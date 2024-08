Olympic Canoe-Kayak Results

Tuesday Men Kayak Four 500m Heat 1 1. Serbia (Andjelo Dzombeta; Marko Novakovic; Marko Dragosavljevic; Vladimir Torubarov), 1:20.99 (SF). 2.…

Tuesday

Men

Kayak Four 500m

Heat 1

1. Serbia (Andjelo Dzombeta; Marko Novakovic; Marko Dragosavljevic; Vladimir Torubarov), 1:20.99 (SF).

2. Hungary (Bence Nadas; Kolos Attila Csizmadia; Istvan Kuli; Sandor Totka), 1:21.18 (SF).

3. Lithuania (Simonas Maldonis; Mindaugas Maldonis; Ignas Navakauskas; Arturas Seja), 1:21.51 (QF).

4. Ukraine (Oleh Kukharyk; Dmytro Danylenko; Ihor Trunov; Ivan Semykin), 1:21.55 (QF).

5. Canada (Nicholas Matveev; Pierre-Luc Poulin; Laurent Lavigne; Simon McTavish), 1:22.84 (QF).

6. Denmark (Victor Gairy Aasmul; Lasse Bro Madsen; Morten Graversen; Magnus Sibbersen), 1:22.98 (QF).

Heat 2

1. Germany (Max Rendschmidt; Max Lemke; Jacob Schopf; Tom Liebscher-Lucz), 1:20.51 (SF).

2. Spain (Saul Craviotto; Carlos Arevalo; Marcus Cooper; Rodrigo Germade), 1:20.60 (SF).

3. Australia (Riley Fitzsimmons; Pierre van der Westhuyzen; Jackson Collins; Noah Havard), 1:22.28 (QF).

4. New Zealand (Max Brown; Grant Clancy; Kurtis Imrie; Hamish Legarth), 1:23.26 (QF).

5. China (Bu Tingkai; Wang Congkang; Zhang Dong; Dong Yi), 1:25.00 (QF).

Quarterfinals

Quarterfinal 1

1. Australia (Riley Fitzsimmons; Pierre van der Westhuyzen; Jackson Collins; Noah Havard), 1:19.39 (SF).

2. New Zealand (Max Brown; Grant Clancy; Kurtis Imrie; Hamish Legarth), 1:20.56 (SF).

3. Denmark (Victor Gairy Aasmul; Lasse Bro Madsen; Morten Graversen; Magnus Sibbersen), 1:20.56 (SF).

4. Canada (Nicholas Matveev; Pierre-Luc Poulin; Laurent Lavigne; Simon McTavish), 1:20.65 (SF).

5. Ukraine (Oleh Kukharyk; Dmytro Danylenko; Ihor Trunov; Ivan Semykin), 1:20.94 (SF).

6. Lithuania (Simonas Maldonis; Mindaugas Maldonis; Ignas Navakauskas; Arturas Seja), 1:21.09 (SF).

7. China (Bu Tingkai; Wang Congkang; Zhang Dong; Dong Yi), 1:21.31 (X).

Canoe Double 500m

Heat 1

1. AIN (Zakhar Petrov; Alexey Korovashkov), 1:38.65 (SF).

2. Italy (Gabriele Casadei; Carlo Tacchini), 1:39.17 (SF).

3. Brazil (Jacky Jamael Nascimento Godmann; Isaquias Queiroz), 1:39.38 (QF).

4. Hungary (Balazs Adolf; Jonatan Daniel Hajdu), 1:40.02 (QF).

5. Romania (Ilie Sprincean; Oleg Nuta), 1:40.84 (QF).

6. Germany (Peter Kretschmer; Tim Hecker), 1:41.58 (QF).

7. New Zealand (Max Brown; Grant Clancy), 2:22.09 (QF).

Heat 2

1. China (Liu Hao; Ji Bowen), 1:37.40 (SF).

