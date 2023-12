College Football National Signings

TCU Gekyle Baker, wr, 6-2, 170, Brownsboro, Brownsboro, Texas Creece Brister, ol, 6-4, 295, Stephenville, Stephenville, Texas Sterlin Brooks, dl,…

TCU

Gekyle Baker, wr, 6-2, 170, Brownsboro, Brownsboro, Texas

Creece Brister, ol, 6-4, 295, Stephenville, Stephenville, Texas

Sterlin Brooks, dl, 6-4, 315, North Crowley, Fort Worth, Texas

Samir Camacho, ol, 6-3.5, 281, Cy Falls, Houston, Texas

Ethan Craw, P, 6-3, 210, Sydney, Australia.

Dozie Ezukanma, wr, 6-2, 180, Timber Creek, Fort Worth, Texas

Wesley Harvey, ol, 6-7, 257, Muskogee, Muskogee, Okla.

Hauss Hejny, qb, 5-11.5, 185, Aledo, Aledo, Texas

Devyn Hidrogo, s, 6-0.5, 185, Franklin, Franklin, Texas

Mitch Hodnett, ol, 6-5, 295, Sterlington, Monroe, La.

Ryan Hughes, ol, 6-6, 295, The Woodlands, The Woodlands, Texas

Travis Jackson, edge, 6-3.5, 230, Tyler Legacy, Tyler, Texas

Tristan Johnson, dl, 6-2, 260, Bell, Hurst, Texas

Julian Knox, cb, 6-2, 190, North Crowley, Fort Worth, Texas

Kyle Lemmermann, K, 6-2, 195, Southlake Carroll, Southlake, Texas

Kaden McFadden, s, 5-11, 185, Pleasant Grove, Texarkana, Texas

Devondre McGee, cb, 6-1, 180, Conroe, Conroe, Texas

Nate Palmer, rb, 5-10.5, 185, Decatur, Decatur, Texas

Jeremy Payne, rb, 5-10, 170, Hightower, Missouri City, Texas

Cole Snodgrass, te, 6-4, 215, College Park, The Woodlands, Texas

Tobias Steppes, ol, 6-5, 260, Lancaster, Lancaster, Texas

Tennessee

Max Anderson, ol, 6-5, 309, Reedy, Frisco, Texas

Kaleb Beasley, cb, 6-0, 185, Lipscomb Academy, Nashville, Tenn.

Jordan Burns, lb, 6-1.5, 220, Pace Academy, Atlanta, Ga.

Boo Carter, ath, 5-10, 184, Bradley Central, Cleveland, Tenn.

Edrees Farooq, s, 5-11, 180, St. Frances Academy, Baltimore, Md.

Carson Gentle, dl, 6-3, 245, McCallie School, Chattanooga, Tenn.

Gage Ginther, ol, 6-5.5, 287, Fossil Ridge, Fort Collins, Colo.

Marcus Goree Jr., cb, 6-1, 176, Bradley Central, Cleveland, Tenn.

Cole Harrison, te, 6-6, 220, Junipero Serra, San Mateo, Calif.

Jeremias Heard, dl, 6-7, 305, Model 9-12, Rome, Ga.

Peyton Lewis, rb, 6-0.5, 197, Salem, Salem, Va.

Kellen Lindstrom, dl, 6-5, 235, Glendale, Springfield, Mo.

Mike Matthews, wr, 6-1, 180, Parkview, Lilburn, Ga.

Jake Merklinger, qb, 6-3, 195, Calvary Day School, Savannah, Ga.

Jesse Perry, ol, 6-5, 278, Middle Tennessee Christian School, Murfreesboro, Tenn.

Jordan Ross, edge, 6-4.5, 233, Vestavia Hills, Birmingham, Ala.

Edwin Spillman, lb, 6-2, 214, Lipscomb Academy, Nashville, Tenn.

Braylon Staley, wr,R, 6-0, 180, Strom Thurmond, Johnston, S.C.

Jamal Wallace, dl, 6-2, 302, Ruskin-Sierra College, Kansas City, Mo.

Bennett Warren, ol, 6-7.5, 330, Fort Bend Christian Academy, Sugar Land, Texas

Texas

Brandon Baker, ol, 6-5, 285, Mater Dei, Santa Ana, Calif.

Kobe Black, s, 6-0, 190, Connally, Waco, Texas

Christian Clark, rb, 6-0, 195, Mountain Pointe, Phoenix, Ariz.

Daniel Cruz, ol, 6-3.5, 295, Richland, North Richland Hills, Texas

Freddie Dubose, wr, 6-1, 170, Smithson Valley, Spring Branch, Texas

Xavier Filsaime, s, 6-1, 180, McKinney, McKinney, Texas

Jerrick Gibson, rb, 5-10, 200, IMG Academy, Bradenton, Fla.

