John Deere Classic Scores

Sunday At TPC Deere Run Silvis, Ill. Purse: $8 million Yardage: 7,289; Par: 71 Final Round Davis Thompson (500), $1,440,000…

Sunday

At TPC Deere Run

Silvis, Ill.

Purse: $8 million

Yardage: 7,289; Par: 71

Final Round

Davis Thompson (500), $1,440,000 63-67-62-64—256 C.T. Pan (208), $712,000 65-63-68-64—260 Michael Thorbjornsen (208), $712,000 67-64-66-63—260 Luke Clanton (0), $0 63-67-67-63—260 Ben Griffin (105), $360,000 68-67-64-62—261 Carson Young (105), $360,000 67-65-66-63—261 Eric Cole (80), $252,400 62-68-64-69—263 Denny McCarthy (80), $252,400 64-66-69-64—263 Andrew Novak (80), $252,400 67-64-68-64—263 Aaron Rai (80), $252,400 65-63-66-69—263 Hayden Springer (80), $252,400 59-71-66-67—263 Harry Hall (58), $171,600 63-66-70-65—264 Sungjae Im (58), $171,600 66-64-70-64—264 Chan Kim (58), $171,600 63-68-68-65—264 Brendon Todd (58), $171,600 66-65-69-64—264 Sami Valimaki (58), $171,600 61-72-65-66—264 Seamus Power (51), $138,000 64-70-66-65—265 Keith Mitchell (48), $126,000 69-63-67-67—266 Ben Silverman (48), $126,000 66-68-67-65—266 Mac Meissner (43), $106,000 67-68-66-66—267 Jhonattan Vegas (43), $106,000 68-64-67-68—267 Kevin Yu (43), $106,000 68-63-69-67—267 Jason Day (37), $83,600 69-67-66-66—268 Lucas Glover (37), $83,600 64-68-67-69—268 J.J. Spaun (37), $83,600 65-67-65-71—268 Max Greyserman (32), $64,200 66-66-68-69—269 Rico Hoey (32), $64,200 67-64-67-71—269 Zach Johnson (32), $64,200 65-67-71-66—269 Jordan Spieth (32), $64,200 69-67-63-70—269 Pierceson Coody (27), $56,000 67-70-69-64—270 J.T. Poston (27), $56,000 66-69-67-68—270 Chesson Hadley (24), $51,200 66-67-69-69—271 Mark Hubbard (24), $51,200 68-68-69-66—271 Hayden Buckley (18), $39,200 64-72-68-68—272 Brice Garnett (18), $39,200 68-69-70-65—272 Doug Ghim (18), $39,200 66-69-71-66—272 Seonghyeon Kim (18), $39,200 66-69-69-68—272 Patrick Rodgers (18), $39,200 66-68-70-68—272 Sam Ryder (18), $39,200 69-67-69-67—272 Robby Shelton (18), $39,200 65-68-70-69—272 Sam Stevens (18), $39,200 70-66-67-69—272 Adam Svensson (18), $39,200 64-67-72-69—272 Joshua Creel (0), $39,200 67-64-71-70—272 Trace Crowe (12), $29,200 70-64-67-72—273 Chandler Phillips (12), $29,200 64-68-70-71—273 Zac Blair (9), $23,280 66-69-72-67—274 Joel Dahmen (9), $23,280 68-69-70-67—274 Kevin Dougherty (9), $23,280 65-71-72-66—274 Adrien Dumont De Chassart (9), $23,280 66-68-72-68—274 Kevin Streelman (9), $23,280 68-69-69-68—274 Ben Taylor (9), $23,280 69-66-70-69—274 Stewart Cink (6), $18,924 68-69-69-69—275 Nicolas Echavarria (6), $18,924 66-71-70-68—275 Dylan Frittelli (6), $18,924 70-65-73-67—275 Bill Haas (6), $18,924 69-68-70-68—275 James Hahn (6), $18,924 68-69-66-72—275 Blaine Hale (6), $18,924 71-66-70-68—275 Ryo Hisatsune (6), $18,924 67-67-71-70—275 Jake Knapp (6), $18,924 66-71-68-70—275 Ben Kohles (6), $18,924 71-65-72-67—275 Bud Cauley (4), $17,200 65-72-68-71—276 Kevin Chappell (4), $17,200 64-73-72-67—276 Scott Gutschewski (4), $17,200 68-68-66-74—276 Beau Hossler (4), $17,200 65-67-68-76—276 David Lipsky (4), $17,200 65-71-68-72—276 Henrik Norlander (4), $17,200 67-70-70-69—276 Thorbjorn Olesen (4), $17,200 69-68-71-68—276 Roger Sloan (4), $17,200 67-69-70-70—276 Austin Smotherman (4), $17,200 66-68-70-72—276 Sepp Straka (4), $17,200 66-71-69-70—276 Kyle Westmoreland (0), $17,200 65-71-72-68—276 Wilson Furr (3), $16,240 67-70-68-72—277 Justin Lower (3), $16,000 67-66-73-72—278 Justin Suh (3), $16,000 68-69-71-70—278 Matthew NeSmith (2), $15,680 69-68-71-71—279 Ryan Palmer (2), $15,680 69-68-74-68—279 Lee Hodges (2), $15,440 66-67-73-74—280

