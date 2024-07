Olympic Gymnastics Results

Monday Men’s Team Final Floor Exercise 1. Britain (Harry Hepworth; Luke Whitehouse; Jake Jarman; Joe Fraser; Max Whitlock), 44.166. 2.…

Monday

Men’s Team

Final

Floor Exercise

1. Britain (Harry Hepworth; Luke Whitehouse; Jake Jarman; Joe Fraser; Max Whitlock), 44.166.

2. Japan (Kazuma Kaya; Daiki Hashimoto; Shinnosuke Oka; Wataru Tanigawa; Takaaki Sugino), 43.266.

3. United States (Paul Juda; Asher Hong; Frederick Richard; Brody Malone; Stephen Nedoroscik), 42.799.

4. China (Xiao Ruoteng; Zhang Boheng; Su Weide; Liu Yang; Zou Jingyuan), 42.532.

5. Italy (Yumin Abbadini; Lorenzo Minh Casali; Nicola Bartolini; Mario Macchiati; Carlo Macchini), 41.899.

6. Switzerland (Florian Langenegger; Luca Giubellini; Noe Seifert; Matteo Giubellini; Taha Serhani), 41.866.

7. Ukraine (Nazar Chepurnyi; Illia Kovtun; Oleg Verniaiev; Radomyr Stelmakh; Igor Radivilov), 41.232.

8. Canada (Samuel Zakutney; William Emard; Felix Dolci; Rene Cournoyer; Zachary Clay), 41.199.

Pommel Horse

1. China (Zou Jingyuan; Zhang Boheng; Xiao Ruoteng; Su Weide; Liu Yang), 43.566.

2. Britain (Jake Jarman; Joe Fraser; Max Whitlock; Luke Whitehouse; Harry Hepworth), 43.332.

3. Ukraine (Radomyr Stelmakh; Illia Kovtun; Oleg Verniaiev; Nazar Chepurnyi; Igor Radivilov), 42.866.

4. United States (Paul Juda; Brody Malone; Stephen Nedoroscik; Frederick Richard; Asher Hong), 42.466.

5. Japan (Kazuma Kaya; Takaaki Sugino; Daiki Hashimoto; Shinnosuke Oka; Wataru Tanigawa), 42.332.

6. Switzerland (Luca Giubellini; Matteo Giubellini; Noe Seifert; Florian Langenegger; Taha Serhani), 40.799.

7. Italy (Yumin Abbadini; Carlo Macchini; Mario Macchiati; Lorenzo Minh Casali; Nicola Bartolini), 40.532.

8. Canada (Samuel Zakutney; Rene Cournoyer; Zachary Clay; Felix Dolci; William Emard), 37.965.

Rings

1. China (Zou Jingyuan; Zhang Boheng; Liu Yang; Xiao Ruoteng; Su Weide), 45.266.

2. United States (Frederick Richard; Brody Malone; Asher Hong; Paul Juda; Stephen Nedoroscik), 42.732.

3. Japan (Kazuma Kaya; Shinnosuke Oka; Wataru Tanigawa; Daiki Hashimoto; Takaaki Sugino), 42.633.

4. Britain (Joe Fraser; Luke Whitehouse; Harry Hepworth; Jake Jarman; Max Whitlock), 41.832.

5. Ukraine (Igor Radivilov; Illia Kovtun; Oleg Verniaiev; Nazar Chepurnyi; Radomyr Stelmakh), 40.899.

6. Italy (Mario Macchiati; Yumin Abbadini; Lorenzo Minh Casali; Nicola Bartolini; Carlo Macchini), 40.832.

7. Switzerland (Florian Langenegger; Matteo Giubellini; Noe Seifert; Luca Giubellini; Taha Serhani), 40.233.

8. Canada (Felix Dolci; Rene Cournoyer; William Emard; Samuel Zakutney; Zachary Clay), 39.865.

Vault

1. Ukraine (Nazar Chepurnyi; Oleg Verniaiev; Igor Radivilov; Illia Kovtun; Radomyr Stelmakh), 44.466.

2. United States (Paul Juda; Brody Malone; Asher Hong; Frederick Richard; Stephen Nedoroscik), 44.032.