Melvin Hills, dl, 6-3, 270, Lafayette Christian Academy, Lafayette, La.

Alex January, dl, 6-4, 325, Duncanville, Duncanville, Texas

Jordon Johnson-Rubell, s, 5-10, 180, IMG Academy, Bradenton, Fla.

Michael Kern, P, 6-3, 165, St. Thomas Aquinas, Fort Lauderdale, Fla.

Nate Kibble, ol, 6-2.5, 315, Atascocita, Humble, Texas

Parker Livingstone, wr, 6-3, 185, Lovejoy, Lucas, Texas

Wardell Mack, cb, 5-11, 170, John Ehret, Marrero, La.

Trey Owens, qb, 6-5, 205, Cy-Fair, Cypress, Texas

D’antre Robinson, dl, 6-4, 315, Jones, Orlando, Fla.

Colin Simmons, edge, 6-3, 225, Duncanville, Duncanville, Texas

Zina Umeozulu, edge, 6-4, 210, Allen, Allen, Texas

Santana Wilson, cb, 6-0, 180, Desert Mountain, Scottsdale, Ariz.

Jordan Washington, te, 6-4, 225, Langham Creek, Houston, Texas

Ryan Wingo, wr, 6-2, 205, St. Louis University, Saint Louis, Mo.

Texas A&M

Isendre Ahfua, ol, 6-4, 310, O’Dea, Seattle, Wash.

Myles Davis, s, 6-1, 190, Judson, Converse, Texas

Ashton Funk, ol, 6-7, 300, Tompkins, Katy, Texas

Blake Ivy, ol, 6-3.5, 280, Clear Springs, League City, Texas

Kendall Jackson, dl, 6-4, 250, F. W. Buchholz, Gainesville, Fla.

Eric Karner, te, 6-5, 220, Immaculate Conception, Elmhurst, Ill.

Jordan Lockhart, lb, 6-3, 230, St. John Bosco, Bellflower, Calif.

Miles O’Neill, qb, QB, 6-5, 220, Hun School, Princeton, N.J.

Jordan Pride, s, 6-1.5, 175, Blountstown, Blountstown, Fla.

Izaiah Williams, wr, 6-0, 172, Carrollwood Day, Tampa, Fla.

Texas Tech

Charles Anderson, dl, 6-6, 240, Dawson, Pearland, Texas

Isaiah Collins, cb, 6-3, 186, Huntsville, Huntsville, Texas

Ellis Davis, ol, 6-7, 275, Prosper, Prosper, Texas

Cameron Dickey, ath, 5-10, 195, Austin, Texas

Will Hammond, qb, 6-1.5, 190, Hutto, Hutto, Texas

Ashton Hampton, s, 5-11.5, 160, Pearland, Pearland, Texas

Holton Hendrix, ol, 6-3, 275, Lubbock-Cooper, Lubbock, Texas

Micah Hudson, wr, 6-0, 190, Lake Belton, Temple, Texas

Trey Jackson, te, 6-4.5, 210, South Oak Cliff, Dallas, Texas

Lorenzo Johnson, ath, 5-11, 175, Madisonville, Madisonville, Texas

Kasen Long, ol, 6-6, 250, Shallowater, Shallowater, Texas

Oliver Miles, s, 6-1, 175, El Campo, El Campo, Texas

Peyton Morgan, s, 6-1, 175, Weiss, Pflugerville, Texas

Chandlin Myers, wr, 6-2.5, 165, Hawley, Hawley, Texas

Cheta Ofili, edge, 6-3.5, 215, Sachse, Sachse, Texas

Jacob Ponton, ol, 6-7, 265, Dripping Springs, Dripping Springs, Texas

Maurice Rodriques, ol, 6-7, 325, Mission Viegjo, Calif.

Edward Smith, dl, 6-6, 250, Dawson, Pearland, Texas

Tyson Turner, ath, 6-1.5, 190, Bryan, Bryan, Texas

J’koby Williams, ath, 5-9, 180, Beckville, Beckville, Texas

UCLA

Jamir Benjamin, cb, 5-10, 170, West Bloomfield, West Bloomfield, Mich.

Rob Booker, te, 6-6, 220, Waunakee HS, Waunakee, Wis.

Khristian Dunbar-Hawkins, cb, 5-11, 175, Tustin, Tustin, Calif.

Kwazi Gilmer, wr, 6-2, 180, Sierra Canyon, Chatsworth, Calif.

Karson Gordon, qb, 6-0.5, 171, Episcopal, Bellaire, Texas

Henry Hasselbeck, qb, 6-3, 170, Xaverian Brothers HS, Westwood, Mass.

Cameron Jones, rb, 6-1, 215, St. John Bosco, Bellflower, Calif.

Isaiah Patterson, lb, 6-3, 235, Yelm, Yelm, Wash.

