SDC Championship Scores

Sunday

At St. Francis Links

St Francis Bay, South Africa

Purse: $1.6 million

Yardage: 7,192; Par: 72

Final Round

Matthew Baldwin, England (335), $254,087 70-67-65-68—270 Adri Arnaus, Spain (222), $164,410 72-68-70-67—277 Jens Dantorp, Sweden (87), $65,884 74-63-71-70—278 Ewen Ferguson, Scotland (87), $65,884 72-70-68-68—278 Kristian Krogh Johannessen, Norway (87), $65,884 67-66-73-72—278 Antoine Rozner, France (87), $65,884 72-68-70-68—278 Jaco Ahlers, South Africa (0), $65,884 78-64-68-68—278 Matthieu Pavon, France (50), $37,366 75-69-68-67—279 Thomas Aiken, South Africa (37), $28,129 72-70-69-69—280 Daniel Brown, England (37), $28,129 70-70-67-73—280 Keenan Davidse, South Africa (37), $28,129 72-69-71-68—280 Joost Luiten, Netherlands (37), $28,129 69-71-67-73—280 Albert Venter, South Africa (37), $28,129 70-67-72-71—280 John Catlin, United States (28), $21,522 71-67-74-69—281 Thriston Lawrence, South Africa (28), $21,522 72-68-68-73—281 Jaco Prinsloo, South Africa (28), $21,522 72-72-69-68—281 Connor Syme, Scotland (28), $21,522 68-72-72-69—281 Nick Bachem, Germany (24), $17,995 69-72-70-71—282 Tom McKibbin, Northern Ireland (24), $17,995 76-65-72-69—282 David Ravetto, France (24), $17,995 67-72-71-72—282 Matthew Southgate, England (24), $17,995 74-69-70-69—282 Jbe Kruger, South Africa (0), $17,995 73-69-71-69—282 Julien Brun, France (20), $15,095 69-67-75-72—283 Nacho Elvira, Spain (20), $15,095 74-68-71-70—283 Ross Fisher, England (20), $15,095 71-67-70-75—283 Casey Jarvis, South Africa (20), $15,095 73-69-70-71—283 Anton Karlsson, Sweden (20), $15,095 73-71-71-68—283 Niklas Norgaard Moller, Denmark (20), $15,095 76-66-70-71—283 Jordan L. Smith, England (20), $15,095 73-69-74-67—283 Louis De Jager, South Africa (17), $13,078 71-72-70-71—284 Jean Hugo, South Africa (0), $13,078 72-67-75-70—284 Oliver Bekker, South Africa (15), $10,778 72-71-70-72—285 Jeong-Weon Ko, France (15), $10,778 76-66-67-76—285 Shaun Norris, South Africa (15), $10,778 74-70-66-75—285 Brandon Stone, South Africa (15), $10,778 72-72-66-75—285 Daniel Van Tonder, South Africa (15), $10,778 75-68-76-66—285 Dale Whitnell, England (15), $10,778 73-71-67-74—285 Trevor Fisher, South Africa (0), $10,778 73-69-68-75—285 James Kamte, South Africa (0), $10,778 71-70-71-73—285 Hennie Otto, South Africa (0), $10,778 73-71-70-71—285 Bryce Easton, South Africa (12), $8,370 73-71-72-70—286 Gavin Green, Malaysia (12), $8,370 72-70-70-74—286 Yeongsu Kim, South Korea (12), $8,370 74-70-71-71—286 Zander Lombard, South Africa (12), $8,370 71-72-71-72—286 Richie Ramsay, Scotland (12), $8,370 73-67-75-71—286 Jaco Van Zyl, South Africa (0), $8,370 74-69-72-71—286 Luke Jerling, South Africa (9), $6,577 78-66-69-74—287 Dylan Mostert, South Africa (9), $6,577 73-70-69-75—287 Dylan Naidoo, South Africa (9), $6,577 75-68-70-74—287 Louis Albertse, South Africa (0), $6,577 70-73-70-74—287 Luca Filippi, South Africa (0), $6,577 73-71-74-69—287 Ruan Korb, South Africa (0), $6,577 71-73-67-76—287 Aaron Cockerill, Canada (8), $5,381 77-66-73-72—288 Neil Schietekat, South Africa (0), $5,381 73-71-70-74—288 Alexander Levy, France (7), $5,082 70-72-75-72—289 Justin Harding, South Africa (7), $4,858 71-70-74-75—290 Robin Sciot-Siegrist, France (7), $4,858 71-72-81-66—290 Rafa Cabrera Bello, Spain (6), $4,558 73-67-70-81—291 Todd Clements, England (6), $4,558 71-73-73-74—291 Andy Sullivan, England (5), $4,260 72-72-73-75—292 Sean Cronje, South Africa (0), $4,260 69-73-77-73—292 George Coetzee, South Africa (5), $3,886 72-71-74-77—294 Sami Valimaki, Finland (5), $3,886 70-70-74-80—294 Keagan Thomas, South Africa (0), $3,886 79-64-77-74—294 Merrick Bremner, South Africa (0), $3,512 71-72-78-74—295 CJ Du Plessis, South Africa (0), $3,512 74-69-79-73—295 Luke Brown, South Africa (4), $3,288 75-69-78-76—298 Hurly Long, Germany (0), $3,139 74-68-74-WD