3. Japan (Takaaki Sugino; Daiki Hashimoto; Wataru Tanigawa; Shinnosuke Oka; Kazuma Kaya), 43.433.

4. Italy (Nicola Bartolini; Mario Macchiati; Lorenzo Minh Casali; Yumin Abbadini; Carlo Macchini), 43.266.

5. Britain (Luke Whitehouse; Jake Jarman; Harry Hepworth; Joe Fraser; Max Whitlock), 43.265.

6. Canada (Felix Dolci; Rene Cournoyer; William Emard; Samuel Zakutney; Zachary Clay), 43.166.

7. China (Xiao Ruoteng; Zhang Boheng; Su Weide; Liu Yang; Zou Jingyuan), 42.099.

8. Switzerland (Florian Langenegger; Taha Serhani; Luca Giubellini; Noe Seifert; Matteo Giubellini), 41.632.

Parallel Bars

1. China (Xiao Ruoteng; Zhang Boheng; Zou Jingyuan; Liu Yang; Su Weide), 45.833.

2. Ukraine (Radomyr Stelmakh; Illia Kovtun; Oleg Verniaiev; Nazar Chepurnyi; Igor Radivilov), 44.799.

3. Japan (Kazuma Kaya; Shinnosuke Oka; Wataru Tanigawa; Daiki Hashimoto; Takaaki Sugino), 44.365.

4. United States (Brody Malone; Frederick Richard; Asher Hong; Paul Juda; Stephen Nedoroscik), 43.399.

5. Switzerland (Taha Serhani; Matteo Giubellini; Noe Seifert; Florian Langenegger; Luca Giubellini), 42.999.

6. Britain (Max Whitlock; Jake Jarman; Joe Fraser; Luke Whitehouse; Harry Hepworth), 42.899.

7. Canada (Rene Cournoyer; Samuel Zakutney; Felix Dolci; Zachary Clay; William Emard), 42.165.

8. Italy (Nicola Bartolini; Mario Macchiati; Lorenzo Minh Casali; Yumin Abbadini; Carlo Macchini), 42.099.

Horizontal Bar

1. Japan (Takaaki Sugino; Shinnosuke Oka; Daiki Hashimoto; Kazuma Kaya; Wataru Tanigawa), 43.565.

2. United States (Paul Juda; Frederick Richard; Brody Malone; Asher Hong; Stephen Nedoroscik), 42.365.

3. Canada (Samuel Zakutney; Rene Cournoyer; Felix Dolci; William Emard; Zachary Clay), 41.066.

4. Ukraine (Radomyr Stelmakh; Illia Kovtun; Oleg Verniaiev; Igor Radivilov; Nazar Chepurnyi), 40.499.

5. Britain (Max Whitlock; Jake Jarman; Joe Fraser; Luke Whitehouse; Harry Hepworth), 40.033.

6. Switzerland (Matteo Giubellini; Taha Serhani; Noe Seifert; Florian Langenegger; Luca Giubellini), 39.898.

7. China (Xiao Ruoteng; Su Weide; Zhang Boheng; Liu Yang; Zou Jingyuan), 39.766.

8. Italy (Mario Macchiati; Yumin Abbadini; Carlo Macchini; Lorenzo Minh Casali; Nicola Bartolini), 39.632.

Rankings

1. Japan (Daiki Hashimoto; Kazuma Kaya; Shinnosuke Oka; Takaaki Sugino; Wataru Tanigawa), 259.594.

2. China (Liu Yang; Su Weide; Xiao Ruoteng; Zhang Boheng; Zou Jingyuan), 259.062.

3. United States (Asher Hong; Paul Juda; Brody Malone; Stephen Nedoroscik; Frederick Richard), 257.793.

4. Britain (Joe Fraser; Harry Hepworth; Jake Jarman; Luke Whitehouse; Max Whitlock), 255.527.

5. Ukraine (Nazar Chepurnyi; Illia Kovtun; Igor Radivilov; Radomyr Stelmakh; Oleg Verniaiev), 254.761.

6. Italy (Yumin Abbadini; Nicola Bartolini; Lorenzo Minh Casali; Mario Macchiati; Carlo Macchini), 248.260.

7. Switzerland (Matteo Giubellini; Luca Giubellini; Florian Langenegger; Noe Seifert; Taha Serhani), 247.427.

8. Canada (Zachary Clay; Rene Cournoyer; Felix Dolci; William Emard; Samuel Zakutney), 245.426.

