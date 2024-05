Kokomo’s Flory Bidunga tops voting on AP Indiana All-State boys basketball team

FIRST TEAM Flory Bidunga, Kokomo, 6-9, senior Jack Benter, Brownstown Central, 6-5, senior K.J. Windham, Ben Davis, 6-3, senior Keenan…

FIRST TEAM

Flory Bidunga, Kokomo, 6-9, senior

Jack Benter, Brownstown Central, 6-5, senior

K.J. Windham, Ben Davis, 6-3, senior

Keenan Garner, Fishers, 6-6, senior

Evan Haywood, Brebeuf Jesuit, 6-4, senior

SECOND TEAM

Trent Sisley, Heritage Hills, 6-8, junior

Braylon Mullins, Greenfield-Central, 6-5, junior

Isaac Andrews, Wapahani, 6-1, senior

Azavier Robinson, Lawrence North, 6-2, junior

Micah Davis, Franklin, 6-2, senior

THIRD TEAM

Dezmon Briscoe, Crispus Attucks, 6-7, junior

Aaron Fine, Noblesville, 6-3, senior

Julius Grizzi, New Palestine, 6-3, junior

Kody Clancy, Scottsburg, 6-4, senior

Jevon Lewis, Fort Wayne Wayne, 5-9, senior

HIGH HONORABLE MENTION

Taden Metzger, Fishers; Mark Zackery IV, Ben Davis; Damien King, Anderson; Dominique Murphy, East Chicago Central; Jack Smiley, Valparaiso; Chase Konieczny, South Bend St. Joseph; Kobi Bowles, Lawrence North; Josiah Ball, Maconaquah; Ron Rutland III, Crispus Attucks; Tre Singleton, Jeffersonville; Josiah Dunham, Evansville Christian; Trey Buchanan, Westfield; Brady Koehler, Indianapolis Cathedral; Wyatt Zellers, Scottsburg; JonAthony Hall, Fishers; Jaymen Townsend, Marion; Tyler Parrish, Chesterton; Karson Rogers, Kokomo; Grady Carpenter, Tipton; Jack Svetich, Crown Point; Sam Miagan, Bethesda Christian; Eugene Young Jr., Fort Wayne North; Trevor Daughtry, Wabash; Malachi McNair, Evansville Harrison; Isaac Schultz, Adams Central.

HONORABLE MENTION

(Alphabetical order)

Payton Baird, South Bend Riley; Quinn Bales, North Judson; Chase Barnes, Fort Wayne Wayne; Gavin Betten, Manchester; Nic Book, Westfield; Luke Bricker, Warsaw; Bryson Cardinal, Guerin Catholic; Tyson Chupp, Bethany Christian; Fletcher Cole, Paoli; Michael Cooper, Jeffersonville; Alex Couto, Carmel; Cam Craig, Switzerland County; David Cundiff, Munster; Collin Czarnecki, LaVille; Tucker Day, Fort Wayne Canterbury; P.J. Douglas, Jeffersonville; Luke Ellspermann, Evansville Memorial; Tamarje English, Liberty Christian; Brady Fisher, Mishawaka; Evan Gagnon, North Newton; Josiah Gustin, Pendleton Heights; Landen Hale, Hebron; Mason Harvey, Seton Catholic; Terrence Hayes Jr., Gary 21st Century; Cole Hayworth, Fort Wayne Concordia; E.J. Hazelett, Franklin Central; Parker Hehman, Brownstown Central; Cole Henry, South Ripley; Reginald Hinton, Gary West; Keagan Holder, Morgan Township; D’Amare Hood, Delta; Cedric Horton, Richmond; Hudson Horvath, Park Tudor; Reid Howard, Forest Park; Taray Howell, Evansville Bosse; Jace Jenkins, Princeton; Tyrese Jones, South Bend Clay; Bode Judge, Lapel; Carter Kent, Jennings County; Kyler Krull, Whitko; Evan Lawrence, Danville; Jayce Lee, South Bend St. Joseph; Devon Lewis, Fort Wayne Canterbury; Jamison Lewis, Southwestern (Hanover); Luke Lindeman, Bloomington North; Jake McGraw, Clinton Prairie; Donnie Miller, Barr-Reeve; Maguire Mitchell, Zionsville; Vincent Moutardier, Bloomington South; Connor O’Guinn, Bloomington North; Blake O’Neil, Bloomfield; Jamison Ousley, Twin Lakes; Kellen Pickett, Fort Wayne Blackhawk Christian; Cooper Pritchett, Mishawaka; Tyler Raasch, NorthWood; Philip Randolph, Indianapolis International; Jaedin Reyna, Hammond Bishop Noll; Steven Reynolds, South Bend Washington; Matthew Roettger, Peru; Treigh Schelsky, Parke Heritage; Collin Schmidt, Plainfield; Joey Schmitz, Center Grove; Jacob Scruggs, South Decatur; Dikembe Shaw, Crown Point; Riley Shepherd, Tippecanoe Valley; Justin Sims, Chesterton; Jacob Smith, Lake Central; Robert Sorensen, Guerin Catholic; Will Spellman, Center Grove; Nolan Swan, Tipton; Kieran Tewari, Yorktown; Jace Tonagel, Oak Hill; Tucker Tornatta, Evansville Memorial; Junter Walston, Noblesville; Braden Walters, Terre Haute North; Ben Werth, West Lafayette; Mialin White, Edgewood; Lemetrius Williams, Gary 21st Century; Trey Yoder, Woodlan.

