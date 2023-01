France 3, Argentina 3

France 0 2 1 — 3 Argentina 2 0 1 — 3 First Half_1, Argentina, Messi, (penalty kick), 23rd minute;…

First Half_1, Argentina, Messi, (penalty kick), 23rd minute; 2, Argentina, Di Maria, (MacAllister), 36th.

Second Half_3, France, Mbappe, (penalty kick), 80th; 4, France, Mbappe, (Thuram), 81st.

First Overtime_None.

Second Overtime_5, Argentina, Messi, 108th; 6, France, Mbappe, (penalty kick), 118th.

Penalty kicks — France, Kylian Mbappe, G; Kingsley Coman, NG; Aurelien Tchouameni, NG; Randal Kolo Muani, G. Argentina, Lionel Messi, G; Paulo Dybala, G; Leandro Paredes, G; Gonzalo Montiel, G.

Goalies_France, Hugo Lloris, Steve Mandanda, Alphonse Areola; Argentina, Emilano Martinez, Geronimo Rulli, Franco Armani.

Yellow Cards_Fernandez, Argentina, 45th+7; Martinez, Argentina, during penalty shootout; Rabiot, France, 55th; Thuram, France, 87th; Acuna, Argentina, 90th+8; Giroud, France, 90th+5; Paredes, Argentina, 114th; Montiel, Argentina, 116th.

Referee_Szymon Marciniak. Assistant Referees_Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz, Tomasz Kwiatkowski. 4th Official_Ismail Elfath.

A_88,966.

