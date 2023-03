TODAY’S WORLD BASEBALL CLASSIC LEADERS

WORLD BASEBALL CLASSIC BATTING_J Choi, South Korea, .667; A Wilson, Mexico, .667; T O’Neill, Canada, .615; Y Nakamura, Japan, .600;…

Listen now to WTOP News

WORLD BASEBALL CLASSIC

BATTING_J Choi, South Korea, .667; A Wilson, Mexico, .667; T O’Neill, Canada, .615; Y Nakamura, Japan, .600; E Suárez, Venezuela, .600; J Realmuto, United States, .600; H Park, South Korea, .600; J Lee, South Korea, .600; E Julien, Canada, .538; 7 tied at 0.5

RUNS_K Kondoh, Japan, 8; R Arozarena, Mexico, 7; S Ohtani, Japan, 7; L Nootbaar, Japan, 7; J Soto, Dominican Republic, 6; F Lindor, Puerto Rico, 6; A Thomas, Mexico, 6; 20 tied at 5

RBI_M Yoshida, Japan, 10; R Arozarena, Mexico, 9; Y Chang, Taiwan, 8; S Ohtani, Japan, 8; N Lopez, Italy, 7; R Wingrove, Australia, 7; 10 tied at 6

HITS_N Lopez, Italy, 9; F Lindor, Puerto Rico, 9; J Meneses, Mexico, 9; R Arozarena, Mexico, 8; T O’Neill, Canada, 8; Y Moncada, Cuba, 8; 14 tied at 7

DOUBLES_R Arozarena, Mexico, 5; K Kondoh, Japan, 4; S Perez, Venezuela, 3; J Soto, Dominican Republic, 3; S Ohtani, Japan, 3; Y Moncada, Cuba, 3; J Báez, Puerto Rico, 3; A Despaigne, Cuba, 3; N Arenado, United States, 3; S Frelick, Italy, 3; 25 tied at 2

TRIPLES_A Santander, Venezuela, 1; M Trout, United States, 1; N Lopez, Italy, 1; C Chen, Taiwan, 1; T Anderson, United States, 1; F Lindor, Puerto Rico, 1; Y Gracial, Cuba, 1; D Knowles, Britain, 1; T Nakano, Japan, 1; A Hall, Australia, 1; O Lopez, Canada, 1; T Cheng, Taiwan, 1; C Mullins, United States, 1; E Rivera, Puerto Rico, 1; K Tucker, United States, 1; B DeLuzio, Italy, 1

HOME RUNS_H Kim, South Korea, 3; E Julien, Canada, 2; A Santander, Venezuela, 2; J Soto, Dominican Republic, 2; E Yang, South Korea, 2; Y Chang, Taiwan, 2; H Ford, Britain, 2; K Park, South Korea, 2; J Meneses, Mexico, 2; R Glendinning, Australia, 2; A Hall, Australia, 2; M Machado, Dominican Republic, 2; S Maki, Japan, 2; E Rosario, Puerto Rico, 2

STOLEN BASES_C Young, Britain, 5; T Nakano, Japan, 2; J Robson, Canada, 2; R Santos, Cuba, 2; L Nootbaar, Japan, 2; A Whitefield, Australia, 2; S Genda, Japan, 2; R Bernadina, Netherlands, 2; A Thomas, Mexico, 2; A Córdoba, Panama, 2; R Acuña, Venezuela, 2; J Duran, Mexico, 2; 26 tied at 1

PITCHING_M Romero, Cuba, 2; S Ohtani, Japan, 2; 14 tied at 1

ERA_H Arauz, Panama, 0.00; J Assad, Mexico, 0.00; J De León, Puerto Rico, 0.00; C Javier, Dominican Republic, 0.00; D Kremer, Israel, 0.00; J Luzardo, Venezuela, 0.00; H Mejía, Panama, 0.00; S Park, South Korea, 0.00; M Romero, Cuba, 0.00; N Skirrow, Canada, 0.00; M Harvey, Italy, 1.29; C Wu, Taiwan, 1.42; J Barto, Czech Republic, 1.59; 2 tied at 1.8

STRIKEOUTS_M Romero, Cuba, 12; J De León, Puerto Rico, 10; S Ohtani, Japan, 10; Y Rodriguez, Cuba, 10; J Urías, Mexico, 10; S Park, South Korea, 9; M Neunborn, Australia, 8; H Miyagi, Japan, 7; J Assad, Mexico, 6; L Lynn, United States, 6; P López, Venezuela, 6; M Minarik, Czech Republic, 6; 6 tied at 5

SAVES_H Miyagi, Japan, 1; R Stock, Israel, 1

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.