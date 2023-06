Charles Schwab Challenge Par Scores

Sunday At Colonial Country Club Fort Worth, Texas Purse: $8.7 million Yardage: 7,209; Par: 70 Final Round (x-won on second…

Sunday

At Colonial Country Club

Fort Worth, Texas

Purse: $8.7 million

Yardage: 7,209; Par: 70

Final Round

(x-won on second playoff hole)

x-Emiliano Grillo (500), $1,566,000 67-65-72-68—272 -8 Adam Schenk (300), $939,600 66-67-67-72—272 -8 Harry Hall (162), $504,600 62-66-72-73—273 -7 Scottie Scheffler (162), $504,600 67-67-72-67—273 -7 Paul Haley (110), $348,000 73-68-66-67—274 -6 Sam Burns (91), $291,450 67-70-70-68—275 -5 Rickie Fowler (91), $291,450 68-71-69-67—275 -5 Michael Kim (91), $291,450 67-71-70-67—275 -5 Max Homa (75), $234,900 67-69-71-69—276 -4 Mark Hubbard (75), $234,900 69-69-69-69—276 -4 Kevin Streelman (75), $234,900 68-69-68-71—276 -4 Harris English (59), $176,175 65-66-70-76—277 -3 Aaron Rai (59), $176,175 71-68-67-71—277 -3 Chad Ramey (59), $176,175 68-69-69-71—277 -3 Justin Rose (59), $176,175 69-66-72-70—277 -3 Austin Eckroat (49), $130,500 69-66-72-71—278 -2 Russell Henley (49), $130,500 68-71-69-70—278 -2 Viktor Hovland (49), $130,500 71-68-66-73—278 -2 David Lipsky (49), $130,500 67-69-69-73—278 -2 Justin Suh (49), $130,500 68-70-66-74—278 -2 Byeong Hun An (36), $81,671 67-66-72-74—279 -1 Aaron Baddeley (36), $81,671 70-71-71-67—279 -1 Christiaan Bezuidenhout (36), $81,671 70-68-70-71—279 -1 Thomas Detry (36), $81,671 70-68-71-70—279 -1 Ryan Fox (36), $81,671 67-71-69-72—279 -1 Kramer Hickok (36), $81,671 70-69-71-69—279 -1 Austin Smotherman (36), $81,671 67-73-70-69—279 -1 Carson Young (36), $81,671 69-66-75-69—279 -1 Brian Harman (22), $49,669 70-69-67-74—280 E Lee Hodges (22), $49,669 69-67-74-70—280 E Si Woo Kim (22), $49,669 67-70-70-73—280 E Kurt Kitayama (22), $49,669 70-71-71-68—280 E Peter Malnati (22), $49,669 69-67-72-72—280 E Collin Morikawa (22), $49,669 73-67-70-70—280 E Alex Noren (22), $49,669 68-69-74-69—280 E Andrew Putnam (22), $49,669 66-70-70-74—280 E Robby Shelton (22), $49,669 66-67-76-71—280 E Sam Stevens (22), $49,669 71-66-72-71—280 E Sepp Straka (22), $49,669 69-71-70-70—280 E Luke Donald (12), $31,320 71-69-69-72—281 +1 Billy Horschel (12), $31,320 67-74-70-70—281 +1 Min Woo Lee (12), $31,320 67-71-70-73—281 +1 Andrew Novak (12), $31,320 68-66-74-73—281 +1 Scott Piercy (12), $31,320 69-68-72-72—281 +1 Chez Reavie (12), $31,320 67-69-75-70—281 +1 Alex Smalley (12), $31,320 70-71-68-72—281 +1 Jimmy Walker (12), $31,320 73-67-71-70—281 +1 Nick Hardy (8), $22,446 72-69-71-70—282 +2 Patton Kizzire (8), $22,446 69-69-73-71—282 +2 Matthew NeSmith (8), $22,446 70-69-73-70—282 +2 Vincent Norrman (8), $22,446 70-71-71-70—282 +2 Will Gordon (6), $20,402 71-68-69-75—283 +3 Ben Griffin (6), $20,402 67-69-75-72—283 +3 Tom Hoge (6), $20,402 66-74-69-74—283 +3 Maverick McNealy (6), $20,402 71-70-74-68—283 +3 Akshay Bhatia (5), $19,836 69-68-70-77—284 +4 Kyoung-Hoon Lee (5), $19,227 68-69-75-73—285 +5 Luke List (5), $19,227 70-70-71-74—285 +5 Justin Lower (5), $19,227 70-68-73-74—285 +5 Ben Martin (5), $19,227 69-69-68-79—285 +5 Patrick Rodgers (5), $19,227 72-67-70-76—285 +5 Brendon Todd (5), $19,227 69-71-71-74—285 +5 Cameron Champ (4), $18,270 70-71-73-72—286 +6 Erik Compton (4), $18,270 69-70-78-69—286 +6 Zecheng Dou (4), $18,270 70-69-75-72—286 +6 Cody Gribble (4), $18,270 70-68-75-73—286 +6 J.J. Spaun (4), $18,270 70-69-70-77—286 +6 Joel Dahmen (3), $17,661 72-69-70-76—287 +7 Stephan Jaeger (3), $17,661 72-69-70-76—287 +7 Beau Hossler (2), $17,313 72-69-75-74—290 +10 Matthias Schwab (2), $17,313 69-72-77-72—290 +10 Russell Knox (2), $17,052 69-72-76-76—293 +13

