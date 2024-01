The American Express Scores

Thursday La Quinta, Calif. a-La Quinta Country Club (Host Course) 7,060 yards; Par 72 b-PGA WEST Nicklaus Tournament Course 7,147…

Listen now to WTOP News

Thursday

La Quinta, Calif.

a-La Quinta Country Club (Host Course)

7,060 yards; Par 72

b-PGA WEST Nicklaus Tournament Course

7,147 yards; Par 72

c-Pete Dye Stadium Course

7,187 yards; Par 72

Purse: $8.4 million

First Round

Note: Tournament is played on three courses.

Zach Johnson 29a-33a—62 Alex Noren 31a-31a—62 Christiaan Bezuidenhout 32a-31a—63 Rico Hoey 31b-32b—63 Alexander Bjork 30a-34a—64 Patrick Cantlay 33a-31a—64 Nick Dunlap 33b-31b—64 Si Woo Kim 30a-34a—64 Chan Kim 32b-32b—64 Justin Lower 34b-30b—64 Xander Schauffele 32a-32a—64 Hayden Springer 29c-35c—64 Scott Stallings 30c-34c—64 Chesson Hadley 33a-32a—65 Adam Hadwin 33b-32b—65 Ryo Hisatsune 33a-32a—65 Michael Kim 34a-31a—65 Kyoung-Hoon Lee 33a-32a—65 Min Woo Lee 31b-34b—65 Mac Meissner 33c-32c—65 Jimmy Stanger 34b-31b—65 Justin Thomas 30a-35a—65 Bronson Burgoon 34c-32c—66 Sam Burns 33a-33a—66 Eric Cole 36c-30c—66 Kevin Dougherty 32a-34a—66 Wilson Furr 33b-33b—66 Ben Griffin 33a-33a—66 Joe Highsmith 33b-33b—66 Sungjae Im 32b-34b—66 Ben Kohles 34a-32a—66 Andrew Putnam 33b-33b—66 Chez Reavie 35c-31c—66 Alex Smalley 33b-33b—66 Alejandro Tosti 34b-32b—66 Erik Van Rooyen 34a-32a—66 Tom Whitney 35c-31c—66 Kevin Yu 34b-32b—66 Zac Blair 33b-34b—67 Jacob Bridgeman 34a-33a—67 Tyler Duncan 32c-35c—67 Nicolas Echavarria 32a-35a—67 Will Gordon 33a-34a—67 Max Greyserman 33b-34b—67 Shane Lowry 34a-33a—67 Matthew NeSmith 34b-33b—67 Matthieu Pavon 30b-37b—67 J.T. Poston 36c-31c—67 Scottie Scheffler 35a-32a—67 Kevin Streelman 34a-33a—67 Davis Thompson 32a-35a—67 Matt Wallace 37b-30b—67 Vince Whaley 33a-34a—67 Erik Barnes 35a-33a—68 Daniel Berger 32c-36c—68 Parker Coody 35a-33a—68 Joel Dahmen 33b-35b—68 Cameron Davis 34b-34b—68 Jason Day 36a-32a—68 Adrien Dumont De Chassart 33a-35a—68 Tony Finau 34a-34a—68 Doug Ghim 34c-34c—68 Bill Haas 34a-34a—68 Seonghyeon Kim 32c-36c—68 Chris Kirk 35a-33a—68 Ben Martin 33c-35c—68 Taylor Montgomery 34b-34b—68 Ryan Palmer 36a-32a—68 Taiga Semikawa 34a-34a—68 Robby Shelton 36b-32b—68 Ben Silverman 33a-35a—68 Nick Taylor 35b-33b—68 Josh Teater 35b-33b—68 Jhonattan Vegas 33c-35c—68 Carl Yuan 32b-36b—68 Will Zalatoris 36c-32c—68 Joseph Bramlett 35b-34b—69 Jason Dufner 36b-33b—69 Austin Eckroat 34b-35b—69 Patrick Fishburn 34c-35c—69 James Hahn 33c-36c—69 Garrick Higgo 35c-34c—69 Charley Hoffman 32a-37a—69 Tom Hoge 34a-35a—69 Beau Hossler 34c-35c—69 Stephan Jaeger 33b-36b—69 Tom Kim 35b-34b—69 Martin Laird 34c-35c—69 Keith Mitchell 35b-34b—69 John Pak 35a-34a—69 Aaron Rai 34a-35a—69 Sam Ryder 35c-34c—69 Matti Schmid 35b-34b—69 David Skinns 34c-35c—69 Camilo Villegas 35c-34c—69 Dylan Wu 35b-34b—69 Brandon Wu 34a-35a—69 Paul Barjon 35b-35b—70 Akshay Bhatia 34a-36a—70 Wyndham Clark 33a-37a—70 Trace Crowe 35c-35c—70 Thomas Detry 33c-37c—70 Harrison Endycott 35c-35c—70 Rickie Fowler 36a-34a—70 Mark Hubbard 35c-35c—70 Yuxin Lin 37c-33c—70 David Lingmerth 38b-32b—70 David Lipsky 36b-34b—70 Adam Long 36a-34a—70 Troy Merritt 35b-35b—70 Ryan Moore 35b-35b—70 Grayson Murray 36c-34c—70 Chandler Phillips 33c-37c—70 Adam Schenk 35c-35c—70 Greyson Sigg 36a-34a—70 Sam Stevens 34c-36c—70 Ben Taylor 34a-36a—70 Carson Young 36c-34c—70 Pierceson Coody 37a-34a—71 Scott Gutschewski 36b-35b—71 Blaine Hale 35b-36b—71 Lee Hodges 34c-37c—71 Patton Kizzire 37c-34c—71 Jake Knapp 36a-35a—71 Andrew Landry 35b-36b—71 Robert Macintyre 33a-38a—71 Peter Malnati 35c-36c—71 Tyler McCumber 34c-37c—71 Maverick McNealy 37a-34a—71 Taylor Pendrith 35b-36b—71 Chad Ramey 34c-37c—71 Justin Suh 35a-36a—71 Callum Tarren 35b-36b—71 Michael Block 37c-35c—72 Hayden Buckley 36c-36c—72 Billy Horschel 35c-37c—72 Nate Lashley 34c-38c—72 Andrew Novak 37b-35b—72 Raul Pereda 36b-36b—72 Davis Riley 40b-32b—72 Lanto Griffin 36c-37c—73 J.B. Holmes 33c-40c—73 Matt Kuchar 38b-35b—73 Nicholas Lindheim 35c-38c—73 Norman Xiong 37c-36c—73 Aaron Baddeley 37c-37c—74 Cameron Champ 36b-38b—74 Kevin Kisner 36c-38c—74 Ryan McCormick 35b-39b—74 Sami Valimaki 39c-35c—74 Ryan Brehm 37c-38c—75 Harry Hall 38c-37c—75 Brandt Snedeker 39a-36a—75 Roger Sloan 39b-37b—76 Chris Gotterup 42b-35b—77 Tyson Alexander 39c-39c—78

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.