NCAA FBS Team Scoring Offense

G FG Pts Avg Tennessee 13 16 599 46.1 Ohio St. 13 17 575 44.2 Southern Cal 14 15 579 41.4 Alabama 13 22 534 41.1 TCU 14 18 575 41.1 Michigan 14 29 566 40.4 Washington 13 19 516 39.7 Georgia 14 26 551 39.4 UCLA 13 15 510 39.2 Oregon 13 14 504 38.8 Utah 14 10 541 38.6 SMU 13 16 484 37.2 James Madison 11 11 407 37.0 UTSA 14 22 515 36.8 W. Kentucky 14 18 510 36.4 Florida St. 13 12 469 36.1 Houston 13 14 469 36.1 Wake Forest 13 12 469 36.1 Tulane 14 14 504 36.0 Penn St. 13 13 465 35.8 Kansas 13 8 463 35.6 Memphis 13 21 459 35.3 Appalachian St. 12 9 419 34.9 LSU 14 10 483 34.5 Texas 13 21 448 34.5 North Carolina 14 15 482 34.4 Texas Tech 13 21 445 34.2 North Texas 14 18 473 33.8 Mississippi 13 15 435 33.5 Clemson 14 20 465 33.2 UCF 14 14 460 32.9 Duke 13 17 427 32.8 Oklahoma 13 12 427 32.8 Georgia Southern 13 18 425 32.7 Arkansas 13 13 423 32.5 East Carolina 13 13 423 32.5 Kansas St. 14 20 452 32.3 Oregon St. 13 11 419 32.2 Baylor 13 8 418 32.2 South Carolina 13 11 418 32.2 Ohio 14 22 445 31.8 Notre Dame 13 14 413 31.8 Mississippi St. 13 12 411 31.6 BYU 13 10 407 31.3 Pittsburgh 13 20 407 31.3 Toledo 14 15 438 31.3 South Alabama 13 18 406 31.2 Arizona 12 18 370 30.8 Oklahoma St. 13 22 398 30.6 Tulsa 12 17 367 30.6 West Virginia 12 14 367 30.6 Fresno St. 14 18 428 30.6 UAB 13 14 391 30.1 Georgia St. 12 11 360 30.0 E. Michigan 13 14 387 29.8 FAU 12 10 357 29.8 Florida 13 14 384 29.5 Boise St. 14 23 413 29.5 Cincinnati 13 19 380 29.2 Coastal Carolina 13 8 378 29.1 Louisiana Tech 12 18 348 29.0 Middle Tennessee 13 16 375 28.8 Army 12 8 343 28.6 Buffalo 13 24 371 28.5 Kent St. 12 17 341 28.4 Minnesota 13 15 367 28.2 Maryland 13 19 366 28.2 South Florida 12 9 336 28.0 Air Force 13 16 362 27.8 Syracuse 13 20 360 27.7 Liberty 13 11 358 27.5 San Jose St. 12 12 329 27.4 N. Illinois 12 18 327 27.2 Louisville 13 20 350 26.9 Purdue 14 18 372 26.6 UNLV 12 18 316 26.3 Wisconsin 13 12 342 26.3 Louisiana-Lafayette 13 20 340 26.2 Arizona St. 12 11 313 26.1 Washington St. 13 11 339 26.1 Troy 14 17 358 25.6 New Mexico St. 13 8 331 25.5 Southern Miss. 13 18 329 25.3 Rice 13 12 328 25.2 Arkansas St. 12 17 300 25.0 Missouri 13 22 323 24.8 Auburn 12 18 297 24.8 Cent. Michigan 12 6 297 24.8 Vanderbilt 12 7 295 24.6 Marshall 13 13 318 24.5 Charlotte 12 3 293 24.4 Michigan St. 12 6 293 24.4 UTEP 12 22 293 24.4 NC State 13 29 316 24.3 Illinois 13 21 315 24.2 California 12 12 287 23.9 Miami 12 17 283 23.6 Bowling Green 13 11 305 23.5 Ball St. 12 17 279 23.2 Indiana 12 14 279 23.2 Texas A&M 12 14 273 22.8 Nebraska 12 9 271 22.6 Louisiana-Monroe 12 10 268 22.3 Utah St. 13 12 289 22.2 Navy 12 13 263 21.9 Temple 12 13 263 21.9 Akron 12 13 261 21.8 San Diego St. 13 20 279 21.5 Stanford 12 18 256 21.3 Wyoming 13 22 276 21.2 Texas State 12 15 253 21.1 Kentucky 13 16 265 20.4 Miami (Ohio) 13 18 263 20.2 Iowa St. 12 13 242 20.2 Hawaii 13 16 257 19.8 Old Dominion 12 10 234 19.5 Uconn 13 12 252 19.4 Virginia Tech 11 9 212 19.3 W. Michigan 12 13 228 19.0 Nevada 12 13 226 18.8 FIU 12 7 224 18.7 Boston College 12 9 213 17.8 Iowa 13 17 230 17.7 Rutgers 12 12 209 17.4 Georgia Tech 12 14 206 17.2 Virginia 10 11 170 17.0 Colorado 12 11 185 15.4 Northwestern 12 7 165 13.8 Colorado St. 12 10 158 13.2 New Mexico 12 13 157 13.1 Umass 12 13 150 12.5

