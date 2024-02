Women’s College Basketball Scores

Saturday, Feb. 24 EAST Albany (NY) 59, Mass.-Lowell 39 Bucknell 65, Army 63 Buffalo 67, Ohio 54 Canisius 69, Quinnipiac…

Saturday, Feb. 24

EAST

Albany (NY) 59, Mass.-Lowell 39

Bucknell 65, Army 63

Buffalo 67, Ohio 54

Canisius 69, Quinnipiac 53

Cleveland St. 79, Robert Morris 40

Columbia 67, Princeton 65

George Washington 59, UMass 55

Georgetown 69, Butler 63

Holy Cross 71, Navy 63

Iona 62, Mount St. Mary’s 56

Le Moyne 70, Fairleigh Dickinson 60

Maine 72, NJIT 46

Rider 62, Marist 61, OT

Sacred Heart 73, CCSU 55

Siena 75, St. Peter’s 57

St. John’s 60, Providence 42

UMBC 53, New Hampshire 43

VCU 75, La Salle 50

Yale 78, Dartmouth 42

SOUTH

ETSU 71, W. Carolina 33

Fordham 2, Davidson 0

Gardner-Webb 80, UNC-Asheville 65

Incarnate Word 61, McNeese St. 48

Marshall 99, Louisiana-Monroe 90

Md.-Eastern Shore 71, NC Central 64

Mercer 79, Wofford 74

Middle Tennessee 59, W. Kentucky 41

Nicholls 89, Texas A&M Commerce 77

Norfolk St. 64, Coppin St. 51

SC State 69, Delaware St. 61

Texas 87, UCF 56

Youngstown St. 68, N. Kentucky 64

MIDWEST

Bowling Green 82, N. Illinois 73

Creighton 79, Villanova 69

Green Bay 87, Detroit 44

Kent St. 73, Akron 51

Marquette 86, Xavier 60

Miami (Ohio) 48, E. Michigan 37

Michigan St. 93, Rutgers 57

S. Dakota St. 97, St. Thomas (MN) 63

Toledo 70, Ball St. 48

UMKC 72, Omaha 56

W. Michigan 76, Cent. Michigan 49

SOUTHWEST

Northwestern St. 64, Houston Christian 55

Southern Miss. 70, Arkansas St. 59

