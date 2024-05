Corales Puntacana Championship Scores

Sunday At Corales Golf Club Punta Cana, Dominican Republic Purse: $4 million Yardage: 7,670; Par: 72 Final Round Billy Horschel…

Sunday

At Corales Golf Club

Punta Cana, Dominican Republic

Purse: $4 million

Yardage: 7,670; Par: 72

Final Round

Billy Horschel (300), $720,000 67-69-66-63—265 Wesley Bryan (165), $436,000 63-66-70-68—267 Kevin Tway (105), $276,000 68-66-66-69—269 Charley Hoffman (73), $180,000 66-68-69-67—270 Justin Lower (73), $180,000 66-64-71-69—270 Parker Coody (55), $135,000 66-70-67-69—272 Chan Kim (55), $135,000 66-70-71-65—272 Alex Smalley (55), $135,000 68-67-68-69—272 Greyson Sigg (43), $113,000 68-65-70-70—273 Peter Kuest (0), $113,000 68-72-67-66—273 Trace Crowe (35), $93,000 69-68-67-70—274 Taylor Pendrith (35), $93,000 67-69-65-73—274 Matti Schmid (35), $93,000 70-70-67-67—274 Rafael Campos (30), $71,000 68-68-70-69—275 Nicolas Echavarria (30), $71,000 71-64-69-71—275 Ben Griffin (30), $71,000 72-68-68-67—275 Michael Kim (30), $71,000 70-68-69-68—275 Jorge Campillo (28), $53,000 68-72-67-69—276 Pierceson Coody (28), $53,000 67-67-72-70—276 Bill Haas (28), $53,000 69-65-69-73—276 Sean O’Hair (28), $53,000 71-65-68-72—276 Davis Thompson (28), $53,000 67-68-71-70—276 Jacob Bridgeman (20), $31,600 69-69-70-69—277 Adrien Dumont De Chassart (20), $31,600 69-70-70-68—277 Patrick Fishburn (20), $31,600 70-69-69-69—277 Patton Kizzire (20), $31,600 70-66-74-67—277 Alex Noren (20), $31,600 70-68-69-70—277 Jimmy Stanger (20), $31,600 69-68-72-68—277 Callum Tarren (20), $31,600 67-72-70-68—277 Jhonattan Vegas (20), $31,600 68-70-69-70—277 Vince Whaley (20), $31,600 71-68-73-65—277 Alex Fitzpatrick (0), $31,600 69-70-71-67—277 Harrison Endycott (14), $22,800 68-70-71-69—278 Rico Hoey (14), $22,800 69-70-71-68—278 Chez Reavie (14), $22,800 70-69-70-69—278 Lanto Griffin (12), $19,450 73-66-71-69—279 Mark Hubbard (12), $19,450 69-70-70-70—279 Seonghyeon Kim (12), $19,450 68-72-70-69—279 Henrik Norlander (12), $19,450 69-66-69-75—279 Max Greyserman (9), $16,600 71-65-72-72—280 Kyoung-Hoon Lee (9), $16,600 71-66-70-73—280 Sam Stevens (9), $16,600 69-68-72-71—280 Doug Ghim (7), $12,680 71-68-73-69—281 Harry Higgs (7), $12,680 68-70-68-75—281 Adam Long (7), $12,680 67-73-71-70—281 William McGirt (7), $12,680 71-69-68-73—281 Matthew NeSmith (7), $12,680 69-69-73-70—281 Victor Perez (7), $12,680 70-70-71-70—281 Sam Ryder (7), $12,680 70-70-69-72—281 Daniel Berger (5), $9,848 70-70-73-69—282 Zecheng Dou (5), $9,848 68-71-71-72—282 Chad Ramey (5), $9,848 74-64-72-72—282 Austin Smotherman (5), $9,848 69-70-72-71—282 Jimmy Walker (5), $9,848 69-70-71-72—282 Tyson Alexander (4), $9,280 69-70-69-75—283 Wilson Furr (4), $9,280 73-66-72-72—283 Ben Martin (4), $9,280 67-70-71-75—283 Ryan Palmer (4), $9,280 70-68-75-70—283 Scott Piercy (3), $8,960 72-68-71-73—284 Robert Streb (3), $8,960 69-69-73-73—284 Richy Werenski (3), $8,960 71-69-72-72—284 Brandon Wu (3), $8,960 74-64-70-76—284 James Hahn (3), $8,720 71-68-75-71—285 Tom Whitney (3), $8,720 71-69-70-75—285 Brandon Berry (0), $8,600 73-67-73-73—286 Scott Gutschewski (2), $8,520 69-71-72-75—287 Ryan Armour (2), $8,360 69-70-74-75—288 Joel Dahmen (2), $8,360 71-68-74-75—288 Troy Merritt (2), $8,360 66-74-71-77—288 Erik Compton (0), $8,200 71-68-72-80—291

