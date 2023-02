DP World Tour Hero Dubai Desert Classic Par Scores

Friday Emirates Golf Course Dubai, UAE Purse: $9 million Yardage: 7,428; Par: 72 Suspended Second Round No Golfers Finished Round…

Friday Emirates Golf Course Dubai, UAE Purse: $9 million Yardage: 7,428; Par: 72 Suspended Second Round No Golfers Finished Round Listed in order at time of suspension

Richard Bland, England

Ian Poulter, England

Angel Hidalgo, Spain

Louis De Jager, South Africa

Rory Mcilroy, Northern Ireland

Patrick Reed, United States

Julien Brun, France

a-Ludvig Aberg, Sweden

Lucas Herbert, Australia

Victor Perez, France

Thomas Pieters, Belgium

Adri Arnaus, Spain

Adrian Otaegui, Spain

Thorbjørn Olesen, Denmark

Oliver Wilson, England

Matthew Jordan, England

Daniel Gavins, England

Tommy Fleetwood, England

Matt Wallace, England

Connor Syme, Scotland

Jeunghun Wang, South Korea

Marcus Helligkilde, Denmark

Hennie Du Plessis, South Africa

Tyrrell Hatton, England

Shane Lowry, Republic of Ireland

Sam Horsfield, England

Ewen Ferguson, Scotland

Alexander Bjork, Sweden

Bernd Wiesberger, Austria

Ryan Fox, New Zealand

Romain Langasque, France

Julien Guerrier, France

Richard Mansell, England

Marcus Armitage, England

Fabrizio Zanotti, Paraguay

Jens Dantorp, Sweden

Daan Huizing, Netherlands

Niklas Norgaard, Denmark

Jacques Kruyswijk, South Africa

Chase Hanna, United States

Ockie Strydom, South Africa

Luke Donald, England

Sean Crocker, United States

Henrik Stenson, Sweden

Alexander Levy, France

Rasmus Hojgaard, Denmark

Thriston Lawrence, South Africa

Calum Hill, Scotland

Thomas Bjorn, Denmark

Oliver Hundeboll, Denmark

Robert MacIntyre, Scotland

Justin Harding, South Africa

Nicolai Hojgaard, Denmark

a-Michael Thorbjornsen, United States

Andy Sullivan, England

Joost Luiten, Netherlands

Marcus Kinhult, Sweden

Tapio Pulkkanen, Finland

Marcel Schneider, Germany

Oliver Bekker, South Africa

Jorge Campillo, Spain

Ashun Wu, China

Andrew Johnston, England

Dan Bradbury, England

Grant Forrest, Scotland

Jason Scrivener, Australia

Nicolai Von Dellingshausen, Germany

Matthew Southgate, England

Antoine Rozner, France

Callum Shinkwin, England

Dale Whitnell, England

Shaun Norris, South Africa

Lee Westwood, England

Nicolas Colsaerts, Belgium

Paul Waring, England

David Law, Scotland

Johannes Veerman, United States

Daniel Hillier, New Zealand

Projected Cut

Ross Fisher, England

Eduardo Molinari, Italy

Adrian Meronk, Poland

Darius Van Driel, Netherlands

Jazz Janewattananond, Thailand

Masahiro Kawamura, Japan

Scott Jamieson, Scotland

Mikko Korhonen, Finland

John Catlin, United States

Jamie Donaldson, Wales

Nacho Elvira, Spain

Jack Senior, England

James Morrison, England

Justin Walters, South Africa

Marc Warren, Scotland

Zander Lombard, South Africa

Jordan Smith, England

Shubhankar Sharma, India

Maximillan Kieffer, Germany

Lukas Nemecz, Austria

Miguel Angel Jimenez, Spain

Min Woo Lee, Australia

Pablo Larrazabal, Spain

Guido Migliozzi, Italy

Aaron Cockerill, Canada

Nathan Kimsey, England

Mikael Lindberg, Sweden

Kalle Samooja, Finland

Sepp Straka, Austria

Tom Mckibbin, Northern Ireland

Wil Besseling, Netherlands

Gavin Green, Malaysia

Abraham Ancer, Mexico

Yannik Paul, Germany

Victor Dubuisson, France

Francesco Molinari, Italy

Sebastian Soderberg, Sweden

Jeff Winther, Denmark

Espen Kofstad, Norway

George Coetzee, South Africa

Eddie Pepperell, England

Stephen Gallacher, Scotland

Alexander Knappe, Germany

a-Issa Abou El Ela, Egypt

Santiago Tarrio, Spain

Hurly Long, Germany

Sami Valimaki, Finland

Joakim Lagergren, Sweden

Matthieu Pavon, France

Jeremy Freiburghaus, Switzerland

Soren Kjeldsen, Denmark

Rafa Cabrera Bello, Spain

J.C. Ritchie, South Africa

Padraig Harrington, Republic of Ireland

Leaderboard

Name Par Thru

1. Richard Bland -8 4

2. Ian Poulter -8 4

3. Angel Hidalgo -7 7

4. Louis De Jager -6 2

5. Rory McIlroy -6 0

6. Patrick Reed -6 0

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.