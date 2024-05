Charles Schwab Challenge Par Scores

Sunday At Colonial Country Club Fort Worth, Texas Purse: $9.1 million Yardage: 7,289; Par: 70 Final Round Davis Riley (500),…

Sunday

At Colonial Country Club

Fort Worth, Texas

Purse: $9.1 million

Yardage: 7,289; Par: 70

Final Round

Davis Riley (500), $1,638,000 66-64-66-70—266 -14 Keegan Bradley (245), $809,900 68-66-70-67—271 -9 Scottie Scheffler (245), $809,900 72-65-63-71—271 -9 Collin Morikawa (135), $445,900 68-69-67-68—272 -8 Hayden Buckley (96), $323,619 67-65-69-74—275 -5 Pierceson Coody (96), $323,619 67-65-69-74—275 -5 Mac Meissner (96), $323,619 71-70-66-68—275 -5 Sepp Straka (96), $323,619 68-66-71-70—275 -5 Sungjae Im (75), $247,975 70-64-70-72—276 -4 David Lipsky (75), $247,975 70-69-66-71—276 -4 Robby Shelton (75), $247,975 67-68-67-74—276 -4 Lucas Glover (58), $180,635 69-70-71-67—277 -3 Lee Hodges (58), $180,635 72-70-66-69—277 -3 Chandler Phillips (58), $180,635 70-69-69-69—277 -3 J.T. Poston (58), $180,635 68-69-69-71—277 -3 Adam Scott (58), $180,635 69-68-69-71—277 -3 Christiaan Bezuidenhout (45), $120,835 68-72-70-68—278 -2 Tony Finau (45), $120,835 66-69-68-75—278 -2 Tom Hoge (45), $120,835 71-69-71-67—278 -2 Matt Kuchar (45), $120,835 68-69-73-68—278 -2 Maverick McNealy (45), $120,835 70-72-70-66—278 -2 Davis Thompson (45), $120,835 70-70-66-72—278 -2 Alejandro Tosti (45), $120,835 69-69-67-73—278 -2 Brian Harman (32), $70,866 66-69-72-72—279 -1 Billy Horschel (32), $70,866 69-71-67-72—279 -1 Tom Kim (32), $70,866 69-68-68-74—279 -1 Min Woo Lee (32), $70,866 69-68-68-74—279 -1 Denny McCarthy (32), $70,866 70-66-70-73—279 -1 Matthew NeSmith (32), $70,866 69-68-72-70—279 -1 Adam Svensson (32), $70,866 70-71-68-70—279 -1 Kevin Tway (32), $70,866 69-66-69-75—279 -1 Ryan Fox (22), $51,961 68-67-71-74—280 E Kyoung-Hoon Lee (22), $51,961 71-68-71-70—280 E Aaron Rai (22), $51,961 71-71-67-71—280 E Justin Rose (22), $51,961 70-71-66-73—280 E Ben Silverman (22), $51,961 69-73-67-71—280 E Joseph Bramlett (16), $38,675 69-70-72-70—281 +1 Rickie Fowler (16), $38,675 70-69-66-76—281 +1 Martin Laird (16), $38,675 66-73-69-73—281 +1 Peter Malnati (16), $38,675 72-69-73-67—281 +1 Ben Martin (16), $38,675 69-70-69-73—281 +1 Keith Mitchell (16), $38,675 72-67-66-76—281 +1 C.T. Pan (16), $38,675 69-70-68-74—281 +1 Jordan Spieth (16), $38,675 71-67-71-72—281 +1 Daniel Berger (10), $27,100 69-70-71-72—282 +2 Zach Johnson (10), $27,100 68-70-71-73—282 +2 Troy Merritt (10), $27,100 70-72-70-70—282 +2 Patrick Rodgers (10), $27,100 72-67-68-75—282 +2 Gary Woodland (10), $27,100 72-64-70-76—282 +2 Doug Ghim (7), $22,234 69-71-70-73—283 +3 Charley Hoffman (7), $22,234 65-75-74-69—283 +3 Victor Perez (7), $22,234 70-71-71-71—283 +3 Webb Simpson (7), $22,234 69-67-75-72—283 +3 Kevin Streelman (7), $22,234 71-70-74-68—283 +3 Brendon Todd (7), $22,234 68-70-71-74—283 +3 Joel Dahmen (5), $20,839 70-70-68-76—284 +4 Cameron Davis (5), $20,839 69-70-69-76—284 +4 Thomas Detry (5), $20,839 69-71-71-73—284 +4 Tyler Duncan (5), $20,839 71-69-75-69—284 +4 Si Woo Kim (5), $20,839 71-71-67-75—284 +4 Parker Coody (5), $20,111 70-72-71-72—285 +5 Seonghyeon Kim (5), $20,111 66-71-69-79—285 +5 Kevin Yu (5), $20,111 69-69-72-75—285 +5 Emiliano Grillo (4), $19,747 74-68-73-71—286 +6 Nick Hardy (4), $19,292 72-70-70-75—287 +7 Mark Hubbard (4), $19,292 71-71-71-74—287 +7 Kevin Kisner (4), $19,292 71-71-66-79—287 +7 Austin Smotherman (4), $19,292 72-69-72-74—287 +7 Ryan Moore (3), $18,837 69-68-70-81—288 +8 Vincent Norrman (3), $18,564 72-70-70-77—289 +9 Callum Tarren (3), $18,564 67-74-72-76—289 +9

