Olympic Equestrian Results

1. Germany (Christian Kukuk, CHECKER 47; Philipp Weishaupt, ZINEDAY; Richard Vogel, UNITED TOUCH S), 0 (Q).

2. United States (Laura Kraut, BALOUTINUE; Karl Cook, CARACOLE DE LA ROQUE; McLain Ward, ILEX), 6 (Q).

3. Britain (Ben Maher, DALLAS VEGAS BATILLY; Harry Charles, ROMEO 88; Scott Brash, JEFFERSON), 8 (Q).

4. Belgium (Gilles Thomas, ERMITAGE KALONE; Wilm Vermeir, IQ VAN HET STEENTJE; Jerome Guery, QUEL HOMME DE HUS), 8 (Q).

5. Netherlands (Maikel van der Vleuten, BEAUVILLE Z; Kim Emmen, IMAGINE; Harrie Smolders, URICAS V/D KATTEVENNEN), 8 (Q).

6. Ireland (Shane Sweetnam, JAMES KANN CRUZ; Daniel Coyle, LEGACY; Cian O’Connor, MAURICE), 9 (Q).

7. France (Simon Delestre, I AMELUSINA R 51; Olivier Perreau, DORAI D’AIGUILLY; Julien Epaillard, DUBAI DU CEDRE), 12 (Q).

8. Sweden (Henrik von Eckermann, KING EDWARD; Rolf-Goran Bengtsson, ZUCCERO HV; Peder Fredricson, CATCH ME NOT S), 17 (Q).

9. Israel (Ashlee Bond, DONATELLO 141; Robin Muhr, GALAXY HM; Daniel Bluman, LADRIANO Z), 20 (Q).

10. Mexico (Carlos Hank Guerreiro, PORTHOS MAESTRO WH Z; Federico Fernandez, ROMEO; Eugenio Garza Perez, CONTAGO), 20 (Q).

11. Spain (Ismael Garcia Roque, TIRANO; Sergio Alvarez Moya, PUMA HS; Eduardo Alvarez Aznar, ROKFELLER DE PLEVILLE), 21.

12. Switzerland (Steve Guerdat, DYNAMIX DE BELHEME; Pius Schwizer, VANCOUVER DE LANLORE; Martin Fuchs, LEONE JEI), 24.

13. Austria (Katharina Rhomberg, COLESTUS CAMBRIDGE; Gerfried Puck, NAXCEL V; Max Kuehner, ELEKTRIC BLUE P), 28.

14. Canada (Mario Deslauriers, EMERSON; Erynn Ballard, NIKKA VD BISSCHOP; Amy Millar, TRUMAN), 32.

15. Australia (Hilary Scott, MILKY WAY; Thaisa Erwin, HIALITA B; Edwina Tops-Alexander, FELLOW CASTLEFIELD), 36.

16. Japan (Taizo Sugitani, QUINCY 194; Takashi Haase Shibayama, KARAMELL M & M; Eiken Sato, CONTHARGO-BLUE), 51.

17. Poland (Adam Grzegorzewski, ISSEM; Dawid Kubiak, FLASH BLUE B; Maksymilian Wechta, CHEPETTANO), 53.

18. United Arab Emirates (Omar Abdul Aziz Al Marzooqi, ENJOY DE LA MURE; Ali Hamad Al Kirbi, JARLIN DE TORRES; Abdullah Mohd Al Marri, MCGREGOR), 72.

19. Saudi Arabia (Abdulrahman Alrajhi, VENTAGO; Khaled Almobty, JAGUAR KING WD; Ramzy Al Duhami, UNTOUCHABLE 32), 28.

20. Brazil (Pedro Veniss, NIMROD DE MUZE; Stephan de Freitas Barcha, PRIMAVERA; Rodrigo Pessoa, MAJOR TOM), EL.