2. Spain (Joan Antoni Moreno; Diego Dominguez), 1:37.78 (SF).

3. Czech Republic (Petr Fuksa; Martin Fuksa), 1:41.49 (QF).

4. France (Loic Leonard; Adrien Bart), 1:44.00 (QF).

5. Kazakhstan (Sergey Yemelyanov; Timur Khaidarov), 1:45.94 (QF).

6. Angola (Manuel Antonio; Benilson Sanda), 1:51.53 (QF).

Kayak Double 500m

Heat 1

1. Germany (Jacob Schopf; Max Lemke), 1:28.03 (SF).

2. Portugal (Joao Ribeiro; Messias Baptista), 1:28.10 (SF).

3. Spain (Adrian del Rio; Marcus Cooper), 1:35.26 (QF).

4. China (Bu Tingkai; Zhang Dong), 1:36.79 (QF).

5. New Zealand (Hamish Legarth; Kurtis Imrie), 1:41.18 (QF).

Heat 2

1. Germany (Max Rendschmidt; Tom Liebscher-Lucz), 1:28.39 (SF).

2. Hungary (Bence Nadas; Sandor Totka), 1:29.08 (SF).

3. Ukraine (Oleh Kukharyk; Ihor Trunov), 1:31.24 (QF).

4. Lithuania (Mindaugas Maldonis; Andrej Olijnik), 1:31.27 (QF).

5. United States (Jonas Ecker; Aaron Small), 1:32.01 (QF).

Heat 3

1. Poland (Jakub Stepun; Przemyslaw Korsak), 1:28.84 (SF).

2. Spain (Carlos Arevalo; Rodrigo Germade), 1:28.85 (SF).

3. Canada (Pierre-Luc Poulin; Simon McTavish), 1:28.91 (QF).

4. Serbia (Marko Novakovic; Marko Dragosavljevic), 1:30.71 (QF).

5. Kazakhstan (Bekarys Ramatulla; Sergii Tokarnytskyi), 1:38.62 (QF).

Heat 4

1. Australia (Jean van der Westhuyzen; Tom Green), 1:28.59 (SF).

2. Hungary (Balint Kopasz; Adam Varga), 1:29.37 (SF).

3. Czech Republic (Jakub Spicar; Daniel Havel), 1:29.73 (QF).

4. South Africa (Hamish Lovemore; Andrew James Birkett), 1:33.25 (QF).

5. Serbia (Andjelo Dzombeta; Vladimir Torubarov), 1:34.22 (QF).

Women

Kayak Four 500m

Heat 1

1. New Zealand (Lisa Carrington; Alicia Hoskin; Olivia Brett; Tara Vaughan), 1:32.40 (FA).

2. Spain (Sara Ouzande; Estefania Fernandez; Carolina Garcia Otero; Teresa Portela), 1:32.92 (FA).

3. Poland (Karolina Naja; Anna Pulawska; Adrianna Kakol; Dominika Putto), 1:33.87 (FA).

4. Norway (Maria Virik; Anna Margrete Sletsjoee; Hedda Oritsland; Kristine Strand Amundsen), 1:34.28 (SF).

5. Serbia (Anastazija Bajuk; Milica Novakovic; Marija Dostanic; Dunja Stanojev), 1:36.40 (SF).

Heat 2

1. Germany (Paulina Paszek; Jule Marie Hake; Pauline Jagsch; Sarah Bruessler), 1:32.34 (FA).

2. Hungary (Noemi Pupp; Sara Fojt; Tamara Csipes; Alida Dora Gazso), 1:33.42 (FA).

3. China (Li Dongyin; Yin Mengdie; Wang Nan; Sun Yuewen), 1:33.64 (FA).

4. Australia (Ella Beere; Aly Bull; Alexandra Clarke; Yale Steinepreis), 1:34.60 (SF).

5. Canada (Courtney Stott; Natalie Davison; Riley Melanson; Toshka Besharah-Hrebacka), 1:37.87 (SF).