Mark Schroller, ol, 6-6, 295, Mission Viejo, Mission Viejo, Calif.

Jensen Somerville, ol, 6-7, 280, Lehi, Lehi, Utah

Blake Tabaracci, lb, 6-2, 210, Park City, Park City, Utah

Marquise Thorpe-Taylor, ol, 6-5, 315, Mount Tahoma, Tacoma, Wash.

UMass

Da’Marion Alberic, rb, 5-10, 171, Atlantic, Delray Beach, Fla.

Tanner Burlingame, ol, 6-5, 270, Maine-Endwell, Endicott, N.Y.

Kezion Dia-Johnson, wr, 6-0, 170, Desert Edge, Goodyear, Ariz.

Jadrian Gibbs, s, 6-0, 200, Northeastern Oklahoma A&M, Hugo, Okla.

AJ Hairston, qb, 6-3, 215, Monarch, Pompano Beach, Fla.

Dajoure Hollingsworth, rb, 5-9, 180, Cathedral Prep School, Erie, pa.

Ludovic Martin, te, 6-4, 230, Clearwater Academy International, Clearwater, Fla.

Kenyon Massey, wr, 5-10, 185, Paramus Catholic, Paramus, N.J.

Brock Taylor, ol, 6-3, 280, Atlee, Mechanicsville, Va.

Hunter Tipton, te, 6-5, 235, Northeastern Oklahoma A&M, Timpson, Texas

Andre Weeks, ol, 6-6, 275, St. Frances Academy, Baltimore, Md.

Brahim Wynn, edge, 6-3, 235, Timber Creek, Sicklerville, N.J.

Utah

Davis Andrews, s, 6-2.5, 200, American Fork, American Fork, Utah

Hunter Andrews, ath, 6-2, 215, Magnolia, Magnolia, Texas

Luke Bryant, s, 6-1, 190, Olympus HS, Salt Lake City

Trey Coleman, K, 6-0, 190, Del Notre HS, Crescent City, Calif.

Jeilani Davis, s, 6-1, 190, Mater Dei, Santa Ana, Calif.

Kash Dillon, edge, 6-5, 220, Corner Canyon, Draper, Utah

Maurice Evans, s, 6-2, 200, Blinn College, Houston

Isaiah Garcia, ol, 6-5, 280, Corner Canyon, Draper, Utah

Sammie Hunter, cb, 5-11, 175, Chandler, Chandler, Ariz.

Ashtin Kekahuna-Lopes, lb, 6-3.5, 215, St. John Bosco, Bellflower, Calif.

Quimari Shemwell, cb, 6-0, 175, Long Beach Poly, Long Beach, Calif.

Latristan Thompson, cb, 6-0, 160, Mount Pleasant, Mount Pleasant, Texas

David Washington, wr, 6-0, 185, Las Vegas Academy, Las Vegas, Nev.

Zacharyus Williams, wr, 6-2, 195, Junipero Serra, Gardena, Calif.

Isaac Wilson, qb, 6-0, 190, Corner Canyon, Draper, Utah

Vanderbilt

Markeis Barrett, ath, 5-10, 160, Webb School of Knoxville, Knoxville, Tenn.

Callahan Blair, edge, 6-3, 212, Calvary Christian, Clearwater, Fla.

Simeon Boulware, dl, 6-5, 240, Dacula, Dacula, Ga.

Tristen Brown, wr, 5-9, 170, Lamar, Houston, Texas

Johann Cardenas, rb, 6-0, 215, St. Thomas, Houston, Texas

Dontae Carter, s, 6-1, 175, Steele, Cibolo, Texas

Mason Carter, edge, 6-5, 200, Baldwin, Jacksonville, Fla.

Brycen Coleman, te, 6-5, 200, Stephen Decatur, Berlin, Md.

Jamison Curtis, lb, 6-1, 210, Saraland, Saraland, Ala.

Witt Edwards, ath, 6-5, 200, Wagoner, Wagoner, Okla.

Tyler Fortenberry, te, 6-5, 240, Wesson-Copiah-Lincoln CC, Brookhaven, Miss.

Tate Hamby, s, 6-2, 185, Ouachita Christian School, Monroe, La.

Jaylin Lackey, cb, 6-0, 185, South Gwinnett, Snellville, Ga.

Joseph McVay, ath, 6-0, 180, Earle, Earle, Ark.

Joshua Raymond, ol, 6-4.5, 265, Lake Mary, Lake Mary, Fla.

Glenn Seabrooks, ol, 6-3, 305, Davidson Academy, Nashville, Tenn.

Jeremy St-Hilaire, qb, 6-3.5, 215, McCallie School, Chattanooga, Tenn.

CJ Williams, ol, 6-6, 350, Deerfield Academy, Deerfield, Mass.

Alvin Williamson Jr., cb, 6-0, 180, Steele, Cibolo, Texas

