

2. Kristian Vasilev, Bulgaria, 6:44.61.

3. Lucas Verthein Ferreira, Brazil, 6:47.37.

4. Bendeguz Pal Petervari Molnar, Hungary, 6:47.81.

5. Javier Insfran, Paraguay, 6:50.48.

6. Sid Ali Boudina, Algeria, 6:51.99.

Final B

1. Mihai Chiruta, Romania, 6:44.83.

2. Sverri Nielsen, Denmark, 6:44.83.

3. Ryuta Arakawa, Japan, 6:47.02.

4. Giedrius Bieliauskas, Lithuania, 6:56.39.

5. Damir Martin, Croatia, 6:57.77.

6. Bruno Cetraro Berriolo, Uruguay, 7:22.71.

Women

Single Sculls

Finals

Final C

1. Jovana Arsic, Serbia, 7:26.09.

2. Paige Badenhorst, South Africa, 7:27.76.

3. Beatriz Cunha Tavares Cardoso, Brazil, 7:31.31.

4. Kenia Lechuga Alanis, Mexico, 7:31.99.

5. Diana Dymchenko, Azerbaijan, 7:35.19.

6. Nina Kostanjsek, Slovenia, 7:39.00.

Final B

1. Alexandra Foester, Germany, 7:23.53.

2. Tatsiana Klimovich, AIN, 7:25.61.

3. Aurelia-Maxima Katharina Janzen, Switzerland, 7:27.01.

4. Magdalena Lobnig, Austria, 7:30.54.

5. Anna Prakaten, Uzbekistan, 7:33.57.

6. Virginia Diaz Rivas, Spain, 7:34.61.

Final A

1. Karolien Florijn, Netherlands, 7:17.28.

2. Emma Twigg, New Zealand, 7:19.14.

3. Viktorija Senkute, Lithuania, 7:20.85.

4. Tara Rigney, Australia, 7:21.38.

5. Kara Kohler, United States, 7:25.07.

6. Desislava Angelova, Bulgaria, 7:33.19.

