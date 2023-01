Women’s College Basketball Scores

Sunday, Dec. 11 EAST Ball St. 68, Pittsburgh 66, OT Coppin St. 66, St. Francis (Pa.) 57 Fordham 78, Fairleigh…

Sunday, Dec. 11

EAST

Ball St. 68, Pittsburgh 66, OT

Coppin St. 66, St. Francis (Pa.) 57

Fordham 78, Fairleigh Dickinson 58

Georgetown 74, Navy 47

Holy Cross 62, Mass.-Lowell 57

Maine 88, Army 60

Maryland 85, UConn 78

Penn 62, Temple 61

Penn St. 69, West Virginia 57

Princeton 62, Delaware 47

Rhode Island 63, Quinnipiac 55

Sacred Heart 69, Fairfield 58

St. John’s 73, Bethune-Cookman 52

Stonehill 81, Bryant 74

Syracuse 83, Wagner 53

Yale 60, Drexel 58, OT

SOUTH

Alabama 56, Southern Miss. 47

Auburn 81, Louisiana-Lafayette 41

Bowling Green 82, ETSU 64

Coastal Carolina 69, Furman 54

Duke 71, Florida Gulf Coast 48

Florida 76, Miami 73, OT

Florida St. 108, Texas Southern 51

Georgia Tech 71, Cent. Michigan 45

James Madison 75, William & Mary 60

Louisville 86, Kentucky 72

Mississippi 74, Jacksonville St. 54

Mississippi St. 88, Texas A&M Commerce 53

N. Kentucky 75, Miami (Ohio) 66

NC State 65, South Florida 57

North Carolina 99, Wofford 67

Old Dominion 65, Norfolk St. 44

Richmond 119, Longwood 55

Seton Hall 63, UCF 56

South Carolina 88, Liberty 39

Stetson 67, Tennessee St. 65

Tennessee 96, Wright St. 57

Tulane 67, Southern U. 52

Virginia Tech 86, UNC-Asheville 48

W. Carolina 69, Montreat 51

W. Kentucky 48, UALR 25

Wake Forest 63, Charlotte 54

MIDWEST

Cleveland St. 76, Akron 58

Georgia Southern 82, Detroit 79, OT

Illinois 65, Butler 63

Iowa St. 84, Jacksonville 50

Kansas 72, Wichita St. 52

Kent St. 105, Hiram 33

Missouri 74, Jackson St. 61

Montana 76, South Dakota 60

Ohio St. 74, Michigan St. 68

Omaha 84, College of Saint Mary (NE) 34

Purdue 64, Illinois St. 51

Toledo 57, Dayton 45

W. Illinois 83, SIU-Edwardsville 77

Wisconsin 72, St. Thomas (MN) 64

SOUTHWEST

Arkansas 77, Arkansas St. 63

Oklahoma 94, Robert Morris 65

Oral Roberts 87, Abilene Christian 81

Stephen F. Austin 75, Arizona St. 60

Texas 107, Alabama St. 54

Texas St. 58, Morgan St. 50

Texas-Arlington 71, Texas A&M-Texarkana 67

Tulsa 95, Cent. Arkansas 51

FAR WEST

Fresno St. 53, UC Irvine 44

Gonzaga 73, UC Davis 55

Grand Canyon 97, Columbia (MO) 39

New Mexico 65, New Mexico St. 64

Oregon 75, Oregon St. 67

Pepperdine 65, UC Riverside 51

Santa Clara 66, Nevada 56

UNLV 76, Hawaii 66

Washington 82, Washington St. 66

Wyoming 72, UMKC 43

___

