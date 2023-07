Tour de France Results

Sunday 2nd Stage A Hilly 209-km (129.9-mile) Vitoria-Gasteiz—Saint-Sebastien 1. Victor Lafay, France, COFIDIS/FRA, 4:46:39. 2. Wout va Aert, Belgium, Jumbo…

Sunday 2nd Stage A Hilly 209-km (129.9-mile) Vitoria-Gasteiz—Saint-Sebastien

1. Victor Lafay, France, COFIDIS/FRA, 4:46:39.

2. Wout va Aert, Belgium, Jumbo Visma, :06 behind.

3. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates, :12.

4. Tom Pidcock, Great Britian, Ineos Grenadiers, same time.

5. Pello Bilbao Lopeze, Spain, Bahrain Victorious, same time.

6. Skjelmose Mattias Jensen, Denmark, Lidl-Trek, same time.

7. Michael Woods, Canada, Israel-Premier Tech, same time.

8. Romain Bardet, France, Team DSM-Firmenich, same time.

9. Dylan Teuns, Belgium, Israel-Premier Tech, same time.

10. Jai Hindley, Australia, BORA-Hansgrohe, same time.

Also

30. Sepp Kuss, United States, Jumbo-Visma, :58 behind.

75. Neilson Powless, United States, EF Education-EasyPost, 8:12.

122. Matteo Jorgenson, United States, Movistar Team, 14:10.

123. Quinn Simmons, United States, Lidl-Trek, 14:10.

126. G. Lawson Craddock, United States, Team Jayco-Alula, 14:10.

Overall Standings

1. Adam Yates, Great Britain, UAE Team Emirates, 9:09:24.

2. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates, :06 behind.

3. Simon Yates, Great Britain, Team Jayco-Alula, :06.

4. Victor Lafay, France, COFIDIS/FRA, :12.

5. Wout va Aert, Belgium, Jumbo Visma, :16.

6. Jonas Vingegaard, Denmark, Jumbo-Visma, :17.

7. Michael Woods, Canada, Israel-Premier Tech, :22.

8. Skjelmose Mattias Jensen, Denmark, Lidl-Trek, same time.

9. Jai Hindley, Australia, BORA-Hansgrohe, same time.

10. Mikel Landa, Spain, Bahrain Victorious, same time.

Also

28. Sepp Kuss, United States, Jumbo-Visma, 1:41 behind.

49. Neilson Powless, United States, EF Education-EasyPost, 9:54.

75. Matteo Jorgenson, United States, Movistar Team, 16:58.

125. Quinn Simmons, United States, Trek Segafredo, 28:13.

126. G. Lawson Craddock, United States, Team Jayco-Alula, same time.

Young Riders Standings

1. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates, 9:09:24.

2. Skjelmose Mattias Jensen, Denmark, LIDL-Trek/USA, :16 behind.

3. Carlos Rodriguez Cano, Spain, Ineos Grenadiers, same time.

4. Tom Pidcock, Great Britian, Ineos Grenadiers, :37.

5. Tobias Halland Johannessen, Norway, UNO-X-Pro Cycling Team, 03:02.

6. Matthew Dinham, Australia, Team DSM-Firmenich, same time.

7. Corbin Strong, New Zealand, Israel-Premier Tech, 05:37.

8. Felix Gall, Austria, AGZR Citroen Team, same time.

9. Mathieu Burgaudeau, France, TotalEnergies, 10:54.

10. Matis Louvel, France, Team Arkea-Samsic, same time.