Canoe Double 500m

Heat 1

1. China (Xu Shixiao; Sun Mengya), 1:54.45 (SF).

2. Ukraine (Liudmyla Luzan; Anastasiia Rybachok), 1:55.88 (SF).

3. Poland (Sylwia Szczerbinska; Dorota Borowska), 1:58.42 (QF).

4. Chile (Maria Jose Mailliard; Paula Gomez), 2:00.28 (QF).

5. Germany (Lisa Jahn; Hedi Moana Kliemke), 2:01.15 (QF).

6. France (Axelle Renard; Eugenie Dorange), 2:01.68 (QF).

7. Cuba (Yarisleidis Cirilo Duboys; Yinnoly Francheska Lopez Lamadrid), 2:03.54 (QF).

Heat 2

1. Canada (Sloan Mackenzie; Katie Vincent), 1:54.16 (SF).

2. Spain (Antia Jacome; Maria Corbera), 1:55.63 (SF).

3. Hungary (Agnes Anna Kiss; Bianka Nagy), 1:56.82 (QF).

4. Moldova (Daniela Cociu; Maria Olarasu), 1:58.81 (QF).

5. Kazakhstan (Mariya Brovkova; Rufina Iskakova), 2:00.05 (QF).

6. Nigeria (Ayomide Powei Bello; Beauty Akinaere Otuedo), 2:10.11 (QF).

Quarterfinals

Quarterfinal 1

1. Poland (Sylwia Szczerbinska; Dorota Borowska), 1:55.39 (SF).

2. Moldova (Daniela Cociu; Maria Olarasu), 1:56.22 (SF).

3. Cuba (Yarisleidis Cirilo Duboys; Yinnoly Francheska Lopez Lamadrid), 1:56.38 (SF).

4. Germany (Lisa Jahn; Hedi Moana Kliemke), 1:56.56 (FB).

5. Nigeria (Ayomide Powei Bello; Beauty Akinaere Otuedo), 2:07.86 (FB).

Kayak Double 500m

Heat 1

1. Germany (Lena Roehlings; Pauline Jagsch), 1:41.45 (SF).

2. China (Yu Shimeng; Chen Yule), 1:42.70 (SF).

3. Denmark (Emma Aastrand Jorgensen; Frederikke Hauge Matthiesen), 1:45.02 (QF).

4. France (Manon Hostens; Vanina Paoletti), 1:45.34 (QF).

5. Norway (Maria Virik; Anna Margrete Sletsjoee), 1:47.17 (QF).

Heat 2

1. New Zealand (Lisa Carrington; Alicia Hoskin), 1:41.05 (SF).

2. Belgium (Hermien Peters; Lize Broekx), 1:41.80 (SF).

3. Hungary (Tamara Csipes; Alida Dora Gazso), 1:42.68 (QF).

4. Australia (Ella Beere; Aly Bull), 1:46.21 (QF).

5. South Africa (Tiffany Amber Koch; Esti Olivier), 1:52.14 (QF).

Heat 3

1. Poland (Martyna Klatt; Helena Wisniewska), 1:40.95 (SF).

2. Sweden (Linnea Stensils; Moa Wikberg), 1:40.97 (SF).

3. Canada (Courtney Stott; Natalie Davison), 1:44.35 (QF).

4. New Zealand (Aimee Fisher; Lucy Matehaere), 1:46.52 (QF).

5. Spain (Carolina Garcia Otero; Sara Ouzande), 1:49.01 (QF).

Heat 4

1. Germany (Paulina Paszek; Jule Marie Hake), 1:39.03 (SF).

2. Poland (Karolina Naja; Anna Pulawska), 1:39.18 (SF).

3. Hungary (Noemi Pupp; Sara Fojt), 1:39.44 (QF).

4. Netherlands (Selma Konijn; Ruth Vorsselman), 1:43.91 (QF).

5. Mexico (Karina Alanis Morales; Beatriz Briones Fragoza), 1:44.87 (QF).

