Wimbledon Results

Monday At All England Lawn Tennis and Croquet Club London Purse: £16,077,000 Surface: Grass LONDON (AP) _ Results Monday from…

Monday

At All England Lawn Tennis and Croquet Club

London

Purse: £16,077,000

Surface: Grass

LONDON (AP) _ Results Monday from the Championships at All England Lawn Tennis and Croquet Club (seedings in parentheses):

Men’s Singles

First Round

Andrey Rublev (7), Russia, def. Max Purcell, Australia, 6-3, 7-5, 6-4.

Lorenzo Musetti (14), Italy, def. Juan Pablo Varillas, Peru, 6-3, 6-1, 7-5.

Aslan Karatsev, Russia, def. Luca van Assche, France, 6-7 (4), 6-4, 6-2, 6-4.

Marcelo Tomas Barrios Vera, Chile, def. Sebastian Baez, Argentina, 7-6 (7), 3-6, 6-3, 7-6 (2).

Jordan Thompson, Australia, def. Brandon Nakashima, United States, 2-6, 2-6, 6-4, 7-6 (4), 6-3.

Hubert Hurkacz (17), Poland, def. Albert Ramos-Vinolas, Spain, 6-1, 6-4, 6-4.

Maximilian Marterer, Germany, def. Borna Gojo, Croatia, 7-5, 6-7 (8), 6-3, 6-4.

David Goffin, Belgium, def. Fabian Marozsan, Hungary, 6-2, 5-7, 6-2, 6-0.

Novak Djokovic (2), Serbia, def. Pedro Cachin, Argentina, 6-3, 6-3, 7-6 (4).

Liam Broady, Britain, def. Constant Lestienne, France, 6-1, 6-3, 7-5.

Jeffrey John Wolf, United States, def. Enzo Couacaud, France, 7-5, 6-3, 7-6 (4).

Corentin Moutet, France, def. Richard Gasquet, France, 6-3, 7-5, 7-5.

Casper Ruud (4), Norway, def. Laurent Lokoli, France, 6-1, 5-7, 6-4, 6-3.

Jaume Munar, Spain, def. John Isner, United States, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4.

Mikael Ymer, Sweden, def. Alex Molcan, Slovakia, 6-3, 6-3, 6-4.

Michael Mmoh, United States, def. Felix Auger-Aliassime (11), Canada, 7-6 (4), 6-7 (4), 7-6 (4), 6-4.

Oscar Otte, Germany, def. Dominik Koepfer, Germany, 7-5, 6-3, 7-6 (9).

Jan Choinski, Britain, def. Dusan Lajovic, Serbia, 5-7, 7-6 (4), 6-2, 6-2.

Diego Schwartzman, Argentina, def. Miomir Kecmanovic, Serbia, 6-0, 6-3, 6-4.

Daniel Elahi Galan, Colombia, def. Yoshihito Nishioka (24), Japan, 6-4, 6-3, 6-3.

Aleksandar Vukic, Australia, def. Daniel Altmaier, Germany, 6-3, 7-6 (1), 3-6, 7-5.

Stan Wawrinka, Switzerland, def. Emil Ruusuvuori, Finland, 7-5, 7-5, 6-4.

Alexander Bublik (23), Kazakhstan, def. Mackenzie McDonald, United States, 6-7 (3), 6-4, 6-4, 6-4.

Jannik Sinner (8), Italy, def. Juan Manuel Cerundolo, Argentina, 6-2, 6-2, 6-2.

Women’s Singles

First Round

Barbora Strycova, Czech Republic, def. Maryna Zanevska, Belgium, 6-1, 7-5.

Alycia Parks, United States, def. Anna-Lena Friedsam, Germany, 6-4, 6-3.

Veronika Kudermetova (12), Russia, def. Kaia Kanepi, Estonia, 7-6 (4), 6-4.

Diane Parry, France, def. Harriet Dart, Britain, 6-7 (4), 6-0, 6-4.

Ana Bogdan, Romania, def. Liudmila Samsonova (15), Russia, 7-6 (1), 7-6 (4).

Jessica Pegula (4), United States, def. Lauren Davis, United States, 6-2, 6-7 (8), 6-3.

Nadia Podoroska, Argentina, def. Tereza Martincova, Czech Republic, 3-6, 7-6 (5), 6-4.

Petra Martic (30), Croatia, def. Linda Fruhvirtova, Czech Republic, 7-5, 6-7 (5), 4-1, ret.

Victoria Azarenka (19), Belarus, def. Yuan Yue, China, 6-4, 5-7, 6-4.

Cristina Bucsa, Spain, def. Kamilla Rakhimova, Russia, 6-3, 4-6, 7-6 (9).

Iga Swiatek (1), Poland, def. Zhu Lin, China, 6-1, 6-3.

Caroline Garcia (5), France, def. Katie Volynets, United States, 6-4, 6-3.

Magda Linette (23), Poland, def. Jil Teichmann, Switzerland, 6-3, 6-2.

Lesia Tsurenko, Ukraine, def. Claire Liu, United States, 6-3, 3-6, 6-4.

Leylah Annie Fernandez, Canada, def. Kateryna Baindl, Ukraine, 6-4, 4-6, 6-4.

Jodie Anna Burrage, Britain, def. Caty McNally, United States, 6-1, 6-3.

Wang Xinyu, China, def. Storm Hunter, Australia, 6-3, 6-1.

Marketa Vondrousova, Czech Republic, def. Peyton Stearns, United States, 6-2, 7-5.

Daria Kasatkina (11), Russia, def. Caroline Dolehide, United States, 6-1, 6-4.

Sara Sorribes Tormo, Spain, def. Martina Trevisan, Italy, 6-3, 6-1.

Belinda Bencic (14), Switzerland, def. Katie Swan, Britain, 7-5, 6-2.

Elina Svitolina, Ukraine, def. Venus Williams, United States, 6-4, 6-3.

Elise Mertens (28), Belgium, def. Viktoria Hruncakova, Slovakia, 7-6 (2), 6-2.

Katerina Siniakova, Czech Republic, def. Zheng Qinwen (24), China, 6-3, 7-5.

Sofia Kenin, United States, def. Coco Gauff (7), United States, 6-4, 4-6, 6-2.

Marie Bouzkova (32), Czech Republic, def. Simona Waltert, Switzerland, 6-1, 6-4.

Rebeka Masarova, Spain, def. Mayar Sherif (31), Egypt, 7-5, 3-6, 7-6 (6).

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.